Arte para aprender: de Castellón a París, el proyecto educativo de la UJI que conecta patrimonio, arte y territorio

La exposición Arte para aprender da un paso más en su trayectoria y sitúa a la Universitat Jaume I (UJI) en el mapa internacional con una propuesta que combina arte, educación y patrimonio cultural. El proyecto, uno de los más visitados de la universidad castellonense, puede verse hasta el 3 de mayo en el Colegio de España de la Cité Internationale Universitaire de París.

Lejos de ser una muestra convencional, Arte para aprender convierte el espacio expositivo en un laboratorio donde el arte se activa como herramienta educativa, estableciendo un diálogo directo entre Castellón, Granada y París.

Un proyecto de investigación que transforma el patrimonio en aprendizaje

Impulsada por el grupo de investigación RAVE de la UJI junto a la Universidad de Granada, la exposición propone una lectura contemporánea del patrimonio artístico del Colegio de España en París. La clave del proyecto reside en su enfoque: unir investigación, mediación cultural y creación compartida para generar nuevas formas de aprendizaje.

El Colegio de España de la Cité Internationale Universitaire de París alberga esta muestra hasta el 3 de mayo. / Paloma Palau y Joaquín Roldán

En este contexto, el patrimonio deja de ser un elemento estático para convertirse en un recurso educativo activo, capaz de generar experiencias participativas tanto en el ámbito académico como en el social.

Referentes del arte español del siglo XX en diálogo con el presente

La exposición reúne obras y referencias de nombres fundamentales del arte español como Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, José Guerrero o Eusebio Sempere, junto a artistas como Juana Francés o Jacinta Gil Roncalés, cuya presencia aporta una mirada más inclusiva al relato artístico del siglo XX.

El recorrido se completa con la figura de Jorge Oteiza como artista invitado, reforzando el vínculo histórico con el Colegio de España y con París como epicentro cultural.

Mención especial merece Salvador Montesa, que ha cedido dos piezas de su colección personal, contribuyendo a reforzar el valor histórico y testimonial de esta reunión de artistas estrechamente vinculados a una misma generación.

Más que una exposición: arte, educación e innovación cultural

Uno de los ejes centrales de Arte para aprender es su capacidad para demostrar que el arte no solo se conserva o se exhibe, sino que también se activa, se comparte y se pone al servicio de la formación.

La convivencia entre el patrimonio del Colegio de España y la Colección ¡CREAD! refuerza este planteamiento, situando la exposición como un ejemplo de innovación educativa en el ámbito artístico y de nuevas formas de mediación cultural.

Un puente cultural entre París, Castellón y Granada

El proyecto amplía su alcance más allá de París y consolida su vocación itinerante. En el ámbito rural, llegará al Museu Etnològic de Vall d'Alba del 12 al 29 de mayo, mientras que en Granada podrá visitarse en el Museo Memoria de Andalucía desde el 14 de abril hasta finales de mayo.

Esta propuesta pone en diálogo el patrimonio artístico de la institución con la Colección ¡CREAD! y reivindica el valor educativo, patrimonial y cultural del arte. / Paloma Palau y Joaquín Roldán

Este recorrido traza un puente entre París, Castellón y Granada, conectando territorios a través del arte y reforzando el papel de la cultura como herramienta de cohesión y aprendizaje.

Claves de la exposición Arte para aprender

Arte para aprender en París se consolida así como una propuesta que une educación artística, patrimonio cultural e investigación universitaria, posicionando a la UJI y a sus colaboradores en el panorama internacional.