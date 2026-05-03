Ólöf Arnalds, la artista admirada por Björk, llega al SONS Castelló

La música de Ólöf Arnalds no se impone: se desliza. No ocupa espacio, lo transforma. Este lunes, 4 de mayo, a las 20.00 horas (entrada voluntaria), su voz —esa materia leve que parece suspendida entre la infancia y la vejez— resonará en el Teatre del Raval dentro de la programación de SONS Castelló. Será una de esas citas donde el silencio también forma parte del repertorio.

Arnalds no llega como una artista al uso. Su trayectoria, construida desde los márgenes del indie-folk, ha sido siempre una exploración de lo mínimo: pocos instrumentos, arreglos desnudos y una voz que sostiene el peso emocional de cada pieza. Esa economía de medios, lejos de limitarla, ha definido una identidad sonora reconocible desde sus primeros trabajos en la escena de Reikiavik a principios de los 2000.

De la academia al susurro

Formada durante más de una década en violín y canto clásico, Arnalds desarrolló una técnica rigurosa antes de lanzarse a la composición. No fue precoz en ese terreno. Empezó a escribir canciones ya entrada la veintena, impulsada más por una necesidad expresiva que por una estrategia profesional. Esa transición —de intérprete académica a creadora— se consolidó tras su paso por el grupo experimental múm, donde aprendió a moverse en circuitos internacionales y a entender la música como un espacio abierto.

Ólöf Arnalds protagoniza este 4 de mayo el segundo concierto de primavera del Cicle de Músiques Independents. / Anna Maggý

Su debut en solitario, Við og Við (2007), capturó esa esencia: grabaciones en tomas únicas, instrumentación austera y una sensibilidad que conectó de inmediato con la crítica. Desde entonces, su discografía ha oscilado entre el islandés y el inglés, entre lo íntimo y lo expansivo, sin perder nunca ese pulso contenido que define su obra.

Una voz fuera del tiempo

El principal activo de Arnalds sigue siendo su voz. No por su potencia, sino por su cualidad casi espectral. Una voz alta, clara, con un leve temblor que la humaniza. Una voz que, como apuntó Björk, habita «entre una niña y una anciana». Esa dualidad no es solo estética: es el núcleo de su propuesta.

En directo, esa fragilidad se convierte en herramienta. Arnalds es capaz de detener una sala con apenas un charango —instrumento andino que ha incorporado a su lenguaje sonoro— y su registro vocal. El resultado no es un concierto al uso, sino una experiencia que roza lo ritual.

¿El charango?

La presencia del charango en su música no es anecdótica. Este pequeño instrumento de cuerda, ajeno a la tradición nórdica, introduce una dimensión de desplazamiento cultural que Arnalds ha sabido integrar con naturalidad. No reproduce ritmos andinos tradicionales, sino que utiliza su timbre brillante para construir atmósferas etéreas.

Esa capacidad de apropiación –de tomar elementos externos y hacerlos propios– es una de las claves de su singularidad. Arnalds no cita tradiciones: las reinterpreta desde una sensibilidad profundamente personal.

'Spíra': el regreso a casa

El concierto en Castelló llega marcado por su último trabajo, Spíra (2025), un álbum que supone un retorno a sus raíces. Tras una década de proyectos paralelos y exploraciones más amplias, Arnalds vuelve al islandés y a los arreglos despojados. Grabado en gran parte en tomas únicas, el disco recupera la inmediatez emocional de sus inicios.

El último trabajo discográfico de la artista islandesa se podrá escuchar en el SONS Castelló. / MEDITERRÁNEO

Pero no es un ejercicio de nostalgia. Spíra introduce una mirada más madura, centrada en lo cotidiano: la familia, la crianza, la fragilidad de los vínculos. Temas que, en manos de Arnalds, adquieren una densidad inesperada sin perder su ligereza formal.

Así, lo que ocurrirá en el Teatre del Raval no será un concierto convencional, pues Arnalds plantea sus directos como un ejercicio de escucha atenta. Cada canción se construye no solo con sonido, sino también con pausas. Sin duda, en el SONS encontrará un espacio donde desplegarse sin ruido. Y quizá, en ese gesto mínimo, resida toda su fuerza.