Jajajers se estrena en Castellón con su humor más valenciano: "No queremos acabar como Andy y Lucas"

Jajajers aterriza por primera vez en Castelló. El dúo valenciano formado por Alexis Martínez y Jorge García actuará el próximo 10 de mayo en la Sala Bohemia, una cita que afrontan con “mucha emoción” y “mucho cariño” por lo que supone estrenar su directo en la ciudad.

El espectáculo promete trasladar al escenario el universo que les ha hecho reconocibles en redes sociales: humor cotidiano, gastronomía, tradiciones valencianas, referencias locales y esa forma de mirar la realidad con ironía que ha conectado con miles de seguidores. “A quien le gusten nuestros vídeos, le encantará”, resumen.

Sobre lo que puede esperarse del show, los dos responden primero entre risas: “Nada bueno”. Después afinan la definición: será un espectáculo “ecléctico”, con pantalla, vídeos exclusivos, stand up comedy, gags, una dinámica participativa con el público y también algo de música. En esa interacción, explican, reparten cartones entre los asistentes para que colaboren y luego comentan lo que ocurre durante la función.

Aunque muchos de sus vídeos más populares giran en torno a la defensa de la paella y la gastronomía valenciana, en el directo no habrá cocina sobre el escenario. Al menos, por ahora. “No cocinamos paella porque no nos dejan”, bromean. Lo que sí habrá es mucho humor conectado con la comida, las costumbres y la manera de ser valenciana.

Una apuesta firme

La cita de Castelló forma parte de una etapa especialmente importante para Jajajers. Alexis y Jorge comenzaron en redes sociales en 2017 y, además de sus vídeos, han ido consolidando su faceta sobre los escenarios, y desde hace unos meses se dedican a este proyecto de una forma más profesional.

La gastronomía autóctona, uno de los temas preferidos del dúo cómico. / Mediterráneo

Con su habitual tono de broma, reconocen que a veces les confunden “como a Andy y Lucas”, aunque añaden entre risas que esperan “no acabar igual que ellos”.

Castelló, además, no les resulta una plaza ajena. Aseguran que allí les quieren mucho y destacan la cercanía cultural con València, aunque subrayan que incluso entre pueblos próximos cambia mucho la forma de hablar. Preguntados por qué diferencia a Castellón de otros lugares, primero tiran de humor: “La mejor gente es la de Castellón”. Luego matizan que valencianos y castellonenses son “muy parecidos”.

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La gastronomía de la provincia también ocupa un lugar destacado en su relación con Castelló. Citan almuerzos “de categoría” en El Perrico, destacan Arre como un lugar donde “se come muy bien” y recuerdan haber probado la paella de Cal Dimoni, en Vila-real. De esa versión les gusta especialmente la forma de prepararla, con ingredientes como costilla, alcachofa, tirabeques y pimiento.