Benicàssim activa la cuenta atrás para un fin de semana de flamenco, sabor y grandes conciertos

El flamenco vuelve a tomar Benicàssim con uno de los eventos más atractivos de la primavera. El municipio encara ya la recta final para celebrar el Flamenco Fusión Gastro Festival, una cita que del 1 al 3 de mayo desplegará música en directo, ambiente en la calle y propuestas gastronómicas en distintos puntos del municipio.

El festival, ya consolidado dentro del calendario local, apuesta por una fórmula que funciona: flamenco en vivo, ocio compartido y hostelería como motor de ambiente. Todo ello en un formato abierto que invita tanto a vecinos como a visitantes a recorrer plazas y calles al ritmo del compás.

Gran reclamo

En esta edición, el gran reclamo será la actuación de Antonio Carmona, uno de los nombres más reconocibles del panorama flamenco actual, que protagoniza uno de los conciertos más esperados del fin de semana. Junto a él, el cartel suma cerca de una veintena de actuaciones y actividades que refuerzan el carácter participativo del evento, con otras formaciones como Cuerda Pa Rato, Cositas Buenas, De Jaleo, Beni Cai, Paradita Flamenca, Colmao, Al Lío, Patxi Ojana o Isra Maldonado.

Antonio Carmona es el gran atractivo de la presente edición del certamen flamenco de Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

La programación se desplegará a lo largo de tres días con actuaciones repartidas por enclaves como la plaza de la Constitución, la plaza de los Dolores o el paseo Pérez Bayer, donde se concentrarán los conciertos principales.

El viernes arrancará con propuestas desde el mediodía y culminará con la actuación de Sara de Las Chuches, mientras que el sábado vivirá uno de sus momentos álgidos con el concierto de Antonio Carmona tras un tributo a El Barrio. El domingo pondrá el broche con actividades familiares, exhibiciones de baile y nuevas actuaciones en directo.

Exhibición de sevillanas en la plaza de Los Dolores en anteriores ediciones. / MEDITERRÁNEO

Experiencia completa

Más allá del escenario, el festival refuerza su vínculo con el tejido local. Bares, restaurantes y asociaciones se implican en una programación que busca convertir la música en una experiencia completa, donde el público no solo escucha, sino que vive el ambiente en la calle.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, destaca que este evento «se ha convertido en una herramienta clave para dinamizar el municipio, generando un ambiente único en el que la música y la gastronomía cobran protagonismo en nuestras calles».

Por su parte, la concejala de Turismo, Elena Llobell, subraya que «este tipo de propuestas contribuyen a consolidar un modelo turístico más variado y sostenible».

Con todo preparado, Benicàssim se dispone a vivir un fin de semana donde el flamenco salta del escenario a la calle, mezcla estilos y conecta con públicos de todas las edades en una de las citas más completas del arranque de mayo.