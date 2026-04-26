Eloy Moreno y 'El Principito' aterrizan en la jornada dominical de la Fira del Llibre de Castelló

La Fira del Llibre de Castellón ha afrontado este domingo en el Parque Ribalta una nueva jornada de gran atractivo con el protagonismo absoluto de Eloy Moreno. El castellonense, con más de 3 millones y medio de libros vendidos, ha regresado a la feria tras batir todos los récords de ventas en la edición del año pasado. Y lo hace por la puerta grande, tras la adaptación de su novela “Invisible” por la factoría Disney y la continuación de una obra inmortal de la literatura universal como “El Principito”, de Antoine de Sant- Exupéry. La cita con su legión de lectores ha sido a las 12.00 horas.

Otro de los momentos más esperados ha sido la firma, a las 12.15 horas, de la nueva novela de Manuel Vilas: “Islandia”. Sin duda una de las voces más reconocidas y prestigiosas del panorama literario actual. El programa se ha completado al mediodía con el concierto de la Banda Municipal de Castellón en el Templete, reforzando la dimensión cultural y abierta de la feria. El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha subrayado que “la respuesta que está teniendo la Fira del Llibre demuestra que el traslado al Parque Ribalta ha sido un acierto, un espacio lleno de vida, de lectores y actividad cultural”.

Autores destacados y propuestas para todos los públicos

La mañana ha arrancado a las 10.30 horas en el espacio de actividades y firmas con la presentación y firma de “Lily Medialuna” de Xavier Bonet, ilustrador de referencia que además ha firmado a las 11.00 horas en el espacio familiar las ediciones ilustradas de la saga Harry Potter. A la misma hora, el pabellón central ha acogido la presentación y firma de “El cautivo” de Emma Lira, obra publicada por Espasa y basada en el guión de la película de Alejandro Amenábar.

Ya en la franja vespertina, el pabellón central ha acogido la mesa redonda “Diferents escriptures, diferents gèneres”, con la participación de María Roca en poesía, Antonio Arbeloa en teatro, Pedro Paradís en novela y Carlos Tosca en opinión. A ello se ha sumado la presentación y firma de “La maldición del sí quiero” de José Mola, la presentación de “La habitación de la puerta azul” de Francisco Urbano, obra ganadora del II Premi Ciutat de Castelló de Narrativa, la presentación y firma del poemario bilingüe “Alma mater” de Pasqual Mas y, como cierre, un recital poético a cargo de la Asociación ALCAP.

Sales ha destacado además que “uno de los grandes aciertos de esta edición es que cada jornada ofrece motivos distintos para acercarse a la feria, desde grandes nombres de la literatura hasta propuestas familiares, música o encuentros con autores en las casetas”. En este sentido, ha señalado que “queremos que la Fira del Llibre se viva como una experiencia completa de ciudad, no solo como un escaparate editorial, sino como una celebración de la lectura”.

Firmas en casetas comerciales

Las casetas comerciales han vuelto a ser otro de los grandes polos de atracción tanto por la mañana como por la tarde. En horario matinal han pasado por ellas autores como Julio César Cano, Julià Esteban o Pilar Anglés, entre otros y, ya por la tarde, las firmas continuarán con autores como Marta Pulido, José C. Altava o Rafael Madrid, entre otros,completando una jornada con una intensa actividad en todos los espacios de la feria.

La Fira del Llibre de Castellón se celebra hasta el 3 de mayo en el Parc Ribalta, en una edición que reúne a más de 180 autores y alcanza las 28 casetas, la cifra más alta de su trayectoria, con presencia por primera vez de librerías de Valencia, Huesca, Zaragoza y Teruel.

El conjunto del cartel reúne a autores galardonados con cuatro Premios Planeta, dos Premios Nadal, un Premio Fernando Lara y un Cervantes Chico, además del Premio Nacional de Cómic, en una programación concebida para consolidar el Ribalta como un gran espacio cultural al aire libre.

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Durante toda la feria continúan además la Biblioteca Itinerante de Hospitales, la exposición dedicada al centenario del nacimiento de René Goscinny, el Bibliobús de la Diputación de viernes a domingo, el servicio de cafetería y las food trucks, en horario de feria de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.