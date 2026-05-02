Francesc Miralles vuelve a las librerías con la reedición de 'El libro del invierno', su obra más íntima y fundacional

En la trayectoria de Francesc Miralles hay algo que siempre regresa, como un eco persistente: la necesidad de huir para entenderse. No como gesto heroico, sino como una forma íntima de supervivencia. La reedición en castellano de El libro del invierno, que recupera ahora Batidora Ediciones (y se presenta el próximo 2 de mayo en la librería Lliures de Vila-real), permite volver a ese punto de origen donde todo estaba todavía por escribir, incluso el propio autor.

Antes del fenómeno global de Ikigai, antes de las conferencias multitudinarias y de esa etiqueta —tan cómoda como reductora— de gurú del bienestar, Miralles fue un adolescente que no encontraba su lugar en el mundo. Esa intemperie emocional, más cercana al nihilismo que a la iluminación, sigue latiendo bajo la superficie de sus libros. El libro del invierno, escrito a mano en 2003, no es solo una rareza arqueológica: es un mapa temprano de sus obsesiones.

Francesc Miralles reedita su novela 'El libro del invierno' en el sello vila-realense Batidora Ediciones. / MONTSE CAMPINS

Un viaje interior

Joel, su protagonista, tiene 16 años y un deseo urgente de fuga. Vive atrapado en un paisaje de hormigón —ese Bellvitge rebautizado como «Bellvitgegrado»— mientras fantasea con horizontes lejanos. Pero la novela no va exactamente de escapar, sino de lo que ocurre cuando no queda más remedio que detenerse. Un pueblo abandonado en los Pirineos, una tormenta de nieve, una casa heredada: el viaje exterior se interrumpe para abrir otro más incómodo, más silencioso.

'El libro del invierno' Autor: Francesc Miralles Editorial: Batidora Ediciones 184 páginas; 14,20 euros

Ahí aparece uno de los rasgos más reconocibles del universo Miralles: la soledad como laboratorio. Sus personajes no son héroes ni víctimas, sino observadores desplazados, figuras que orbitan en los márgenes hasta que algo —una coincidencia, una presencia, una grieta en lo cotidiano— altera su percepción. La sincronicidad, esa vieja intuición junguiana que atraviesa buena parte de su obra, ya estaba aquí, insinuada en encuentros extraños y en la sensación de que el caos es solo una forma desordenada del sentido.

Reedición

La reedición añade, además, un prólogo inédito donde el propio autor se enfrenta a su yo de hace dos décadas. No hay complacencia en ese gesto, sino una cierta extrañeza. «Releer una novela escrita 23 años atrás es como hacer arqueología de ti mismo», admite. Y en esa excavación aparece algo revelador: Joel no era solo un personaje, sino una proyección directa de aquel joven que todavía no sabía que acabaría escribiendo para millones de lectores.

Resulta tentador leer El libro del invierno como una pieza menor dentro de una bibliografía inmensa, pero sería un error. Aquí está, en estado casi bruto, la arquitectura de todo lo que vendrá después: la tensión entre Oriente y Occidente, la búsqueda de propósito, la reivindicación de la pausa frente a la prisa. Incluso esa prosa clara, sin alardes, que algunos confunden con simplicidad, pero que esconde una precisión adquirida tras años de traducir, editar y escribir en la sombra.

Porque Miralles también es eso: un autor moldeado en los márgenes de la industria editorial, un artesano que aprendió a narrar desmontando textos ajenos, afinando voces que no eran la suya. Quizá por eso sus libros rehúyen el artificio. No buscan impresionar, sino acompañar.

En un tiempo donde todo empuja hacia adelante, la recuperación de esta novela funciona casi como un gesto a contracorriente. Volver al invierno, al silencio, a un lugar olvidado donde la única tarea posible es escucharse.

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Y ahí, en esa pausa, sigue latiendo la pregunta que atraviesa toda la obra de Miralles: no hacia dónde ir, sino desde dónde mirar.