Socorro Venegas, autora de 'Leche de silencio': «Busco el lenguaje de lo esencial»

En Leche de silencio (Páginas de Espuma), la escritora y editora mexicana Socorro Venegas propone una indagación en el origen marcada no por la épica familiar, sino por la fractura, el vacío y aquello que no llegó a nombrarse. Desde ese territorio de grietas, la autora construye un relato donde el silencio deja de ser ausencia para convertirse en un espacio de sentido, capaz de proteger, deformar o incluso sostener la memoria.

La obra se articula en torno a la herencia lingüística, las ausencias familiares y las distintas formas en que cada persona responde a lo que le falta. En ese recorrido, emerge también una reflexión sobre las lenguas ocultas, aquellas que se resguardan como estrategia de supervivencia en contextos de discriminación, y sobre la distancia que puede abrirse incluso dentro de una misma familia.

Atravesado por un proceso íntimo de conversación con su madre, el libro se revela como un ejercicio de acercamiento y escucha, donde la escritura no busca explicar sino acompañar. Con una prosa contenida y de vocación poética, Venegas apuesta por la elipsis y la síntesis para acercarse a una experiencia emocional que, en muchos casos, permanece necesariamente incompleta.

La escritora y editora mexicana Socorro Venegas. / Paco Herrera

—En Leche de silencio hay una búsqueda de origen, pero no desde la épica familiar clásica sino desde lo quebrado, lo parcial, lo que falta. ¿Qué te permite contar mejor una grieta que una certidumbre?

Me gusta mucho la pregunta porque precisamente el lugar donde yo me quise colocar para escribir este libro era el hiato. Y el hiato es silencio.

Me di cuenta de que justo el silencio, estos silencios impuestos e incluso autoimpuestos, me permitían hablar del lenguaje, de la importancia del lenguaje, de esa lengua secreta que iba en la leche materna y que yo no sabía. Esa lengua estuvo alimentándome sin que yo lo supiera, sin que yo pudiera elegir o no hablarla.

Y también están las ausencias de ciertos personajes. ¿Qué pasa cuando no está o cuando deja de estar el padre de mi madre? ¿Qué pasa cuando mi propio padre también se ausenta? Entonces trabajo desde la falta, trabajo desde la carencia, y desde allí configuro tanto a los personajes como lo que les sucede.

—Cuando hablas de esa falta, también aparece la pregunta por cómo responde cada persona a lo que no tiene o a lo que perdió.

Sí. Me interesa mucho eso: cómo cada una de las personas en esta historia responde a aquello que falta.

¿Qué pasa, por ejemplo, con la ausencia de lenguaje en mi tía sorda? ¿Cómo responde ella a eso? En el caso de mi tía Sara, con cuánta generosidad se acercó con su lengua, con cuánta generosidad me arropó en su mundo, porque eso fue. Y debo decir que fue mucho más generosa que mi abuela materna, por ejemplo, porque ella simplemente asumió que yo no hablaba náhuatl, que yo no hablaba su lengua, y eso de alguna manera nos distanciaba.

Mi abuela fue distante conmigo y yo creo que tiene que ver con eso. Entonces contrasto mucho cómo cada quien lidió de una manera distinta con lo que faltaba.

«El lugar donde yo me quise colocar para escribir este libro era el hiato. Y el hiato es silencio»

—En tus libros el silencio no parece solo una ausencia: también ordena, protege, deforma, a veces hasta cuida. ¿Qué puede hacer el silencio en una historia que no puede hacer la palabra?

Sí, claro. Y eso lo saben muy bien los hablantes de lenguas indígenas en México, todos aquellos que han tenido que reservar su lengua, esconderla, para sobrevivir.

Porque no es lo mismo elegir si escribes en inglés o en francés, si cambias de país o te exilias y entonces tienes que aprender un nuevo idioma. Esas decisiones terminan siendo, en alguna medida, elegidas. No es lo mismo que se vuelva un hecho de supervivencia mantener tu lengua públicamente.

Entonces se vuelven lenguas privadas, lenguas que claramente hay que ocultar, porque mostrarlas es exponerse a la discriminación, a una serie de prejuicios. Y finalmente porque ya está comprobado que los indígenas, que las personas de piel oscura, van a tener menos oportunidades en este mundo que aquellos que no tienen un origen claramente indígena.

'Leche de silencio' Autora: Socorro Venegas Editorial: Páginas de Espuma 184 páginas; 19 euros

—En ese sentido, el silencio también puede ser una forma de resguardo.

Exactamente. Estamos hablando, imagínate, de una sociedad plural, de una sociedad rica, del país con más diversidad lingüística en América Latina, y al mismo tiempo del país que tiene que esconder esa riqueza. Ahí el silencio no es solamente ausencia: también puede ser protección, incluso supervivencia.

—Hay autoras que escriben para entender y otras que escriben para acompañarse en lo que nunca van a entender del todo. ¿En cuál de esas dos orillas sientes que nació este libro?

Yo creo que he ido de una orilla a otra. No te diría que completamente en ninguna.

Para mí ha sido importante esta escritura por todo lo que no sabía y he aprendido escribiendo. En muchos sentidos siento que es un libro que me ha escrito a mí misma, como en un proceso a la inversa. Y es un libro que además me ha revelado mucho de mi madre, cosas que yo no sabía: episodios muy dolorosos que me la han redimensionado totalmente.

Entonces es un libro donde ella me ha acompañado, donde yo la he acompañado, y que además nos permitió acercarnos. Creo que hacía muchos años que mi madre y yo no estábamos tan cerca, incluso físicamente, porque había que reunirnos para estas conversaciones que yo grababa y luego recuperaba.

Los cuentos de Venegas se han traducido al inglés y al francés, y han sido recogidos en varias antologías. / Paco Herrera

—¿Dirías que el libro fue también una forma de volver a encontrarte con tu madre?

Sí, sin duda. El proceso de trabajo fue ese. Y te diría que no todo lo que escuché, y quizá ni siquiera todo lo que escribí, está totalmente comprendido.

Hay una dimensión emocional de estas historias que yo preferiría no tocar, o tocar lo menos posible. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la muerte de mi hermano: esa parte yo no pude volver a escuchar la grabación en la que hablamos de eso. Me dolía mucho que mi madre llorara, porque sé que le dolía. Y fue un momento muy conflictivo porque yo me preguntaba: ¿para qué le pregunto esto?, ¿para qué volver a esto?

Y, sin embargo, era algo que yo necesitaba, porque yo era muy niña cuando todo eso sucedió. Necesitaba saber cómo había pasado.

—Ahí aparece también un límite: no todo lo que se escribe se termina de comprender del todo.

Claro. Aun cuando nos esforcemos por querer comprender del todo lo que estamos contando y escribiendo, y aunque parezca que si no lo comprendemos no lo podemos escribir, yo te diría que no.

Hay una dimensión donde es importante pasar de una manera muy sutil y muy cuidadosa por algunas historias para no intervenirlas, para no deformarlas también.

«Me interesa mucho eso: cómo cada una de las personas en esta historia responde a aquello que falta»

—En Leche de silencio late una pregunta por la herencia: no solo qué recibimos, sino qué decidimos no transmitir. ¿Qué sientes que una escritora también corta o interrumpe cuando escribe?

Bueno, escribir se trata de elegir: de elegir qué contamos, qué dejamos fuera.

Y en mi disciplina como cuentista, sí suele ser más importante lo que dejo fuera. Me gusta mucho trabajar con la elipsis, entonces tengo todo este entrenamiento narrativo desde la novela y desde el cuento que escribo. Pero acá era distinto, porque no estaba trabajando en clave de ficción y porque no lo decidí enteramente yo.

Entonces yo hice un pacto con mi madre para realizar el libro. El pacto fue: hablemos de todo, voy a escribirlo todo, pero al final, si hay algo que a ti te está incomodando, no lo vamos a dejar.

—Ese pacto con tu madre introduce también una ética de la escritura.

Sí. Y lo último que yo quería, si ya había sido difícil conversar, si ya habíamos desenterrado todos los muertos, si ya hubo momentos en que estábamos como rodeadas de cadáveres, lo que yo no quería era que en el libro ella se sintiera incómoda.

Yo quería que ella celebrara este libro, que sintiera que ahí había también un homenaje entrañable. Entonces al final leímos juntas, y de hecho hubo episodios que quise leer con ella, y le pedí que decidiera con total libertad si dejábamos o no ciertos pasajes.

Ella fue muy generosa. Y esa generosidad yo la entiendo hacia mí, pero también hacia los lectores y las lectoras de este libro, porque no quiso eliminar nada, absolutamente nada. Al contrario: de pronto me llamaba para decirme «no se te olvide contar que me subí al árbol y cantaba», o «no se te olvide contar tal cosa».

—Es hermoso porque ahí tu madre no solo autoriza el libro: también lo alimenta.

Sí, eso fue muy bonito, porque ella misma estuvo alimentando el libro con un imaginario muy vital. Y eso para mí es muy importante.

Nunca se vuelve un personaje triste o endurecido, ni mezquino, como puede ocurrirle a algunas personas que tienen experiencias difíciles. Y eso es lo que yo quería mostrar: que es una persona extremadamente vital, generosa, compasiva. Porque ha atravesado el dolor, justamente por eso es compasiva.

—También has insistido en que querías darle a este material un tratamiento específicamente literario, no explicativo.

Sí. Yo no quería ofrecer una explicación lógica, sociológica o lingüística. No soy nada de eso.

Yo soy una escritora y necesitaba que esto pasara por los ductos de la literatura. Necesitaba que, más allá de los géneros, tuviera un aliento poético, que nos acercara a ese sentimiento, a esa conciencia que solo la literatura puede darnos para confiarle a otro una experiencia humana.

—Ahí la forma de escribir se vuelve decisiva. Tu escritura suele trabajar con mucha contención. ¿Cómo sabes cuándo una frase ya alcanzó su fuerza y cuándo todavía le sobra explicación?

Mi mecanismo es más poético. Busco la síntesis, que es algo que hago con mis cuentos también. Busco la elipsis, busco el lenguaje de lo esencial. Y para mí eso es el lenguaje de la poesía.