Eloy Moreno hará algo inédito: reunirse con más de 30.000 alumnos sin que salgan del aula

Más de 30.000 alumnos de toda España compartirán aula, lectura y conversación con Eloy Moreno en una iniciativa que quiere convertir los libros en una experiencia colectiva. Penguin Aula, la plataforma educativa de Penguin Random House Grupo Editorial, estrena Una semana con Eloy Moreno, un gran encuentro digital dirigido a centros de Primaria y Secundaria que se celebrará del 11 al 14 de mayo durante el horario escolar.

La propuesta reunirá a más de 600 colegios e institutos en sesiones virtuales en directo con el autor de obras como Invisible, Tierra, Redes, El Regalo y Cuentos para entender el mundo. Durante cuatro días, miles de estudiantes dedicarán una hora de clase a dialogar con uno de los escritores más leídos por el público juvenil, conocer su proceso creativo y profundizar en los temas que atraviesan sus historias: la empatía, la identidad, la presión social, la convivencia, el acoso escolar o la importancia de mirar a quienes muchas veces pasan desapercibidos.

Eloy Moreno fue protagonista en la última edición de la Fira del Llibre de Castelló. / Mediterráneo

La iniciativa, abierta a centros educativos de toda España desde el pasado 15 de abril, ya ha superado los 30.000 alumnos inscritos, una cifra que consolida el proyecto como una de las grandes apuestas recientes por acercar la literatura a las aulas a través de formatos digitales, participativos y pensados para el lenguaje de los jóvenes.

Leer juntos, aunque cada clase esté en un lugar distinto

El éxito de libros como Invisible ha convertido a Eloy Moreno en un autor especialmente presente en colegios e institutos. Sus novelas y relatos suelen entrar en el aula no solo como lecturas obligatorias o recomendadas, sino como punto de partida para hablar de emociones, convivencia y realidad social.

Con Una semana con Eloy Moreno, Penguin Aula busca reforzar ese vínculo entre literatura y comunidad educativa. La plataforma ya había impulsado previamente un encuentro digital con Javier Cercas y ahora amplía su apuesta con un formato masivo que permite que estudiantes de diferentes puntos del país compartan una misma experiencia lectora sin salir de clase.

El objetivo no es solo que los alumnos lean, sino que puedan preguntar, escuchar y entender qué hay detrás de los personajes, las tramas y las decisiones narrativas de un autor. En un contexto en el que captar la atención de los jóvenes es uno de los grandes retos educativos, el proyecto propone transformar la lectura en un acontecimiento compartido.

El cierre será en Cañete, Cuenca, con premio para un instituto rural

La semana digital culminará el 15 de mayo con una jornada presencial en el IES 4 de junio de Cañete, en Cuenca. El centro fue el ganador del concurso de videoclips inspirado en Invisible, organizado por Penguin Aula en 2025.

Eloy Moreno visitará el instituto para mantener un encuentro con el alumnado. Además, el grupo Siloé, autor de la canción que forma parte de la banda sonora de la serie basada en la novela, se sumará de forma virtual a la jornada.

Penguin Aula promueve la iniciativa 'Una semana con Eloy Moreno'. / MEDITERRÁNEO

Como parte de esta acción, Penguin Random House Grupo Editorial donará 84 libros a la biblioteca del instituto, uno por cada alumno del centro. La iniciativa refuerza así el compromiso de la editorial con el acceso a la lectura, especialmente en entornos rurales, donde este tipo de actividades culturales pueden tener un impacto especialmente significativo.

Un videoclip nacido en clase

El encuentro presencial en Cañete tiene su origen en un concurso lanzado en otoño de 2025. Alumnos de Primaria y Secundaria de toda España participaron creando videoclips a partir de la canción Invisible, de Siloé.

La propuesta ganadora fue realizada por estudiantes del IES 4 de junio y seleccionada por el propio Eloy Moreno junto a la banda entre más de 200 trabajos presentados. El premio convierte ahora al centro conquense en el escenario final de una semana dedicada a la lectura, la creatividad y la participación estudiantil.

Con esta iniciativa, Penguin Aula refuerza una idea cada vez más presente en el ámbito educativo: los libros también pueden vivirse en comunidad, conectarse con otros lenguajes —como la música o el vídeo— y generar experiencias capaces de trascender la página. Los centros interesados pueden seguir inscribiéndose en este enlace.