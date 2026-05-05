El cineasta Rodrigo Cortés llega a Castelló: 5 películas para entrar en su universo

El director, guionista, montador y escritor Rodrigo Cortés inaugurará en la Universitat Jaume I el Congreso Internacional Galatea despierta. Cuerpos femeninos artificiales y metamórficos en el audiovisual contemporáneo, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de mayo.

Esta cita reunirá a especialistas nacionales e internacionales en torno a la representación de mujeres artificiales, cuerpos metamórficos, ciencia ficción, tecnología y género en el audiovisual contemporáneo.

El congreso se abrirá con un coloquio con Cortés, autor de una filmografía marcada por el juego formal, la tensión narrativa y una idea muy física del cine: personajes encerrados, relatos sometidos a presión, espacios que se convierten en dispositivos dramáticos y películas que parecen preguntarse, una y otra vez, qué puede hacer una imagen cuando se le restringe el aire. Además, el cineasta impartirá una clase magistral en el taller de cine SecQüència Zero, dirigido por Natalia Guerrero, Elena Escura y Eli Trilles, donde compartirá con el alumnado sus primeras incursiones en el audiovisual.

El cineasta y escritor Rodrigo Cortés inaugurará el Congreso Internacional «Galatea despierta» en la Universitat Jaume I. / Francisco Calabuig

Su visita a Castelló ofrece así el pretexto perfecto para recorrer cinco películas clave de una carrera que va del debut español al thriller internacional, del terror gótico al musical de cámara y de la sátira económica a la fuga existencial.

1. 'Concursante'

Antes del fenómeno internacional de Buried, Rodrigo Cortés ya había dejado una declaración de intenciones con Concursante, su primer largometraje. Estrenada en 2007, la película parte de una premisa tan sencilla como venenosa: un hombre gana el mayor premio de la historia de la televisión y descubre que ese golpe de suerte puede arruinarle la vida. La producción la define como una «ácida sátira de la sociedad actual», con Leonardo Sbaraglia al frente del reparto.

La película recibió el Premio de la Crítica en el Festival de Málaga de 2007 y supuso una primera muestra del interés de Cortés por los mecanismos invisibles que atrapan a sus personajes: el dinero, el sistema, la deuda, el azar convertido en trampa.

Vista hoy, Concursante funciona casi como una pieza fundacional. Ahí está ya el gusto por los dispositivos narrativos cerrados, por los personajes que no pueden escapar de la lógica que los rodea y por un tipo de cine que combina velocidad, ironía y una mirada incómoda sobre el mundo contemporáneo.

2. 'Buried'

Si hay una película que cambió la escala de la carrera de Rodrigo Cortés, esa fue Buried. Estrenada en 2010 y protagonizada por Ryan Reynolds, la película encerraba al espectador en un ataúd junto a un contratista estadounidense secuestrado en Irak. Un único espacio, un actor, un teléfono móvil, una linterna y un tiempo que se agota. Con esos elementos, Cortés construyó un ejercicio de tensión extrema que convirtió una limitación en estilo.

La película fue candidata a diez Premios Goya, incluidas las categorías de mejor película, mejor dirección y mejor actor protagonista, y obtuvo una importante repercusión internacional tras su paso por festivales como Sundance, Toronto, San Sebastián o Sitges.

Rodrigo Cortés junto a Ryan Reynolds en el rodaje de la película 'Buried'. / MEDITERRÁNEO

Buried es clave porque condensa una de las grandes obsesiones de su cine: la puesta en escena como sistema de presión. No se trata solo de contar una historia claustrofóbica, sino de obligar a la cámara, al montaje y al sonido a pensar dentro de una caja. Pocas películas recientes han exprimido con tanta radicalidad una restricción espacial.

3. 'Luces rojas'

Después de Buried, Cortés dio el salto a una producción internacional con Luces rojas, estrenada en 2012. El reparto reunía a Cillian Murphy, Sigourney Weaver, Robert De Niro, Elizabeth Olsen, Toby Jones y Leonardo Sbaraglia en un thriller psicológico sobre investigadores de fenómenos paranormales y un célebre vidente que reaparece tras décadas apartado de la escena pública.

La película ampliaba el campo de juego de Cortés: del ataúd al escenario, del encierro físico al laberinto perceptivo. En Luces rojas, la pregunta ya no es solo si un personaje podrá sobrevivir, sino si el espectador puede confiar en lo que ve, en lo que cree y en lo que interpreta.

'Luces rojas' reunió en su reparto a Cillian Murphy, Sigorney Weaver, Robert de Niro y Elizabeth Olsen, entre otros. / MEDITERRÁNEO

Aunque dividió a parte de la crítica, sigue siendo una película importante dentro de su trayectoria porque muestra su ambición de trabajar con códigos de género internacionales sin renunciar a una preocupación muy personal: la fragilidad de la percepción, la manipulación y la frontera entre truco, fe y conocimiento.

4. 'El amor en su lugar'

Con El amor en su lugar, Cortés realizó uno de sus trabajos más singulares. Estrenada en 2021, la película se sitúa en enero de 1942, en el gueto de Varsovia, donde un grupo de actores judíos representa una comedia musical en el teatro Fémina mientras, fuera del escenario, la supervivencia se vuelve cada vez más imposible. La película obtuvo dos nominaciones a los Premios Goya, en las categorías de mejor diseño de vestuario y mejor dirección de producción.

Es quizá su película más delicada y, al mismo tiempo, una de las que mejor dialogan con su interés por los espacios cerrados. Aquí el encierro no es un ataúd, sino un teatro dentro de un gueto; no es solo físico, sino histórico, moral y emocional. La representación se convierte en refugio, resistencia y artificio.

Dentro de una noticia vinculada a un congreso sobre cuerpos, imaginarios y audiovisual contemporáneo, El amor en su lugar permite además subrayar la relación de Cortés con la tradición teatral, la puesta en escena y el poder de la ficción para sostener una mínima forma de vida incluso en los contextos más extremos.

5. 'Escape'

La película más reciente de Rodrigo Cortés es Escape, estrenada en 2024 y protagonizada por Mario Casas. Escrita, dirigida y coproducida por el cineasta, adapta libremente la novela homónima de Enrique Rubio y presenta a un hombre que no quiere tomar más decisiones y cuyo objetivo es ingresar en prisión.

El filme supone una vuelta al español y, al mismo tiempo, una nueva variación sobre una idea recurrente en su cine: la libertad como paradoja. En Escape, el personaje no quiere huir de una cárcel, sino entrar en ella. La prisión aparece como deseo, como renuncia y como forma extrema de escapar del peso de elegir.

El director Rodrigo Cortés junto a Mario Casas. / MEDITERRÁNEO

Por eso resulta un título muy útil para cerrar este recorrido antes de su visita a Castelló. Escape conecta con el Rodrigo Cortés de los dispositivos narrativos, pero también con el escritor interesado en las palabras, las paradojas y las trampas del pensamiento. Es una película que mira hacia atrás, hacia sus obsesiones anteriores, pero también hacia una etapa más libre, más satírica y más abiertamente desconcertante.

También escritor: la otra cara de Rodrigo Cortés

La presencia de Cortés en la UJI no solo convoca al cineasta. También llega a Castelló un escritor con una obra cada vez más reconocible, atravesada por el humor, la imaginación verbal y el gusto por la torsión del lenguaje. En su trayectoria literaria figuran títulos como Los años extraordinarios, Verbolario, Cuentos telúricos o La piedra blanda, además de su colaboración habitual en prensa y su participación en espacios de divulgación cultural como Todopoderosos y Aquí hay dragones.

Esa faceta literaria no es un añadido menor, sino una clave para entender su cine. Cortés filma como quien organiza una frase con precisión: mide los silencios, encierra las ideas, tensa los significados y convierte cada premisa en una maquinaria. Por eso su paso por Castelló, entre el coloquio inaugural del congreso y la clase magistral en SecQüència Zero, puede leerse también como una invitación a mirar su obra desde los dos lados: el de las imágenes y el de las palabras.