Benicàssim celebra su festival de flamenco, gastronomía y actividades para todos los públicos del 1 al 3 de mayo: conoce el programa completo
La programación del festival, que se desarrollará durante tres jornadas, incluye la actuación destacada de Antonio Carmona el sábado 2 de mayo
Benicàssim se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados de la primavera. Del viernes 1 al domingo 3 de mayo, el municipio castellonense acogerá una nueva edición del Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival, una cita que ya se ha consolidado como referente cultural y festivo en la costa de Castellón.
El festival combina flamenco, gastronomía local, encuentros populares, tardeo musical y actividades para todos los públicos, convirtiendo plazas, calles y espacios emblemáticos del municipio en escenarios abiertos. Durante tres jornadas, vecinos, visitantes y aficionados al género podrán disfrutar de una programación repartida por la Plaza de la Constitución, la Plaza de Los Dolores, la calle Barberà i Ceprià, el Paseo Alameda y el escenario del Paseo Pérez Bayer.
Un festival con sabor flamenco y espíritu de calle
La programación del Flamenco Gastro Fusión de Benicàssim apuesta por un formato cercano, participativo y muy vinculado a la vida urbana del municipio. Las actuaciones se distribuyen entre espacios al aire libre, locales colaboradores y el gran escenario municipal, generando un recorrido cultural y gastronómico por el centro de Benicàssim.
La cita incluye recitales, actuaciones de baile, encuentros de sevillanas, talleres, propuestas infantiles y conciertos nocturnos. Además, la implicación de establecimientos locales refuerza el carácter gastronómico del evento, que une música en directo y ambiente festivo en distintos puntos del casco urbano.
Programación del viernes 1 de mayo
El festival arrancará el viernes 1 de mayo a las 12:00 horas con la Paradita Flamenca en la Plaza de la Constitución, patrocinada por El Campanar. Media hora después, a las 12:30 horas, será el turno de Cuerda Pa Rato en la Plaza de Los Dolores, con el patrocinio de Piropo, La Dispensa y Che Fame da Lupi.
La programación de tarde comenzará a las 17:00 horas con dos propuestas simultáneas: Al Lío, en el interior de El Tinglao, situado en la calle Barberà i Ceprià, y Colmao, en la Plaza de Los Dolores. A las 17:30 horas, Patxi Ojana actuará en el interior de Lerele, en la calle de Los Dolores.
Uno de los momentos destacados de la primera jornada llegará a las 19:30 horas con la actuación de Isra Maldonado en la Plaza de Los Dolores, organizada por el Ayuntamiento. La noche culminará a las 23:30 horas con Sara de Las Chuches en el escenario del Paseo Pérez Bayer, también dentro de la programación municipal.
Sábado 2 de mayo: sevillanas, tardeo y Antonio Carmona
La segunda jornada comenzará el sábado 2 de mayo a las 11:00 horas con un taller de sevillanas en la Piscina Municipal, organizado por la Asociación Cultural La Mar de Flamenca. Las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 692 300 293 o del correo lamardeflamenca@gmail.com.
A las 12:30 horas, la Plaza de Los Dolores acogerá la actuación de Cositas Buenas, patrocinada por Piropo, La Dispensa y Che Fame da Lupi. El mismo espacio recibirá de nuevo a Cuerda Pa Rato a las 16:00 horas.
La tarde seguirá a las 17:00 horas con De Jaleo en la calle Barberà i Ceprià, con el patrocinio de Apouquet y El Tinglao. Ya en el escenario del Paseo Pérez Bayer, la programación municipal ofrecerá a las 19:30 horas un Tributo a El Barrio, antes de uno de los grandes conciertos del festival: Antonio Carmona, que actuará a las 23:30 horas.
La presencia del artista granadino, figura clave en la evolución del flamenco fusión, refuerza la proyección del festival y sitúa a Benicàssim como uno de los puntos de encuentro más atractivos para los amantes del género durante el puente de mayo.
Domingo 3 de mayo: flamenco familiar y encuentro de sevillanas
El domingo 3 de mayo tendrá un marcado carácter familiar y participativo. De 11:00 a 13:00 horas, la Plaza de la Constitución acogerá la Flamenco Kids Party, organizada por el Ayuntamiento, una propuesta pensada para acercar el flamenco al público infantil.
A las 12:00 horas se celebrará una exhibición de baile infantil, con la colaboración del Estudio de Danza Coppelia y la Asociación La Mar de Flamenca. Después, a las 13:00 horas, la Plaza de Los Dolores será escenario del V Encuentro de Sevillanas con Los Makis, otra de las actividades populares del festival.
La programación continuará por la tarde con Beni Cai, a las 17:00 horas, en el Paseo Alameda, junto al entorno de Pérez Bayer, con el patrocinio de Alameda 55. El cierre musical llegará a las 18:30 horas con Blanca Perdiguer en el escenario del Paseo Pérez Bayer, en una actuación organizada por el Ayuntamiento.
Benicàssim refuerza su agenda cultural de primavera
Con esta nueva edición, el Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival 2026 consolida una fórmula que combina cultura, ocio, turismo y hostelería. La programación invita a recorrer el municipio a través de la música y la gastronomía, con actividades repartidas durante todo el día y propuestas para diferentes públicos.
El festival se presenta, además, como una oportunidad para dinamizar el centro urbano durante el primer fin de semana de mayo, reforzando el atractivo de Benicàssim como destino cultural en la costa castellonense.
Programación completa
Viernes 1 de mayo
- 12:00 h Paradita Flamenca en la Plaza de la Constitución. Patrocina El Campanar.
- 12:30 h Cuerda Pa Rato en la Plaza de Los Dolores. Patrocinan Piropo, La Dispensa y Che Fame da Lupi.
- 17:00 h Al Lío en El Tinglao, calle Barberà i Ceprià. Patrocina El Tinglao.
- 17:00 h Colmao en Plaza de Los Dolores. Patrocina La Niña.
- 17:30 h Patxi Ojana en Lerele, calle de Los Dolores. Patrocina Lerele.
- 19:30 h Isra Maldonado en Plaza de Los Dolores. Organiza el Ayuntamiento.
- 23:30 h Sara de Las Chuches en el escenario del Paseo Pérez Bayer. Organiza el Ayuntamiento.
Sábado 2 de mayo
- 11:00 h Taller de sevillanas en la Piscina Municipal. Organiza Asociación Cultural La Mar de Flamenca.
- Inscripción: 692 300 293 / lamardeflamenca@gmail.com
- 12:30 h Cositas Buenas en la Plaza de Los Dolores. Patrocinan Piropo, La Dispensa y Che Fame da Lupi.
- 16:00 h Cuerda Pa Rato en la Plaza de Los Dolores. Patrocinan Piropo, La Dispensa y Che Fame da Lupi.
- 17:00 h De Jaleo en calle Barberà i Ceprià. Patrocinan Apouquet y El Tinglao.
- 19:30 h Tributo a El Barrio en el escenario del Paseo Pérez Bayer. Organiza el Ayuntamiento.
- 23:30 h Antonio Carmona en el escenario del Paseo Pérez Bayer. Organiza el Ayuntamiento.
Domingo 3 de mayo
- 11:00 a 13:00 h Flamenco Kids Party en Plaza de la Constitución. Organiza el Ayuntamiento.
- 12:00 h Exhibición de baile infantil. Colaboran Estudio de Danza Coppelia y Asociación La Mar de Flamenca.
- 13:00 h V Encuentro de Sevillanas con Los Makis en Plaza de Los Dolores. Organiza el Ayuntamiento.
- 17:00 h Beni Cai en Paseo Alameda, Pérez Bayer. Patrocina Alameda 55.
- 18:30 h Blanca Perdiguer en el escenario del Paseo Pérez Bayer. Organiza el Ayuntamiento.
- Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
- La droga que no huele ni se ve ya causa intoxicaciones en la cárcel de Albocàsser
- Protegen uno de los edificios más emblemáticos de Castelló ante el riesgo de desprendimientos
- Clasificación y calculadora de Segunda División: Haz tus pronósticos y averigua cómo quedarán los ascensos y los descensos
- Los servicios que ofrecerá el nuevo restaurante del aeroclub. El proyecto ya atrae a empresarios hosteleros de Castelló, Benicàssim y València
- Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón
- Nueva licitación del corredor mediterráneo en Castellón: preparan el cambio de ancho de vía
- El absurdo de la pesca del atún rojo en Castellón: una embarcación captura en un día la cuota permitida en un año, 520 kilos