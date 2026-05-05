Atención, amantes del rock: llega un verano repleto de conciertos en Castelló
Varias salas de la ciudad abren sus puertas a siete grupos que actuarán entre mayo y septiembre para los más fanáticos del género
Ni uno, ni dos, ni tres, si no siete son los conciertos que, de momento, van a celebrarse en Castelló desde el 15 de mayo hasta el 19 de septiembre. A diferencia de los macrofestivales veraniegos, esta programación apuesta por la novedad, ya que, diferentes salas de la ciudad han unido fuerzas para ofrecer una alternativa a los amantes del género. Desde leyendas del punk como Sonny Vincent, pasando por el fenómeno de masas de Hombres G, hasta el garage rock de Power Solo.
Puntos clave de esta programación
La elección que han hecho estos negocios no ha sido aleatoria, está pensada estratégicamente por algunas razones concretas:
- Variedad de estilos: Desde el hard rock más clásico hasta indie rock, punk o garage rock.
- Proyección internacional: Las salas de Castelló no entienden de fronteras y acogerán a talentos que llegan desde Estados Unidos, Australia, diferentes partes de Europa y como no, de España.
- Cercanía con los artistas: La magia de esta propuesta es el formato, ya que te permite disfrutar de tu banda favorita con una intimidad que los macrofestivales de verano no pueden ofrecer.
Salas, fechas y horas
La programación destaca por su eclecticismo, mezclando sonidos de garaje con melodías que han marcado a toda una generación. El pistoletazo de salida lo darán el combo Power Solo y Thee Cha Cha Chas, en el Pub Terra, el viernes 15 de mayo a las 21.00 horas. A lo largo del verano estas serán las fechas y horas donde los otros grupos harán vibrar Castelló:
- Blad Marino: Sala Because, viernes 15 de mayo a las 21.00 horas.
- Speaker Cabinets: Local 32 Millas, viernes 22 de mayo a las 21.00 horas.
- Desert Vipers: Sala Because, sábado 23 de mayo a las 21.00 horas.
- Hombres G: Recinto de Ferias y Mercados, sábado 23 de mayo a las 21.30 horas (organizado por el Ayuntamiento de Castelló).
- Sonny Vincent: Sala Because, domingo 24 de mayo a las 21.00 horas.
- Zutaten: Sala Veneno, sábado 19 de septiembre a las 21.00 horas.
Si eres de los que prefiere una buena distorsión a la música de chiringuito, este es, sin duda, tu verano.
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