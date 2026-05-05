«La Nit de l’Art es un proyecto vivo, porque la cultura está viva»

La Nit de l’Art de Castelló celebra los días 8 y 9 de mayo su mayoría de edad con una programación amplia, descentralizada e interdisciplinar. Su directora, Yvonne Bacas, repasa para Mediterráneo las principales novedades de esta edición, la evolución del proyecto y el trabajo colectivo que lo hace posible.

¿Cuáles son las principales novedades de esta edición de la Nit de l’Art?

Este año hay novedades tanto en propuestas como en espacios que se han sumado a esta edición. Por una parte, se incorpora LaliBlue, un taller de artistas y artesanas. También tenemos una novedad en el Grau, porque estamos dando importancia a los diferentes distritos y barrios para abarcar lo máximo posible y descentralizar. Queremos que sucedan cosas, que la cultura llegue a cualquier rincón. En este caso se suma l’Espai Escènic Dansa i Teatre, que es una escuela de danza.

También MARTE, la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, ha hecho una propuesta con dos exposiciones en el hotel Intelier Rosa. En el Auditori tendremos una propuesta expositiva; en la librería Argot, este año se dará un recital poético, y Alberto Navarro, que es ceramista, expondrá sus obras.

Como novedad también hay una sala que se llama Mindful Art, que va a tener una parte expositiva y luego realizará una performance utilizando el cuerpo, con una actriz, en torno a la pintura y la expresión.

A nivel de programación habrá propuestas de performance, por ejemplo, en la Casa dels Caragols. También habrá una acción artística muy interesante en el mercado, titulada Llamada calle contemporánea. Y tendremos talleres sobre naturaleza y danza en Ribalta. La verdad es que la programación es tan amplia que siempre cometo el error de querer decirlo todo y probablemente me dejo cosas.

Yvonne Bacas comenta las novedades de la presente edición de la Nit de l'Art de Castelló. / Manolo Nebot

Precisamente esa amplitud parece una de las señas de identidad de la Nit de l’Art: ir ampliando red y sumar disciplinas distintas.

Sí, de eso se trata un poco: de ir ampliando red y de ofrecer una variedad de propuestas que puedan alimentar y enriquecer el propio tejido cultural de la ciudad. Hay performance, proyectos expositivos, propuestas de danza… Buscamos esa conjunción de las artes.

La Nit de l’Art son las artes, las artes escénicas, las artes en general. Es un proyecto interdisciplinar y cambia mucho de un año a otro. Hay años en los que hay más performance, otros más teatro... Además de los espacios institucionales, que son una garantía, también apoyamos a artistas que tienen sus estudios, para ofrecerles la oportunidad de dar a conocer lo que hacen. Hay propuestas de niños y niñas de cuatro años, pero también de personas adultas. El objetivo es que todos tengan esa ilusión y que en la Nit de l’Art encuentren una cobertura para exponer sus propuestas.

«Queremos que sucedan cosas, que la cultura llegue a cualquier rincón de la ciudad»

¿La idea es que cada persona pueda construirse su propia Nit de l’Art?

Sí. Además de conocer las últimas novedades que desarrollan los artistas locales, es una propuesta que engloba música y que se va a repartir por toda la ciudad. Lo más interesante es que cada persona pueda hacer su propia Nit de l’Art.

Por eso lo mejor es ir a la página web y descargar la programación. En un evento de este calibre estamos en constante movimiento, con rectificaciones y cambios. La web es donde está la información actualizada. Cada persona puede buscar aquello que le haga vibrar, que le inspire curiosidad.

Hay quien quizá prefiera la música clásica, y va a tener esa parte. O quien busque danza más contemporánea. Hay variedad de estilos y registros.

Este año la Nit de l’Art celebra su mayoría de edad, con ese paréntesis obligado por la pandemia. ¿Cómo ves la evolución de un proyecto que nació hace 20 años y que ha ido ganando peso en la agenda cultural de Castelló y de la provincia?

Cuando nació el proyecto era como un fluir, de alguna manera. Es un proyecto que está vivo porque la cultura está viva. A todos nos ha sorprendido y nos hemos ido adaptando a lo que ha ido sucediendo.

En todos estos años han pasado tantas cosas que, en un momento determinado, tuvimos que replantearnos cómo estar en consonancia con lo que estaba ocurriendo. Por eso se adaptó y se abrió la Nit de l’Art a todas las artes, a cualquier expresión.

También nos hemos abierto a la tecnología. De pronto una propuesta podía transcurrir en una sala expositiva, pero tú estabas en la Plaza Mayor y ahí pasaban cosas. La tecnología nos ha ayudado muchísimo a unir espacios y propuestas.

Es un proyecto en expansión. También se ha ampliado a territorios de la provincia de Castellón. Pero hay algo que para mí es muy importante: la Nit de l’Art se nutre básicamente de ese tejido cultural y de esos colectivos que forman parte de Castelló, o del lugar donde se va a desarrollar cada propuesta.

Aunque el tema tecnológico está ahí, no queremos olvidarnos de dónde partimos y de dónde venimos. Dar cobertura a las tradiciones, a la raíz y a la particularidad del lugar donde se desarrolla cada proyecto es de vital importancia. Por eso cada proyecto está muy pensado y muy medido. Se estudia dónde se va a realizar y de qué partimos, dando muchísima importancia al tejido cultural del lugar.

La directora de la Nit de l'Art de Castelló, durante su visita a las instalaciones de 'Mediterráneo'. / Manolo Nebot

El arte es el elemento central, entendido en mayúsculas, pero parece que hay otra palabra que define muy bien la Nit de l’Art: colaboración. Sin esa colaboración sería difícil que todo esto sucediera.

Totalmente. Si hemos llegado donde hemos llegado ha sido por eso. El apoyo es del cien por cien. Nos sentimos muy apoyadas desde el ámbito institucional y, desde luego, muy apoyadas por los agentes culturales locales.

No sería posible sin ese acompañamiento: el Ayuntamiento de Castelló, la Generalitat Valenciana, la Diputación, la Autoridad Portuaria… Y este año hay una colaboración nueva que ha empezado y espero que ojalá se sume todo el tiempo que quiera, que es Ruralnostra. Es también una novedad a nivel colaborativo de esta edición.

«Nos sentimos muy apoyadas desde el ámbito institucional y por los agentes culturales locales»

Más allá de lo que el público ve en la calle, hay un trabajo previo enorme. ¿Cómo se prepara una edición así?

Es un currazo. Tú sabes el valor de lo que esto significa. Es un trabajo de nueve meses, a pico y pala. Este año nos hemos leído 700 propuestas. Las Navidades para mí fueron tremendas, te lo prometo —se ríe—.

Hay un comité que evalúa, claro, pero ¿cómo le vas a dar a ese comité 700 propuestas? Hicimos una videollamada y dije: «Esto se nos está yendo de las manos». Entonces planteé hacer una primera criba a nivel económico, porque la Nit de l’Art tiene un presupuesto muy pequeño. Ojalá tuviéramos un gran presupuesto, porque probablemente cambiaría mucho y pasarían otras cosas. Pero nos tenemos que ceñir mucho a lo que tenemos.

Después de mucho debatir y leer, al final salieron 19 propuestas, que son las que realmente se han podido llevar a cabo y que son remuneradas.

También hay una parte de la Nit de l’Art que se sostiene gracias a personas que participan de forma altruista.

Sí, y por eso ese agradecimiento tiene tantísimo valor. Hay personas que apuestan por la Nit de l’Art y se implican de forma altruista. No se podría remunerar a todo el mundo.

«Lo más interesante es que cada persona pueda hacer su propia Nit de l’Art»

Esa visibilidad también puede tener un retorno para los artistas.

Claro. A lo mejor los artistas venden alguna obra, y yo encantada de la vida. Para mí es un orgullo impresionante que alguien me diga que ha vendido alguna obra. Eso me pone muy contenta.

¿Preocupa la situación del arte y de los artistas?

Muchísimo. Hay artistas españoles que están vendiendo fuera, y galerías extranjeras que venden obra de nuestros artistas. Tenemos un problema con el coleccionismo en España, el galerismo y las ayudas a los artistas. Los artistas malviven, y aquí hay gente buenísima.

Se pierde gente que está aportando ideas más frescas, ideas desde otra mirada, una mirada más estructurada y con vivencias muy diferentes. Tienen una formación alucinante, han hecho residencias y tienen un bagaje muy potente. Esa gente tendría que estar aquí, poder pagar su estudio, poder optar a las ayudas institucionales y exhibir su trabajo en esas mismas instituciones, poder recibir una buena remuneración por sus propuestas. Pero se tienen que marchar porque aquí no se come un colín. Y dices: ostras, qué lástima.