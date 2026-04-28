Castelló cita a Máximo Huerta y espera a Juan del Val en una Fira del Llibre que emociona

La Fira del Llibre de Castelló alcanza su ecuador convertida en uno de los grandes polos culturales de la primavera en la provincia. En pleno corazón del parque Ribalta, la feria encara sus jornadas decisivas con un cartel que todavía guarda nombres destacados por desfilar, consolidando una edición marcada por la cercanía entre autores y lectores.

Máximo Huerta, protagonista de la semana

Uno de los momentos más esperados llegará este miércoles, 29 de abril, con la presencia de Máximo Huerta, que firmará su última novela, Mamá está dormida, a partir de las 19.00 horas. Publicada por Editorial Planeta, la obra se ha convertido en un fenómeno editorial y supone la undécima publicación del autor.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, durante su visita a la 42a Fira del Llibre situada en el parque Ribalta. / MEDITERRÁNEO

El libro aborda desde una perspectiva íntima la experiencia del cuidado, profundamente marcada por el Alzheimer de su madre. Huerta construye así un relato que trasciende lo personal para convertirse en un homenaje universal a las madres, a quienes cuidan y a quienes son cuidados.

Una programación que busca emocionar

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha subrayado el espíritu de esta edición: «Esta Fira del Llibre está hecha por gente que ama los libros, y eso se nota». Además, ha destacado que la programación se ha diseñado «sin complejos», con autores de primer nivel y propuestas capaces de atraer a públicos diversos.

Actividades para todos los públicos

Mañanas centradas en los escolares

La jornada del 29 de abril arrancará con actividades educativas en el Pabellón Central, donde los más jóvenes podrán disfrutar de cuentacuentos, visitas guiadas y dinámicas de fomento de la lectura. A partir de las 11.00 horas, autores como José Ortega García, Rosa Artíguez y Teresa Ortells firmarán ejemplares en sus respectivas casetas.

Tardes con talleres y presentaciones

Por la tarde, la feria desplegará su vertiente más participativa. Desde las 17.00 horas, el espacio familiar acogerá talleres infantiles —marcapáginas, exlibris o haikus exprés— junto al Pasaporte lector Centenario de Astérix. A esa misma hora, Julià Guillamón presentará Rascaparets, editado por Galaxia Gutenberg.

A las 18.30 horas será el turno de Pedro Simón, que llegará con Lo inesperado, publicado por Editorial Espasa.

Autores que aún están por llegar

Con la feria entrando en su tramo central, todavía quedan nombres destacados por pasar por el parque Ribalta. Entre ellos sobresale Juan del Val, cuya presencia está prevista para el fin de semana y que servirá como uno de los grandes cierres de esta edición.

Junto a él, la programación seguirá sumando firmas en casetas comerciales con autores como Sandra Bruce, Francisco Mezquita Broch, Pilar Bellés, María Roca o Germán Machado, reforzando una oferta literaria amplia y diversa.

Una feria que consolida su atractivo

En su ecuador, la Fira del Llibre de Castelló confirma su capacidad para combinar grandes nombres del panorama editorial con propuestas familiares y actividades de dinamización lectora. Un equilibrio que explica el creciente interés del público y que mantiene la expectación en torno a los autores que aún están por pasar.

La recta final, con firmas destacadas y una programación intensa, será clave para medir el alcance de una feria que ya se percibe como una de las citas culturales imprescindibles en la Comunitat Valenciana.