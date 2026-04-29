MARTE 2026: guía completa de galerías y artistas en la gran Feria de Arte Contemporáneo de Castellón

Castellón se prepara para una nueva edición de MARTE, la Feria de Arte Contemporáneo que del 22 al 24 de mayo volverá a situar a la provincia y a la capital de la Plana en el mapa del arte actual. Con entrada gratuita y una programación abierta, el evento reunirá en el Auditori i Palau de Congressos a más de veinte galerías con propuestas que abarcan pintura, escultura, arte digital y lenguajes híbridos.

Una feria consolidada en el circuito nacional

En su decimotercera edición, MARTE refuerza su posición como la única feria de arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana. La cita mantiene su vocación de acercar el arte a todos los públicos, al tiempo que atrae a coleccionistas y profesionales del sector.

Emilio Cerezo será uno de los dos artistas que presente la galería castellonense Batec en la cita. / Emilio Cerezo

El evento cuenta con el respaldo institucional de la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castelló, la Generalitat Valenciana, el Consorci de Museus y el Institut Valencià de Cultura, consolidando su dimensión cultural y estratégica.

Juana González, protagonista de MARTE 2026

La artista invitada de esta edición es Juana González, representada por Arma Gallery (Madrid). Su presencia se perfila como uno de los grandes atractivos del programa expositivo, reforzando la apuesta de la feria por voces relevantes del panorama contemporáneo español.

Galerías y artistas: un recorrido imprescindible

Pintura, figuración y nuevas narrativas visuales

La sección principal reúne una amplia diversidad de propuestas:

Galería Pep Llabrés (Mallorca) presenta a Josep Santamaría.

Galería Shiras (Valencia) apuesta por el diálogo entre Agustín Serisuelo y Adriana Berges.

Herrero de Tejada (Madrid) exhibe a Natalia López de Oliva y Carlos Pesudo.

Garage Bonilla (Madrid) combina los lenguajes de Jaume Cremades y Pedro Cuadra.

Escena contemporánea y nuevos lenguajes

CLC Arte (Valencia) presenta a Luis Miguel Rico y Manu Iranzo.

Mobb Art Club (Madrid) apuesta por B0nk, con una propuesta ligada al arte urbano y la inteligencia artificial.

Antonia Puyó (Zaragoza) lleva la obra de Leticia Martínez, centrada en identidad y cuerpo.

Est_ArtSpace (Madrid) presenta a Jazzy Dope y Gyuk.

Pintura consolidada y discursos personales

MXM Galería regresa con Agustín Esteso y Raquel Jiménez.

La Mercería (Valencia) presenta a Pedro Kouba.

La Gran (Madrid) exhibe a Laura Salguero y Sheila Cañestro.

95 Art Gallery (Madrid) llega con Dani Hache.

El arte del artista de Betxí Agustín Serisuelo cobrará protagonismo en el espacio de la galería Shiras. / Agustín Serisuelo

Cruces culturales y exploraciones visuales

Ola Gallery (Barcelona) presenta a Alejandro Rodríguez y Rosa Medina.

Arias Rego apuesta por Amina Kouisser y Sonsoles Masiá.

Lapislázuli.Gallery (Madrid) refuerza su línea digital y contemporánea.

Presencia local y propuestas de impacto

Batec (Castellón) presenta a Murdo Ortiz y Emilio Cerezo.

Wit Gallery (Madrid) apuesta por Efraín Ortega y Sergio Femar.

La Panartería (Madrid) exhibe a Chanivet y Jesús Eloy.

El artista portugués Jorge Lopes pondrá una de las notas internacionales a la presente edición de MARTE. / MEDITERRÁNEO

Grandes nombres del panorama español

La galería Christian Walter (Granada) destaca con una propuesta de alto nivel: Santiago Ydañez, Paco Pomet y Soledad Sevilla, tres figuras clave de la pintura contemporánea.

Nuevas incorporaciones y colaboraciones

Marquesa Gallery presenta a Dina Roudman y Marcos Temoche.

ArtQuake y Beatriz Pereira debutan con Belén Lei Lei y Ana Pavón.

Sección internacional: MARTE mira a Europa

La dimensión internacional gana peso en 2026, consolidando el posicionamiento europeo de la feria:

Braço Perna 44 (Lisboa) presenta a Jorge Lopes y Miguel Ângelo Marques.

A Pick Gallery apuesta por Mila Dobrevska, con una propuesta de fuerte impacto visual.

Una experiencia abierta y accesible

Acceso gratuito y vocación inclusiva definen el espíritu de MARTE. La feria no solo se dirige a expertos, sino también a nuevos públicos interesados en descubrir el arte contemporáneo desde una perspectiva cercana.

Por qué visitar MARTE 2026

MARTE se confirma como una plataforma clave para:

Descubrir artistas emergentes y consolidados

Explorar tendencias actuales del arte contemporáneo

Conectar con galerías nacionales e internacionales

Vivir una experiencia cultural abierta en Castellón

Del 22 al 24 de mayo, Castellón vuelve a ser epicentro del arte contemporáneo. Una cita imprescindible para entender hacia dónde se dirige la creación artística actual.