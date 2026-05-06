Todos los detalles del festival Imaginària de Castellón 2026: artistas, exposiciones, talleres, actividades...

La fotografía vuelve a salir al encuentro del público con Imaginària 2026, una edición que convierte distintos espacios culturales de la provincia en una ruta visual abierta. Del 7 de mayo al 28 de junio, el festival propone exposiciones, visitas comentadas, talleres, diálogos con creadoras y encuentros participativos en Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca.

La programación arranca en la Llotja del Cànem de la capital de la Plana con la inauguración oficial y la apertura de Habitario. Tiempo despacio, de Paco Llop, una de las propuestas centrales de esta edición. El recorrido en la capital continúa en el Espai Cultural Obert Les Aules, donde podrá verse Background, de Carla Oset, y en el Menador espai cultural, que acoge dos exposiciones: Las conseguidoras, de Clara Marconato, en el atrio, e I don’t know who, de Carlos Chavarría, en la sala de exposiciones.

'Habitario. Tiempo despacio', de Paco Llop, será la primera exposición en inaugurarse en la presente edición de Imaginària. / Paco Llop

El festival amplía su presencia más allá de Castelló. En Benicàssim, el Centre Cultural Melchor Zapata mostrará Kiss, de Marina Bobo, comisariada por Laura San Segundo. En Segorbe, la Casa Garcerán será el escenario de Intervalos de sombra, de Pablo López. Y en Vilafranca, las salas góticas del Ayuntamiento acogerán Vilafranca Club Collage, de Alberto Feijóo Rodríguez.

Qué ver en Castelló

La ciudad de Castelló concentra buena parte del programa. La Llotja del Cànem funcionará como uno de los puntos de referencia, con la exposición de Paco Llop y actividades como el Photobook Club Castelló, dedicado a Marina Bobo, además de los diálogos con Bego Antón y María Acaso.

El Menador tendrá un papel destacado con las muestras de Clara Marconato y Carlos Chavarría, pero también con talleres familiares y sesiones de proyección. Allí se celebrará el taller de collage con Leticia Tojar y Lidón Forés, la propuesta Fotolibro sin fin y la sesión Un minuto de imágenes, con trabajos del taller de fotografía de la Universitat Jaume I.

En el Museu de Belles Arts, Imaginària abrirá el 18 de junio Tierna es la noche, de Sakiko Nomura, y acogerá los talleres para público adulto Sobre lo mágico, con Bego Antón, y Soberanía visual, con María Acaso.

Visitas guiadas, talleres y encuentros

Uno de los rasgos más reconocibles de Imaginària es que no se limita a colgar exposiciones. El festival propone mirar las imágenes acompañado, hablar de ellas y entender cómo se construyen los relatos visuales.

Carlos Chavarría presenta 'I don't know who' en el Menador. / Carlos Chavarría

Por eso, la programación incluye numerosas visitas guiadas a cargo del equipo de Imaginària, con Lidón Forés y Pascual Arnal, además de encuentros con artistas y especialistas. Las actividades combinan propuestas para público general, talleres familiares de acceso libre y talleres especializados con inscripción previa.

Entre las citas más participativas destaca Pollastre Night, un encuentro de agrupaciones fotográficas que tendrá lugar el 6 de junio en Les Aules, planteado como una velada festiva alrededor de imágenes inesperadas.

Una ruta fotográfica por la provincia

Imaginària 2026 propone una forma distinta de acercarse a la fotografía contemporánea: no solo como exposición, sino como experiencia repartida por el territorio. El público podrá recorrer salas, asistir a visitas guiadas, participar en talleres, escuchar a creadoras y descubrir cómo una imagen puede hablar de memoria, identidad, violencia, deseo, territorio o imaginación.

Con esta edición, el festival refuerza su papel como una de las citas visuales más relevantes de Castelló y consolida una programación que invita a mirar más despacio, mirar mejor y mirar en compañía.

Programa Imaginària 2026

JUEVES 7 DE MAYO

INAUGURACIÓN OFICIAL

19:00 h | Inauguración oficial Imaginària 2026 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana

APERTURA + VISITA GUIADA

19:00 h | «Habitario. Tiempo despacio», de Paco Llop 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana

VIERNES 8 DE MAYO

APERTURA + VISITA GUIADA

12:00 h | «Background», con Carla Oset 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana

APERTURA + VISITA GUIADA

19:00 h | «Las conseguidoras», con Clara Marconato 📍MENADOR espai cultural. Atrio. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

APERTURA + VISITA GUIADA

19:00 h | «I don’t know who», con Carlos Chavarría 📍MENADOR espai cultural. Sala de exposiciones. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

SÁBADO 9 DE MAYO

TALLER FAMILIAR

10:30 h | Taller de collage con Leticia Tojar y Lidón Forés: «Taller de collage» 📍MENADOR espai cultural. Sala de conferencias. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

Entrada libre hasta completar aforo. No es necesaria inscripción previa. Las personas menores de edad deberán estar acompañadas por una persona adulta responsable.

El primer taller de Imaginària 2026 será un taller familiar de collage que se desarrollará el 9 de mayo. / MEDITERRÁNEO

MIÉRCOLES 13 DE MAYO

PHOTOBOOK CLUB CASTELLÓ

19:00 h | «Marina Bobo» 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana

Entrada libre hasta completar aforo.

JUEVES 14 DE MAYO

APERTURA + VISITA GUIADA

19:00 h | «Intervalos de sombra», con Pablo López 📍Casa Garcerán. C/ Colón, 23. Segorbe

VIERNES 15 DE MAYO

APERTURA + VISITA GUIADA

19:00 h | «Kiss», con Marina Bobo 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim

SÁBADO 16 DE MAYO

APERTURA + VISITA GUIADA

12:00 h | «Vilafranca Club Collage», con Alberto Feijóo Rodríguez 📍Salas góticas del ayuntamiento. C/ Sant Roc, 1. Vilafranca

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

VISITA GUIADA

19:00 h | «Habitario. Tiempo despacio», de Paco Llop, a cargo de Pascual Arnal 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana

JUEVES 21 DE MAYO

VISITA GUIADA

19:00 h | «Background», de Carla Oset, a cargo de Lidón Forés 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana

VIERNES 22 DE MAYO

DIÁLOGO

19:00 h | Diálogo con Bego Antón 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana

Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 23 DE MAYO

TALLER

10:00 h | Taller con Bego Antón: «Sobre lo mágico» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana

Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Dirigido a público adulto. Inscripción previa en la web. Aforo máximo: 10 personas.

DOMINGO 24 DE MAYO

TALLER

10:00 h | Continuación del taller con Bego Antón: «Sobre lo mágico» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana

Horario: de 10:00 a 14:00 h.

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

VISITA GUIADA

19:00 h | «Habitario. Tiempo despacio», de Paco Llop, a cargo de Pascual Arnal 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana

JUEVES 28 DE MAYO

VISITA GUIADA

19:00 h | «Las conseguidoras», de Clara Marconato, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Atrio. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

VISITA GUIADA

19:00 h | «I don’t know who», de Carlos Chavarría, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Sala de exposiciones. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

VIERNES 29 DE MAYO

VISITA GUIADA

19:00 h | «Kiss», de Marina Bobo, comisariada por Laura San Segundo, a cargo de Pascual Arnal 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim

Reserva previa en cultura@benicassim.org, en la Casa de la Cultura o en el teléfono 964 304 565.

SÁBADO 30 DE MAYO

VISITA GUIADA

12:00 h | «Intervalos de sombra», de Pablo López, a cargo de Pascual Arnal 📍Casa Garcerán. C/ Colón, 23. Segorbe

DOMINGO 31 DE MAYO

VISITA GUIADA

12:00 h | «Vilafranca Club Collage», de Alberto Feijóo Rodríguez, a cargo de Pascual Arnal 📍Salas góticas del ayuntamiento. C/ Sant Roc, 1. Vilafranca

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

VISITA GUIADA

19:00 h | «Background», de Carla Oset, a cargo de Lidón Forés 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana

JUEVES 4 DE JUNIO

VISITA GUIADA

19:00 h | «Intervalos de sombra», de Pablo López, a cargo de Pascual Arnal 📍Casa Garcerán. C/ Colón, 23. Segorbe

SÁBADO 6 DE JUNIO

VISITA GUIADA

12:00 h | «Las conseguidoras», de Clara Marconato, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Atrio. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

VISITA GUIADA

12:00 h | «I don’t know who», de Carlos Chavarría, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Sala de exposiciones. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

VISITA GUIADA

19:00 h | «Background», de Carla Oset, a cargo de Lidón Forés 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana

ENCUENTRO FOTOGRÁFICO

20:00 h | Pollastre Night. Encuentro de agrupaciones fotográficas 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana

Entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

PROYECCIONES

19:00 h | Proyecciones del taller «Contar con imágenes»: «Un minuto de imágenes» 📍MENADOR espai cultural. Sala de conferencias. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

Entrada libre hasta completar aforo.

El 10 de junio habrá una proyección con los trabajos del taller 'Contar con imágenes' que imparte Julián Barón. / Jesús Monterde

JUEVES 11 DE JUNIO

VISITA GUIADA

19:00 h | «Intervalos de sombra», de Pablo López, a cargo de Pascual Arnal 📍Casa Garcerán. C/ Colón, 23. Segorbe

VIERNES 12 DE JUNIO

VISITA GUIADA

19:00 h | «Las conseguidoras», de Clara Marconato, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Atrio. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

VISITA GUIADA

19:00 h | «I don’t know who», de Carlos Chavarría, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Sala de exposiciones. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

SÁBADO 13 DE JUNIO

TALLER FAMILIAR

10:30 h | Taller familiar con Leticia Tojar y Lidón Forés: «Fotolibro sin fin» 📍MENADOR espai cultural. Sala de conferencias. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana

Entrada libre hasta completar aforo. No es necesaria inscripción previa. Las personas menores de edad deberán estar acompañadas por una persona adulta responsable.

VISITA GUIADA

12:00 h | «Kiss», de Marina Bobo, comisariada por Laura San Segundo, a cargo de Pascual Arnal 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim

Reserva previa en cultura@benicassim.org, en la Casa de la Cultura o en el teléfono 964 304 565.

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

VISITA GUIADA

19:00 h | «Habitario. Tiempo despacio», de Paco Llop, a cargo de Pascual Arnal 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana

JUEVES 18 DE JUNIO

APERTURA

19:00 h | «Tierna es la noche», de Sakiko Nomura 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana

VIERNES 19 DE JUNIO

DIÁLOGO

19:00 h | Diálogo con María Acaso 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana

Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 20 DE JUNIO

TALLER

10:00 h | Taller con María Acaso: «Soberanía visual» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana

Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Dirigido a público adulto. Inscripción previa en la web. Aforo máximo: 10 personas.

VISITA GUIADA

12:00 h | «Tierna es la noche», de Sakiko Nomura, a cargo de Lidón Forés 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana

DOMINGO 21 DE JUNIO

TALLER

10:00 h | Continuación del taller con María Acaso: «Soberanía visual» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana

Horario: de 10:00 a 14:00 h.

VISITA GUIADA

12:00 h | «Kiss», de Marina Bobo, comisariada por Laura San Segundo, a cargo de Pascual Arnal 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim

Reserva previa en cultura@benicassim.org, en la Casa de la Cultura o en el teléfono 964 304 565.

SÁBADO 27 DE JUNIO

VISITA GUIADA

12:00 h | «Vilafranca Club Collage», de Alberto Feijóo Rodríguez, a cargo de Pascual Arnal 📍Salas góticas del ayuntamiento. C/ Sant Roc, 1. Vilafranca

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE