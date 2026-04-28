Vuelve a la vida una guitarra de 1865: así suena el instrumento vinculado a Tàrrega tras un siglo en silencio

La música no solo se escucha: también se recupera, se reconstruye y, en ocasiones, vuelve a nacer. Eso es exactamente lo que ha sucedido en Burriana con la restauración de una guitarra histórica vinculada a Francesc Tàrrega, cuya sonoridad original ha vuelto a cobrar vida ante el público más de siglo y medio después de su creación

El Teatre Payà se convirtió el pasado fin de semana en el epicentro de este reencuentro musical con el concierto Tàrrega i Burriana, una cita que combinó patrimonio, interpretación y emoción en torno a una pieza única construida en 1865 por el lutier madrileño Francisco González.

Una restauración que devuelve la voz al pasado

La guitarra, considerada de gran valor histórico, ha sido sometida a un minucioso proceso de restauración a cargo del lutier de Vila-real David Rubio. La intervención se ha llevado a cabo bajo estrictos criterios de conservación, logrando recuperar tanto su funcionalidad como su respuesta sonora original.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, junto al concejal de Cultura de la localidad, Alejandro Clausell, y representantes del Cercle Fruiter Borrianenc y la Agrupació Filharmònica Borrianenca. / MEDITERRÁNEO

Este trabajo no solo ha permitido conservar un objeto, sino también rescatar un timbre que forma parte de la memoria musical vinculada al maestro Tàrrega. La restauración se presenta así como una herramienta clave para preservar el legado instrumental y artístico del siglo XIX.

Burriana y Tàrrega: una conexión histórica

El evento, impulsado por la concejalía de Cultura junto al Cercle Fruiter Borrianenc y la Agrupació Filharmònica Borrianenca, puso en valor la estrecha relación entre Burriana y Francesc Tàrrega. Durante sus primeros años, el compositor desarrolló en la ciudad una intensa actividad musical que marcó su trayectoria.

Un programa que revive el repertorio clásico

La Orquestra Simfònica de la Filharmònica de Burriana, dirigida por Víctor Yusà, ofreció un programa dividido en dos partes con obras emblemáticas del repertorio guitarrístico.

Entre ellas, destacaron composiciones universales como:

Danza Mora

Capricho árabe

Recuerdos de la Alhambra

El concierto también incluyó piezas de Isaac Albéniz y Amadeo Vives, ampliando el recorrido musical hacia otros grandes nombres del panorama español.

Elisabeth Ribes fue una de las intérpretes de la velada junto al también guitarrista Pedro Navarro. / MEDITERRÁNEO

Solistas de referencia para un instrumento único

La velada contó con la participación de dos guitarristas de reconocido prestigio: Pedro Navarro y Elisabeth Ribes.

Navarro, formado en la École Normale de París y con proyección internacional, y Ribes, profesora y concertista vinculada a Burriana, ofrecieron una interpretación marcada por la precisión técnica y la sensibilidad artística. Ambos lograron emocionar al público al hacer sonar una guitarra que, tras décadas en silencio, recupera su voz original.

Patrimonio musical vivo: más allá de la restauración

La recuperación de esta guitarra supone mucho más que una intervención técnica. Se trata de un ejercicio de memoria cultural que conecta pasado y presente a través del sonido.

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, subraya la relevancia del proyecto al afirmar: «La restauración de este instrumento no solo supone la recuperación de un objeto físico, sino el renacimiento de un sonido y una figura que merece ser recuperada y recordada por todos».

Asimismo, añade: «Ha sido emocionante ver cómo el legado del Mestre Tàrrega sigue vivo y cómo la ciudadanía responde con tanto entusiasmo a propuestas que ponen en valor nuestra historia musical».

Burriana refuerza su identidad cultural

Eventos como Tàrrega i Burriana consolidan la apuesta de la ciudad por la cultura y el patrimonio, situando a Burriana como un referente en la conservación y difusión de su legado musical.

La guitarra de 1865, ahora restaurada, no solo vuelve a sonar: vuelve a contar una historia. Una historia que conecta generaciones y que reafirma la vigencia de Francesc Tàrrega como figura esencial de la música clásica española.