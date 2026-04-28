La Festa de la Rosa llena Castelló de serenatas este mes de mayo: conoce los detalles

La música volverá a ser el eje vertebrador de la programación de la Festa de la Rosa de Castelló, una cita profundamente arraigada que convierte el mes de mayo en un recorrido sonoro por la tradición local. El evento, presentado por la concejala de Fiestas, Noelia Selma, junto a representantes de la Junta de Fiestas, pone el foco en un completo programa musical basado en serenatas que se desplegarán tanto en su acto central como en las semanas posteriores.

Un arranque multitudinario con diez agrupaciones

El pistoletazo de salida tendrá lugar el sábado 2 de mayo a las 22.00 horas en la Plaza Mayor, donde más de un centenar de integrantes darán forma a una gran noche musical colectiva. Sobre el escenario participarán diez agrupaciones que representan la esencia de la tradición serenatera en Castelló.

La concejala de Fiestas de Castelló, Noelia Selma, junto a Clara Soler y Pepe Almela, miembros de la Junta de Fiestas y pertenecientes a la organización de la la Festa de la Rosa. / MEDITERRÁNEO

Entre ellas figuran la Tuna de Derecho de Castellón, Vora Sèquia, Els de la Fileta, Rondalla Tombatossals, Los Vicenes, Centro Aragonés, Kabocafé, Ronda Llemosina, Tuna de Magisterio y Rosa de Maig. Un cartel que combina formaciones históricas con otras más contemporáneas, consolidando una propuesta diversa que conecta generaciones.

Serenatas que recorren la ciudad durante mayo

Tras la gran cita inaugural, la programación musical continuará durante los cuatro sábados siguientes, llevando las serenatas a tres enclaves emblemáticos: Quatre Cantons, la Plaza del Real y la Plaza de la Paz. Cada actuación tendrá una duración de entre 45 minutos y una hora, reforzando el carácter cercano y popular de estas interpretaciones.

El 9 de mayo actuarán Rondalla Tombatossals en Quatre Cantons y Centro Aragonés en la Plaza del Real. Una semana después, el 16 de mayo, será el turno de la Tuna de Magisterio, Els de la Fileta y Rosa de Maig, en una noche que ampliará el recorrido musical hasta la Plaza de la Paz.

Diversidad de estilos y continuidad de la tradición

El 23 de mayo incorporará nuevas propuestas con Kabocafé, Jacaranda y el Grupo Mixtura, que se suma como novedad a esta edición. Finalmente, el 30 de mayo, el ciclo se cerrará con las actuaciones de Grills de la Nit, Els de la Fileta y Vora Sèquia, consolidando un mes completo de música en directo.

La música como hilo conductor de la identidad local

Tal y como ha destacado Selma, la Festa de la Rosa «une pasado, presente y futuro a través de la música y de la participación colectiva». En este sentido, las serenatas no solo actúan como espectáculo, sino como vehículo de transmisión cultural y punto de encuentro entre generaciones.

Por su parte, Clara Soler ha subrayado que estas actuaciones «añadirán pasión y fervor y reunirán a castellonenses y visitantes», reforzando la idea de que la música en Castelló no se limita a los escenarios, sino que forma parte del pulso cotidiano de sus calles.

La Festa de la Rosa convierte así a Castelló en un gran escenario al aire libre, donde cada sábado de mayo la tradición musical se renueva y se comparte con vecinos y visitantes.