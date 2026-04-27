Un escritor de Castellón, reconocido en los premios literarios de Puy du Fou España: ¿quién es?

La escena se desarrolló entre focos, historia y palabras que evocan siglos pasados. En la segunda edición de los premios literarios organizados por Puy du Fou España, el talento volvió a abrirse paso entre más de 1.300 relatos llegados desde todos los rincones del país. Pero entre los nombres y las obras, uno en particular comenzó a resonar con discreción, casi en susurros.

Un reconocimiento que llega desde la historia y la intuición

El certamen, consolidado ya como una de las grandes citas culturales del panorama nacional, ha vuelto a demostrar su capacidad para descubrir voces que dialogan con el pasado. Entre ellas, dos autores de la Comunitat Valenciana lograron situarse entre los galardonados, confirmando el peso creciente de este territorio en la narrativa histórica contemporánea.

Sin embargo, uno de esos nombres permaneció en segundo plano durante buena parte del acto. Un autor de Castellón cuya obra, cargada de ironía, tensión y precisión narrativa, fue ganando protagonismo a medida que se desvelaban los premios.

El secreto desvelado: César Carballeda Moreno

Finalmente, el misterio se disipó. El escritor castellonense César Carballeda Moreno fue reconocido con el tercer premio por su obra Una parcela muy valiosa, un relato ambientado en la Hispania romana, concretamente en la ciudad de Cástulo (actual Linares). Su texto destaca por un ritmo ágil y una construcción inteligente en la que la astucia, la codicia y la inteligencia se enfrentan en un duelo narrativo de gran intensidad, culminado con un desenlace irónico y brillante.

César Carballeda se hizo con el tercer premio en la II edición de los premios Puy du Fou España. / MEDITERRÁNEO

Narrativas que conectan pasado y presente

Junto a él, el alicantino Manuel Vidal Alejandre obtuvo el segundo premio con “Niños comiendo uvas y melón”, una obra ambientada en el Madrid del Siglo de Oro que reflexiona sobre la dignidad humana a través de la mirada de un joven vinculado al mundo del arte. Su relato entrelaza belleza y crudeza en un contexto donde conviven ambición, miseria y talento.

Ambos reconocimientos sitúan a la Comunidad Valenciana como uno de los focos literarios destacados de esta edición, reforzando su presencia en un certamen que no deja de crecer en participación y prestigio.

La literatura como vehículo de identidad

Durante la gala celebrada en Toledo, el consejero delegado de Puy du Fou España, Olivier Strebelle, subrayó el valor de la escritura como herramienta cultural: «La palabra escrita tiene un poder único: el de transportarnos, emocionarnos y ayudarnos a comprender quiénes somos».

En la misma línea, el jurado, presidido por Antonio Pérez Henares, destacó el nivel de los textos presentados: «La calidad y el talento de las obras confirman que este certamen no solo era necesario, sino que tiene un gran recorrido por delante».

Un certamen en expansión

La II edición de los premios ha reunido un total de 1.363 obras, consolidando su posición como plataforma clave para nuevos talentos literarios. El primer premio fue para Inés Cardoso Albarracín con La traición de Tenesoya, mientras que el cuarto y quinto galardón recayeron en Beatriz Álvarez Díez y Benedicto Martínez Hernández, respectivamente.

Pero más allá del palmarés, la edición deja una certeza: este escritor de Castellón ya ha comenzado a escribir su propio lugar en la historia literaria.