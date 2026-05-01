La RAE aclara cómo escribir prefijos: ¿"exnovio", "ex novio" o "ex-novio"?

El uso de la lengua española, a pesar de que se trata de una herramienta que empleamos 635 millones de personas todos los días, sigue dejando dudas en asuntos en los que los hispanohablantes no nos ponemos de acuerdo. La RAE trata de unificar los criterios y marcar una línea clara, pero no siempre es fácil de poner en común para que todos los usuarios de la lengua adopten una misma línea de uso.

En las siguientes líneas hablaremos de una cuestión que, hasta hace relativamente poco tiempo, era compleja y ni siquiera tenía unas normas bien definidas: el uso de los prefijos en la escritura. ¿Alguna vez te has quedado pensando si debes escribir "exnovio", "ex novio" o "ex-novio"? Tranquilo, no eres el único. De hecho, si hiciéramos una encuesta, lo más probable es que cada uno lo escriba a su manera sin pensar en qué es lo correcto.

No obstante, la Ortografía de la lengua española de 2010 introdujo cambios significativos en la escritura de los prefijos, estableciendo por fin una norma general, pero marcando al mismo tiempo las excepciones que hacen que no siempre quede reflejado por escrito de la misma manera. Si sigues leyendo por fin podrás tener claro cómo debes escribirlo para que quedes ¿"superbién", "súper bien" o "super-bien"? en todas tus comunicaciones por escrito.

La norma básica: el prefijo va pegado

Quédate con esta idea, que es la fundamental en la escritura de los prefijos. Cuando la base del término a utilizar sea univerbal (es decir, cuando sea una sola palabra), el prefijo va junto a ella. No necesita espacios, no necesita guiones, no necesita ningún elemento extra. De este modo, escribiremos composiciones como 'antisocial', 'supermercado', 'exmarido' o 'preoperatorio'.

'Supermercado' es un ejemplo de la norma general: el prefijo va pegado a la base de la palabra. / Shutterstock

Debes saber que, en los casos en los que el prefijo termina por la misma vocal con la que comienza la base de la palabra, en el término compuesto se mantienen las dos. Así, tenemos casos como 'microondas' o 'antiinflamatorio'.

Asimismo, cuando uses varios prefijos, la norma general sigue siendo la misma: juntar todos los elementos en una sola palabra. Aunque sean casos raros de utilizar, la RAE pone como ejemplos las palabras 'antiposmodernista' o 'requetesuperguapo'.

La primera excepción: el uso del guion

El guion (sin tilde, según la Real Academia Española, si bien eso será objeto de otro artículo) es un elemento gráfico que permite relacionar dos elementos, a la par que separarlos visualmente. En el caso de los prefijos, su uso no es voluntario ni por capricho, sino que atiende a un par de normas muy claras.

En primer lugar, se utiliza el guion para separar un prefijo de una palabra que empiece por mayúscula, o unas siglas. De este modo, tenemos ejemplos como 'pro-Obama', 'anti-Trump' 'pos-Gorbachov' o 'mini-USB'. El objetivo de esto es evitar la anomalía de que una única palabra incluya una minúscula seguida de una mayúscula en posición interior del término.

Del mismo modo, usaremos el guion para separar el prefijo cuando la base sea un número, con el fin de separar la secuencia de letras de la de cifras. Con esta regla podemos crear expresiones como 'sub-21', 'super-8' o 'pre-2000'.

Cuándo se deja un espacio entre prefijo y palabra

La otra excepción a la regla general la marcan los casos en los que el prefijo ni va pegado a la palabra ni separado de ella con un guion, sino marcando separación con un espacio en blanco. Y como base para estos casos, podemos establecer que esto ocurrirá cuando el término a utilizar sea pluriverbal, esto es, cuando esté compuesto por varias palabras.

Se trata de locuciones o grupos semánticos que van necesariamente "juntos, pero separados", es decir, casos como 'vice primer ministro', 'anti pena de muerte', 'pre Segunda Guerra Mundial', 'pro derechos humanos' o 'ex pareja de hecho'.

El truco rápido para aprenderse esta excepción a la norma es pensar el hecho de que, si lo que sigue al prefijo tiene espacios intermedios, el prefijo también lleva su espacio, al contrario de lo que ocurre con la regla general, en la que el prefijo se unirá a cualquier palabra 'soltera'.

Las manifestaciones 'pro derechos humanos' son un claro ejemplo de cuándo se usa un espacio entre prefijo y base. / Shutterstock

Para finalizar, la RAE explica la diferenciación entre estos términos pluriverbales y los casos en los que la palabra prefijada pueda llevar un complemento o adjetivo especificativo detrás. En este último caso se empleará la norma general, o lo que es lo mismo, la unión entre prefijo y base, sin espacio ni guión de por medio. Son casos como 'exjugador del Real Madrid' ('del Real Madrid' no es parte de la palabra 'jugador', sino un complemento a la misma) o 'expresidente brasileño' (del mismo modo, 'brasileño' es un complemento, no parte del término 'presidente').

Español al día

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