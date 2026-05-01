La Diputación de Castellón llenará la provincia de música y cultura con la celebración de las ‘Trobades de Bandes’

La Diputación Provincial de Castellón llenará la provincia de música y cultura con la celebración de los encuentros comarcales ‘Trobades de Bandes’.

Un año más, la institución provincial ha organizado este evento que reunirá el talento musical de las diferentes agrupaciones de la provincia, con el objetivo de “fomentar la cultura musical en todos los rincones de la provincia de Castellón”.

Así lo ha señalado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, quien ha destacado la importancia de estos encuentros para “poner en valor el trabajo de nuestras bandas de música y acercar la cultura musical a los municipios castellonenses”.

Se trata de un evento con una larga tradición, consolidado dentro del calendario cultural provincial, que no solo promueve la participación y la convivencia, sino que “también nos permite disfrutar del talento de nuestras bandas y fortalecer lazos entre las diferentes agrupaciones”, ha indicado la dirigente provincial.

En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha destacado que “las bandas de música son el principal elemento de difusión cultural que tenemos en nuestros pueblos, con una actividad que transmite el arte de la música de mayores a pequeños, alcanzando todos los rincones de esta tierra”.

Una tierra con gran tradición musical, ya que en prácticamente todos los municipios de la provincia de Castellón hay una banda de música, por lo que la presidenta provincial ha subrayado que “la Diputación de Castellón está y siempre estará con todas y cada una de las bandas como principal garante de su actividad”. “Desde el Gobierno Provincial estamos orgullosos del sentimiento musical que hay en Castellón y seguiremos apoyando eventos como este, porque nos permiten visibilizar el enorme talento que existe en nuestros municipios”, ha apuntado.

Al respecto, el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha agradecido a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana por la “estupenda” organización de estos encuentros, y a todas las bandas de música de Castellón por “su entrega y profesionalidad”. “Su esfuerzo no solo engrandece este evento, sino que también fortalece los lazos entre nuestros municipios y refuerza nuestra identidad como comunidad”, ha resaltado Alejandro Clausell.

Por lo que respecta a la programación, los encuentros musicales comenzarán el próximo sábado 9 de mayo en Sot de Ferrer, con el encuentro del Alto Palancia. Seguidamente, el domingo 10 de mayo, tendrá lugar el encuentro de la Plana Baixa en la localidad de Eslida. Seguirán en el mes de junio, concretamente el día 13 en Cabanes (la Plana Alta) y el día 12 en Figueroles, con el encuentro de l’Alcalatén – Alt Millars.

En el mes de septiembre, el día 26, se celebrará en La Jana el encuentro del Baix Maestrat, mientras que en el mes de octubre tendrá lugar en Catí el encuentro comarcal Els Ports – El Alt Maestrat. Esta cita musical, que se celebrará el domingo día 4, pondrá el broche final a esta nueva edición de los encuentros comarcales ‘Trobades de Bandes’.

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“Queremos que la música siga siendo un nexo de unión entre nuestros pueblos y dinamice la vida cultural”, ha comentado el responsable del área de Cultura, quien ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de estas jornadas musicales.