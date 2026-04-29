De Spotify al Auditori: el fenómeno Andrea Vanzo hará parada en Castelló con su gira más íntima. ¿Cuándo?
Tras agotar entradas en su última gira española, el músico italiano suma la capital de la Plana a su recorrido internacional para ofrecer una experiencia sonora íntima.
El sonido que millones de usuarios escuchan cada día mientras navegan por playlists emocionales o vídeos evocadores se podrá escuchar en directo este otoño en Castelló. Andrea Vanzo ha confirmado su actuación en la capital de la Plana el 10 de octubre, a las 20.00 horas, en el Auditori i Palau de Congressos, en el marco de su gira Intimacy Vol. 2 Tour 2026.
El compositor que conquistó el algoritmo
En plena era del consumo digital, pocos artistas han sabido conectar con el público como Vanzo. Su música, marcada por el piano minimalista y una fuerte carga emocional, se ha convertido en habitual en plataformas como Spotify, donde supera los 2,1 millones de oyentes mensuales.
Desde su Bolonia natal, el compositor ha construido un universo sonoro reconocible que mezcla memoria, intimidad y sensibilidad cinematográfica. Su último trabajo, Intimacy Vol. 2 (2025), profundiza en esa línea, ampliando el alcance de unas composiciones nacidas desde lo personal pero con impacto global.
Un éxito que se traslada al directo
El salto de las pantallas al escenario no ha hecho más que reforzar su crecimiento. En su última gira invernal en España, Vanzo vendió más de 4.000 entradas y firmó varios conciertos con localidades agotadas, consolidando una conexión directa con el público.
La ampliación de su tour este otoño —con paradas en Mallorca, Tarragona y Castelló— confirma el momento de proyección internacional que atraviesa el artista.
Una experiencia para escuchar sin prisa
Lejos de grandes artificios, el concierto en Castelló se presenta como una propuesta íntima, donde cada nota adquiere protagonismo. El universo de Intimacy Vol. 2 propone una escucha pausada, emocional y envolvente, en la que el piano se convierte en hilo conductor de una narrativa profundamente personal.
El directo de Vanzo se caracteriza por:
- Minimalismo sonoro: piano solo y composiciones que apuestan por la sutileza.
- Carga emocional: piezas que exploran la memoria, los vínculos y la introspección.
- Conexión con el público: una experiencia cercana que traslada al escenario la esencia de su música.
Castelló, nueva parada de un viaje global
La cita en el Auditori i Palau de Congressos se suma así a un recorrido internacional que sigue creciendo y que confirma a Andrea Vanzo como uno de los nombres clave de la neoclásica actual. Su paso por Castelló no será solo un concierto, sino una invitación a detener el ritmo y dejarse llevar por una música que ha encontrado en la emoción su lenguaje universal.
Las entradas ya están disponibles aquí.
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