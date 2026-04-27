El Mediterráneo se transforma en arte vivo con la instalación 'Conocimiento Flotante' de Damià en Orpesa

El Mediterráneo deja de ser paisaje para convertirse en sala de exposiciones, materia viva y cocreador artístico en Conocimiento Flotante: mar-tierra-digital, la instalación del artista Damià que ha presentado la Fundación Azul Marino en Bellver Blue Tech Zone, en Orpesa. La propuesta une arte contemporáneo, ciencia, tecnología y conservación marina a través de un recorrido que arranca en tierra, continúa en una sala digital inmersiva y culmina bajo el agua, donde varias esculturas permanecerán sumergidas y evolucionarán con el propio ecosistema.

La obra nace frente al mar y está pensada específicamente para este enclave. No funciona como una exposición convencional ni como una pieza cerrada, sino como un proyecto vivo. Una parte queda integrada junto a El Bosque, otra puede experimentarse en Vortex, el espacio inmersivo de Tempus, y la tercera permanece bajo el mar, en el Lugar de Interés Comunitario Benicàssim-Orpesa, donde las piezas submarinas actúan como dispositivos de escucha del entorno.

El carácter pionero de la instalación reside precisamente en esa conexión entre mundos. Aunque existen referencias de arte submarino en otros lugares, como el Caribe o Lanzarote, donde las esculturas bajo el agua han dado lugar a museos o recorridos visuales, Conocimiento Flotante plantea una propuesta pionera en España por ir mucho más allá de la contemplación. La obra no sitúa el Mediterráneo como un simple escenario expositivo, sino como parte activa de la creación: el entorno marino coloniza las piezas, aporta datos, altera la experiencia digital y modifica la evolución del proyecto.

Una obra que escucha al mar

El director de proyectos de la Fundación Azul Marino y comisario del proyecto, Pablo García, explicó durante la presentación que todas las piezas están conectadas “tanto en materiales como en concepto y en la tecnología” empleada para desarrollarlas. La parte más singular permanece bajo el agua: esculturas con morfología de cabeza humana instaladas en el fondo marino, dentro de estructuras preparadas para atraer organismos, esporas y fauna.

Estas piezas no están concebidas como objetos estáticos. El objetivo es que el mar las transforme. Con el paso de los meses, serán colonizadas por vida y cambiarán su aspecto. “Damià es el creador, pero de alguna manera ha permitido tener un cocreador que va por libre completamente, que es el medio marino”, señaló García durante el recorrido.

Damià presenta 'Conocimiento Flotante' en Bellver Blue Tech Zone / Eva Bellido / Eva Bellido

La instalación submarina cuenta con un sistema de boyas y sensores que recoge datos del agua en tiempo real, como la temperatura, la salinidad, las corrientes, la turbidez y otros parámetros fisicoquímicos. Esa información llega al centro, donde un software diseñado específicamente para el proyecto la transforma en una pieza digital cambiante. Por eso, la obra que el visitante contempla en pantalla nunca será exactamente la misma. El mar modifica los colores, los movimientos, el enfoque, la textura y la velocidad de la imagen.

Damià resumió esa idea al explicar que la pieza funciona “como si el dibujo estático generara vida, y esa vida se genera con todos los datos que vienen del mar”. El artista defiende así una obra “viva” y en “constante evolución”, construida con dibujos, datos, sensores, código y naturaleza.

Redes fantasma con una segunda vida

La instalación incorpora también una potente dimensión medioambiental. Buena parte de las esculturas utiliza redes fantasma recuperadas del mar, artes de pesca abandonadas que continúan atrapando fauna aunque ya no cumplan ninguna función pesquera. La Fundación Azul Marino trabaja en la localización y extracción de este tipo de residuos en colaboración con la Fundación Oceanogràfic y con el sector pesquero.

En este caso, el proyecto artístico ha permitido dar una nueva vida a parte de esos materiales. La pieza ubicada en tierra está realizada en mortero romano, redes recuperadas y pintura con absorción de CO2. Según la información de la propia instalación, mide 200 por 230 por 470 centímetros y pesa aproximadamente 1.500 kilos.

Damià en su estudio trabajando en las piezas que ahora se exhiben en Bellver Blue Tech Zone. / Pablo Serrano | Damià.studio

Damià explicó durante la visita que esta escultura incorpora alrededor de 400 kilos de redes recuperadas y que ha trabajado durante 11 meses en una pieza que busca parecer expulsada por el mar, erosionada por el tiempo y atravesada por la memoria de aquello que estuvo sumergido. La obra, titulada Boya Varada, deja visibles esas redes y combina la sensación de resto arqueológico con una lectura plenamente contemporánea.

El artista ha utilizado además un mortero de inspiración romana elaborado con cal y grafeno, junto a varias capas de pintura que, según explicó, contribuyen a absorber CO2 y óxidos de nitrógeno. La piel de la escultura suma desgastes, roces y pequeños brillos que evocan una policromía antigua alterada por el tiempo.

Del bosque al fondo marino

La escultura terrestre queda integrada en una zona de bosque sometida también a la influencia del Mediterráneo. El salitre, la humedad, la pinocha y la vegetación modificarán progresivamente sus materiales, del mismo modo que el fondo marino transformará las piezas sumergidas. La instalación asume así el paso del tiempo como parte de la obra.

El concepto de Conocimiento Flotante conecta con la idea de algo cambiante, inestable y dependiente del contexto. Frente a los saberes fijos, la pieza propone una imagen poética de una cabeza flotante, adaptada al medio, recuperada o expulsada, pero siempre en movimiento. “Ya no hay nada sólido, todo es líquido, todo está en constante movimiento”, explicó Damià durante el recorrido.

El proyecto no busca solo mostrar una imagen bella del mar. Quiere señalar, sin dramatismos, lo que ocurre en el medio marino y abrir una reflexión sobre la conservación, la fragilidad de los ecosistemas y la capacidad del arte para transformar la mirada. “Mi función no es adoctrinar, sino indicar o señalar como artista algo que ocurre”, afirmó el creador.

Una de las piezas que forman parte de la muestra 'Conocimiento Flotante'. / Bellver Blue Tech Zone

Bellver Blue Tech Zone ya abrió esta línea cultural el pasado mes de diciembre con la inauguración de Vortex, una sala inmersiva de 360º única en Europa y una de las tres existentes en todo el mundo, estrenada con The Rhythm of the Ocean Vortex. Aquella primera experiencia situó a Orpesa en el circuito internacional del arte digital inmersivo, con una propuesta sensorial creada para conectar arte, tecnología, océano y bienestar.

Ahora, Conocimiento Flotante amplía esa apuesta y la lleva más allá de la sala. La nueva instalación conecta Vortex con el bosque, el fondo marino y los datos reales del Mediterráneo. Las esculturas submarinas permanecerán aproximadamente un año en el mar, aunque su evolución dependerá de las condiciones marítimas y de la llegada de temporales.

Bellver Blue Tech Zone prevé impulsar durante el verano acciones abiertas al público para dar a conocer el proyecto mediante recorridos guiados. La instalación en tierra podrá visitarse por las pasarelas de la zona protegida cuando el espacio esté abierto, mientras que la parte submarina no estará señalizada ni será visitable de forma ordinaria. Las tres piezas, sin embargo, quedarán integradas en el fondo marino, por lo que quienes buceen por la zona podrán encontrarse con ellas casi como un hallazgo inesperado bajo el Mediterráneo.

Conocimiento Flotante convierte así el mar de Orpesa en un laboratorio cultural donde una escultura puede ser refugio de vida, una boya puede traducir datos en imágenes y una red fantasma puede abandonar su rastro de muerte para convertirse en arte.