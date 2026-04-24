Michael Jackson renace en la gran pantalla, pero nadie estaba preparado para esto: El “fantasma” del Rey del Pop desata el caos

La espera ha terminado para los millones de seguidores de Michael Jackson. Esta semana se ha estrenado la película biográfica sobre el “Rey del Pop”, titulada Michael. Ha sido protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson y dirigida por Antoine Fuqua, conocido por The Equalizer. La cinta recorre la vida pública y privada del artista, desde sus inicios con los Jackson Five, explorando su genio creativo y sus actuaciones más icónicas, hasta los retos personales que enfrentó a lo largo de su carrera, hasta su fallecimiento en 2009.

El talento viene de familia

La película destaca por una interpretación que ha captado la atención de gran parte del público. El papel principal ha sido encarnado por Jaafar Jackson, el sobrino real del artista. Las primeras críticas coinciden en que Jaafar no solo hereda el físico de su tío, sino que logra capturar su esencia vocal y su icónica forma de bailar con una precisión hipnotizante. Refleja sus gestos e incluso su particular forma de ser, tan frágil y sensible al mundo que le rodeaba.

Jafaar Jackson, en el papel de su tío, Michael Jackson, en 'Michael' / 'Michael'

Ausencias que lo dicen todo

Pero más allá de la inquietante actuación de su sobrino, un detalle que nadie ha pasado por alto y que está sonando incluso más que el propio estreno, ha sido la ausencia de varios familiares en la première de Hollywood. Entre estas impactantes ausencias se encuentran Janet Jackson, hermana del artista y Paris Jackson, hija del mismo, cuya falta está causando furor entre el fandom y curiosos del panorama cinematográfico.

Mientras sus hermanos Prince y Bigi sí se dejaron ver apoyando el legado de su padre, la joven actriz y modelo ha preferido marcar distancia con el proyecto. Fuentes cercanas sugieren que Paris no está de acuerdo con la forma en que se escribió el guión y por cómo se retrata la vulnerabilidad de su padre frente a la industria. Al parecer, ella siente que la película busca más el beneficio económico que contar la verdad tras el mito, y su ausencia es el ejemplo de protesta más alto que podría haber dado.

Redacción

Por otro lado, su tía Janet no ha hablado del motivo de su ausencia públicamente, quien sí que lo ha hecho en su lugar ha sido LaToya Jackson, hermana mayor del cantante, en una charla reciente con Variety. Al parecer, Janet “rechazó amablemente” que su personaje fuera parte de la trama de Michael, dejando un vacío enorme. "Ojalá todos estuvieran en la película", confesó LaToya decepcionada. "Se lo propusieron a Janet, pero dijo que no, así que hay que respetar su decisión". Esta negativa de la hermana más mediática de Michael no hace más que confirmar que la familia está más dividida que nunca.

Janet Jackson / Mediterráneo

¿HOMENAJE O GANAS DE HACER CAJA?

La película es un espectáculo visual con todos los temazos que te sabes de memoria y escenas que te dejan sin aliento. Pero existe una duda muy importante: ¿es este el homenaje que Michael merecía o simplemente una forma de que la familia siga facturando millones?

Noticias relacionadas

Sea como sea, ‘Michael’ va a romper todos los récords de taquilla este fin de semana. El mundo entero se ha vuelto a volver loco con el Moonwalk, aunque la ausencia de Paris nos deje claro que, en esta familia, la paz no existe.