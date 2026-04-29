MARTE 2026: guía completa de galerías y artistas en la gran Feria de Arte Contemporáneo de Castellón
La cita artística, que tendrá lugar del 22 al 24 de mayo, busca acercar el arte a todos los públicos y atraer a coleccionistas y profesionales del sector
Castellón se prepara para una nueva edición de MARTE, la Feria de Arte Contemporáneo que del 22 al 24 de mayo volverá a situar a la provincia y a la capital de la Plana en el mapa del arte actual. Con entrada gratuita y una programación abierta, el evento reunirá en el Auditori i Palau de Congressos a más de veinte galerías con propuestas que abarcan pintura, escultura, arte digital y lenguajes híbridos.
Una feria consolidada en el circuito nacional
En su decimotercera edición, MARTE refuerza su posición como la única feria de arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana. La cita mantiene su vocación de acercar el arte a todos los públicos, al tiempo que atrae a coleccionistas y profesionales del sector.
El evento cuenta con el respaldo institucional de la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castelló, la Generalitat Valenciana, el Consorci de Museus y el Institut Valencià de Cultura, consolidando su dimensión cultural y estratégica.
Juana González, protagonista de MARTE 2026
La artista invitada de esta edición es Juana González, representada por Arma Gallery (Madrid). Su presencia se perfila como uno de los grandes atractivos del programa expositivo, reforzando la apuesta de la feria por voces relevantes del panorama contemporáneo español.
Galerías y artistas: un recorrido imprescindible
Pintura, figuración y nuevas narrativas visuales
La sección principal reúne una amplia diversidad de propuestas:
- Galería Pep Llabrés (Mallorca) presenta a Josep Santamaría.
- Galería Shiras (Valencia) apuesta por el diálogo entre Agustín Serisuelo y Adriana Berges.
- Herrero de Tejada (Madrid) exhibe a Natalia López de Oliva y Carlos Pesudo.
- Garage Bonilla (Madrid) combina los lenguajes de Jaume Cremades y Pedro Cuadra.
Escena contemporánea y nuevos lenguajes
- CLC Arte (Valencia) presenta a Luis Miguel Rico y Manu Iranzo.
- Mobb Art Club (Madrid) apuesta por B0nk, con una propuesta ligada al arte urbano y la inteligencia artificial.
- Antonia Puyó (Zaragoza) lleva la obra de Leticia Martínez, centrada en identidad y cuerpo.
- Est_ArtSpace (Madrid) presenta a Jazzy Dope y Gyuk.
Pintura consolidada y discursos personales
- MXM Galería regresa con Agustín Esteso y Raquel Jiménez.
- La Mercería (Valencia) presenta a Pedro Kouba.
- La Gran (Madrid) exhibe a Laura Salguero y Sheila Cañestro.
- 95 Art Gallery (Madrid) llega con Dani Hache.
Cruces culturales y exploraciones visuales
- Ola Gallery (Barcelona) presenta a Alejandro Rodríguez y Rosa Medina.
- Arias Rego apuesta por Amina Kouisser y Sonsoles Masiá.
- Lapislázuli.Gallery (Madrid) refuerza su línea digital y contemporánea.
Presencia local y propuestas de impacto
- Batec (Castellón) presenta a Murdo Ortiz y Emilio Cerezo.
- Wit Gallery (Madrid) apuesta por Efraín Ortega y Sergio Femar.
- La Panartería (Madrid) exhibe a Chanivet y Jesús Eloy.
Grandes nombres del panorama español
La galería Christian Walter (Granada) destaca con una propuesta de alto nivel: Santiago Ydañez, Paco Pomet y Soledad Sevilla, tres figuras clave de la pintura contemporánea.
Nuevas incorporaciones y colaboraciones
- Marquesa Gallery presenta a Dina Roudman y Marcos Temoche.
- ArtQuake y Beatriz Pereira debutan con Belén Lei Lei y Ana Pavón.
Sección internacional: MARTE mira a Europa
La dimensión internacional gana peso en 2026, consolidando el posicionamiento europeo de la feria:
- Braço Perna 44 (Lisboa) presenta a Jorge Lopes y Miguel Ângelo Marques.
- A Pick Gallery apuesta por Mila Dobrevska, con una propuesta de fuerte impacto visual.
Una experiencia abierta y accesible
Acceso gratuito y vocación inclusiva definen el espíritu de MARTE. La feria no solo se dirige a expertos, sino también a nuevos públicos interesados en descubrir el arte contemporáneo desde una perspectiva cercana.
Por qué visitar MARTE 2026
MARTE se confirma como una plataforma clave para:
- Descubrir artistas emergentes y consolidados
- Explorar tendencias actuales del arte contemporáneo
- Conectar con galerías nacionales e internacionales
- Vivir una experiencia cultural abierta en Castellón
Del 22 al 24 de mayo, Castellón vuelve a ser epicentro del arte contemporáneo. Una cita imprescindible para entender hacia dónde se dirige la creación artística actual.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo medieval de Castellón que crece con vecinos de todo el mundo ideal para una escapada: 'Parece de otra época
- El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos
- La historia del exjugador de Europa League que hoy preside un club del fútbol regional de Castellón:"«Llegué a España buscando una nueva etapa»
- Un coche arde en plena carretera en Castellón tras salir de la CV-10
- Fallece un motorista y otros dos resultan heridos al arrollarles un turismo en Altura
- Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
- Vinaròs se enfrenta a la parálisis administrativa por la ausencia de funcionarios en puestos clave
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio