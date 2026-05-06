Arte
Todos los detalles del festival Imaginària de Castellón 2026: artistas, exposiciones, talleres, actividades...
La cita fotográfica se desarrollará entre el 7 de mayo y el 28 de junio, abarcando municipios como Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca
La fotografía vuelve a salir al encuentro del público con Imaginària 2026, una edición que convierte distintos espacios culturales de la provincia en una ruta visual abierta. Del 7 de mayo al 28 de junio, el festival propone exposiciones, visitas comentadas, talleres, diálogos con creadoras y encuentros participativos en Castelló, Benicàssim, Segorbe y Vilafranca.
La programación arranca en la Llotja del Cànem de la capital de la Plana con la inauguración oficial y la apertura de Habitario. Tiempo despacio, de Paco Llop, una de las propuestas centrales de esta edición. El recorrido en la capital continúa en el Espai Cultural Obert Les Aules, donde podrá verse Background, de Carla Oset, y en el Menador espai cultural, que acoge dos exposiciones: Las conseguidoras, de Clara Marconato, en el atrio, e I don’t know who, de Carlos Chavarría, en la sala de exposiciones.
El festival amplía su presencia más allá de Castelló. En Benicàssim, el Centre Cultural Melchor Zapata mostrará Kiss, de Marina Bobo, comisariada por Laura San Segundo. En Segorbe, la Casa Garcerán será el escenario de Intervalos de sombra, de Pablo López. Y en Vilafranca, las salas góticas del Ayuntamiento acogerán Vilafranca Club Collage, de Alberto Feijóo Rodríguez.
Qué ver en Castelló
La ciudad de Castelló concentra buena parte del programa. La Llotja del Cànem funcionará como uno de los puntos de referencia, con la exposición de Paco Llop y actividades como el Photobook Club Castelló, dedicado a Marina Bobo, además de los diálogos con Bego Antón y María Acaso.
El Menador tendrá un papel destacado con las muestras de Clara Marconato y Carlos Chavarría, pero también con talleres familiares y sesiones de proyección. Allí se celebrará el taller de collage con Leticia Tojar y Lidón Forés, la propuesta Fotolibro sin fin y la sesión Un minuto de imágenes, con trabajos del taller de fotografía de la Universitat Jaume I.
En el Museu de Belles Arts, Imaginària abrirá el 18 de junio Tierna es la noche, de Sakiko Nomura, y acogerá los talleres para público adulto Sobre lo mágico, con Bego Antón, y Soberanía visual, con María Acaso.
Visitas guiadas, talleres y encuentros
Uno de los rasgos más reconocibles de Imaginària es que no se limita a colgar exposiciones. El festival propone mirar las imágenes acompañado, hablar de ellas y entender cómo se construyen los relatos visuales.
Por eso, la programación incluye numerosas visitas guiadas a cargo del equipo de Imaginària, con Lidón Forés y Pascual Arnal, además de encuentros con artistas y especialistas. Las actividades combinan propuestas para público general, talleres familiares de acceso libre y talleres especializados con inscripción previa.
Entre las citas más participativas destaca Pollastre Night, un encuentro de agrupaciones fotográficas que tendrá lugar el 6 de junio en Les Aules, planteado como una velada festiva alrededor de imágenes inesperadas.
Una ruta fotográfica por la provincia
Imaginària 2026 propone una forma distinta de acercarse a la fotografía contemporánea: no solo como exposición, sino como experiencia repartida por el territorio. El público podrá recorrer salas, asistir a visitas guiadas, participar en talleres, escuchar a creadoras y descubrir cómo una imagen puede hablar de memoria, identidad, violencia, deseo, territorio o imaginación.
Con esta edición, el festival refuerza su papel como una de las citas visuales más relevantes de Castelló y consolida una programación que invita a mirar más despacio, mirar mejor y mirar en compañía.
Programa Imaginària 2026
JUEVES 7 DE MAYO
- INAUGURACIÓN OFICIAL
- 19:00 h | Inauguración oficial Imaginària 2026 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana
- APERTURA + VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Habitario. Tiempo despacio», de Paco Llop 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana
VIERNES 8 DE MAYO
- APERTURA + VISITA GUIADA
- 12:00 h | «Background», con Carla Oset 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana
- APERTURA + VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Las conseguidoras», con Clara Marconato 📍MENADOR espai cultural. Atrio. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
- APERTURA + VISITA GUIADA
- 19:00 h | «I don’t know who», con Carlos Chavarría 📍MENADOR espai cultural. Sala de exposiciones. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
SÁBADO 9 DE MAYO
- TALLER FAMILIAR
- 10:30 h | Taller de collage con Leticia Tojar y Lidón Forés: «Taller de collage» 📍MENADOR espai cultural. Sala de conferencias. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
- Entrada libre hasta completar aforo. No es necesaria inscripción previa. Las personas menores de edad deberán estar acompañadas por una persona adulta responsable.
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
- PHOTOBOOK CLUB CASTELLÓ
- 19:00 h | «Marina Bobo» 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana
- Entrada libre hasta completar aforo.
JUEVES 14 DE MAYO
- APERTURA + VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Intervalos de sombra», con Pablo López 📍Casa Garcerán. C/ Colón, 23. Segorbe
VIERNES 15 DE MAYO
- APERTURA + VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Kiss», con Marina Bobo 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim
SÁBADO 16 DE MAYO
- APERTURA + VISITA GUIADA
- 12:00 h | «Vilafranca Club Collage», con Alberto Feijóo Rodríguez 📍Salas góticas del ayuntamiento. C/ Sant Roc, 1. Vilafranca
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Habitario. Tiempo despacio», de Paco Llop, a cargo de Pascual Arnal 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana
JUEVES 21 DE MAYO
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Background», de Carla Oset, a cargo de Lidón Forés 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana
VIERNES 22 DE MAYO
- DIÁLOGO
- 19:00 h | Diálogo con Bego Antón 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana
- Entrada libre hasta completar aforo.
SÁBADO 23 DE MAYO
- TALLER
- 10:00 h | Taller con Bego Antón: «Sobre lo mágico» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana
- Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Dirigido a público adulto. Inscripción previa en la web. Aforo máximo: 10 personas.
DOMINGO 24 DE MAYO
- TALLER
- 10:00 h | Continuación del taller con Bego Antón: «Sobre lo mágico» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana
- Horario: de 10:00 a 14:00 h.
MIÉRCOLES 27 DE MAYO
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Habitario. Tiempo despacio», de Paco Llop, a cargo de Pascual Arnal 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana
JUEVES 28 DE MAYO
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Las conseguidoras», de Clara Marconato, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Atrio. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «I don’t know who», de Carlos Chavarría, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Sala de exposiciones. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
VIERNES 29 DE MAYO
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Kiss», de Marina Bobo, comisariada por Laura San Segundo, a cargo de Pascual Arnal 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim
- Reserva previa en cultura@benicassim.org, en la Casa de la Cultura o en el teléfono 964 304 565.
SÁBADO 30 DE MAYO
- VISITA GUIADA
- 12:00 h | «Intervalos de sombra», de Pablo López, a cargo de Pascual Arnal 📍Casa Garcerán. C/ Colón, 23. Segorbe
DOMINGO 31 DE MAYO
- VISITA GUIADA
- 12:00 h | «Vilafranca Club Collage», de Alberto Feijóo Rodríguez, a cargo de Pascual Arnal 📍Salas góticas del ayuntamiento. C/ Sant Roc, 1. Vilafranca
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Background», de Carla Oset, a cargo de Lidón Forés 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana
JUEVES 4 DE JUNIO
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Intervalos de sombra», de Pablo López, a cargo de Pascual Arnal 📍Casa Garcerán. C/ Colón, 23. Segorbe
SÁBADO 6 DE JUNIO
- VISITA GUIADA
- 12:00 h | «Las conseguidoras», de Clara Marconato, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Atrio. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
- VISITA GUIADA
- 12:00 h | «I don’t know who», de Carlos Chavarría, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Sala de exposiciones. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Background», de Carla Oset, a cargo de Lidón Forés 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana
- ENCUENTRO FOTOGRÁFICO
- 20:00 h | Pollastre Night. Encuentro de agrupaciones fotográficas 📍Espai Cultural Obert Les Aules. Pl. Les Aules, 4. Castelló de la Plana
- Entrada libre hasta completar aforo.
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
- PROYECCIONES
- 19:00 h | Proyecciones del taller «Contar con imágenes»: «Un minuto de imágenes» 📍MENADOR espai cultural. Sala de conferencias. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
- Entrada libre hasta completar aforo.
JUEVES 11 DE JUNIO
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Intervalos de sombra», de Pablo López, a cargo de Pascual Arnal 📍Casa Garcerán. C/ Colón, 23. Segorbe
VIERNES 12 DE JUNIO
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Las conseguidoras», de Clara Marconato, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Atrio. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «I don’t know who», de Carlos Chavarría, a cargo de Lidón Forés 📍MENADOR espai cultural. Sala de exposiciones. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
SÁBADO 13 DE JUNIO
- TALLER FAMILIAR
- 10:30 h | Taller familiar con Leticia Tojar y Lidón Forés: «Fotolibro sin fin» 📍MENADOR espai cultural. Sala de conferencias. Pl. Hort dels Corders, 4. Castelló de la Plana
- Entrada libre hasta completar aforo. No es necesaria inscripción previa. Las personas menores de edad deberán estar acompañadas por una persona adulta responsable.
- VISITA GUIADA
- 12:00 h | «Kiss», de Marina Bobo, comisariada por Laura San Segundo, a cargo de Pascual Arnal 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim
- Reserva previa en cultura@benicassim.org, en la Casa de la Cultura o en el teléfono 964 304 565.
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Habitario. Tiempo despacio», de Paco Llop, a cargo de Pascual Arnal 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana
JUEVES 18 DE JUNIO
- APERTURA
- 19:00 h | «Tierna es la noche», de Sakiko Nomura 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana
VIERNES 19 DE JUNIO
- DIÁLOGO
- 19:00 h | Diálogo con María Acaso 📍Llotja del Cànem. C/ Colom, 22. Castelló de la Plana
- Entrada libre hasta completar aforo.
SÁBADO 20 DE JUNIO
- TALLER
- 10:00 h | Taller con María Acaso: «Soberanía visual» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana
- Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Dirigido a público adulto. Inscripción previa en la web. Aforo máximo: 10 personas.
- VISITA GUIADA
- 12:00 h | «Tierna es la noche», de Sakiko Nomura, a cargo de Lidón Forés 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana
DOMINGO 21 DE JUNIO
- TALLER
- 10:00 h | Continuación del taller con María Acaso: «Soberanía visual» 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana
- Horario: de 10:00 a 14:00 h.
- VISITA GUIADA
- 12:00 h | «Kiss», de Marina Bobo, comisariada por Laura San Segundo, a cargo de Pascual Arnal 📍Centre Cultural Melchor Zapata. C/ Sant Tomàs, 9. Benicàssim
- Reserva previa en cultura@benicassim.org, en la Casa de la Cultura o en el teléfono 964 304 565.
SÁBADO 27 DE JUNIO
- VISITA GUIADA
- 12:00 h | «Vilafranca Club Collage», de Alberto Feijóo Rodríguez, a cargo de Pascual Arnal 📍Salas góticas del ayuntamiento. C/ Sant Roc, 1. Vilafranca
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
- VISITA GUIADA
- 19:00 h | «Tierna es la noche», de Sakiko Nomura, a cargo de Lidón Forés 📍Museu de Belles Arts. Av. Germans Bou, 28. Castelló de la Plana
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