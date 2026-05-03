Errores comunes al escribir en redes sociales: la RAE aclara el uso de signos de interrogación y exclamación

Más allá de momentos y ámbitos concretos y de vocaciones personales, el uso del lenguaje escrito en el día a día para el común de los mortales se remite en gran parte a las aplicaciones de mensajería y las redes sociales. Son herramientas que facilitan una comunicación permanente, pero de esta forma de hablar también han derivado costumbres que desafían a las reglas ortográficas de la lengua.

La propia naturaleza instantánea de estas conversaciones lleva muchas veces a sacrificar las normas más elementales en el altar de la inmediatez. Por ejemplo, suprimiendo letras, palabras completas o signos de diferente tipo.

Una de las clásicas víctimas de esta urgencia expresiva son los signos de interrogación y exclamación, especialmente en el caso del de apertura. El español es el único idioma del mundo con signos de interrogación y exclamación dobles. Ni siquiera el catalán, el gallego o cualquier otro idioma romance los usan, lo que, por imitación, ha favorecido su desaparición en los diálogos escritos que mantenemos a cada momento con otras personas.

La RAE fijó en 1870 el uso obligatorio de los dos símbolos de interrogación, y los dos de exclamación se establecieron en 1884

El origen del uso doble de estos símbolos tiene fecha. En el caso de los de interrogación, proviene de 1754, cuando la Real Academia Española lo reflejó en la segunda edición de su 'Ortografía'. En ese momento se introdujo el de apertura para complementar al de cierre, aunque entonces se pensó solo para evitar confusiones en las frases largas. Hubo que esperar más de un siglo, hasta 1870, para que se prescribiese definitivamente el uso obligatorio de ambos símbolos.

Los de exclamación se regularon por primera vez como signos de "admiración" -con forma de "una 'i' vuelta"- en el Diccionario de 1726, y el uso doble se estableció en 1884. Ya en 2014, la 23ª edición del diccionario de la Real Academia lo renombró domo signo de exclamación.

Cumplir con las normas de la RAE, por tanto, implica abrir y cerrar los enunciados que queremos señalar como interrogaciones o exclamaciones con estos signos. Esta peculiaridad del español evita ambigüedades y facilita la lectura, al acotar las frases en las que la entonación cambia para dotarlas de una significación diferente.

Los signos de interrogación y exclamación son una víctima habitual de la inmediatez de las aplicaciones de mensajería. / Shutterstock

¿Puntos después de los signos de interrogación o exclamación?

Pero esta no es la única regla que hay que tener en cuenta. Existen otros usos que también amenazan la pulcritud del idioma. Uno de ellos es el de poner puntos inmediatamente después de estos signos.

Aunque la puntuación en las aplicaciones de mensajería también forma parte de esos elementos que habitualmente desaparecen, en otras ocasiones surge donde no debería. En el caso de los signos de interrogación o exclamación, sí puede escribirse una coma, un punto y coma o dos puntos tras el cierre, si el contexto lo requiere, pero nunca un punto. Se trata de otro error habitual que deberemos evitar. Además, en el primer caso la escritura debe continuar en minúscula, mientras que en el supuesto de que no escribamos una coma, un punto y coma o dos puntos la siguiente frase sí deberá iniciarse con mayúscula.

Sí se podrá utilizar punto al final si esa frase de interrogación o exclamación se escribe entrecomillada.

Cuándo utilizar juntos signos de interrogación y exclamación

Para dotar de más fuerza a nuestras conversaciones, también es habitual que nos saltemos otras reglas que la RAE prescribe sobre los signos de interrogación y exclamación. Por ejemplo, mientras que un uso correcto del lenguaje sí permite que se repitan los símbolos de exclamación para añadir énfasis, no ocurre lo mismo con los de interrogación. Eso sí: ambos se pueden combinar.

Las reglas sobre cómo utilizarlos en este caso son quizás menos conocidas, aunque las opciones son amplias. Se puede abrir y cerrar una frase con cualquiera de los dos individualmente, siempre que se trate de los de apertura y cierre, y se pueden usar juntos, tanto al abrir y cerrar, en el orden que se desee, aunque en este caso la frase debe acabar con el mismo tipo de signo (interrogación o exclamación) con el que se empezó. Es decir, todas estas formas son válidas: "¿Cómo puede ser!", "¡Cómo puede ser?", "¿¡Cómo puede ser!?" y "¡¿Cómo puede ser?!".

Para quienes tengan dudas sobre este u otros usos, la Real Academia Española mantiene abierto un canal de consulta a través de la red social X. Basta con incluir la mención a @RAEinforma y la etiqueta #dudaRAE para recibir respuesta.