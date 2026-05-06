Eslida se convierte en la capital musical de la Plana Baixa con la XXXl Trobada de Bandes
El próximo 10 de mayo, 17 sociedades musicales de la provincia se reunirán en el municipio de Eslida para celebrar una jornada de hermandad que culminará en la plaza del Mestre Arnau
El municipio será el orgulloso anfitrión de la XXXI Trobada de Bandes de la Plana Baixa, un evento que reunirá a cientos de músicos para celebrar una de las señas de identidad más arraigadas de la provincia. Como bien ha señalado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, "Castellón no solo es tierra de músicos, Castellón es música", y esto quedará demostrado en una mañana repleta de actos.
Un programa para no perder el compás
La organización encabezada por la Unió Musical Eslidense, ha preparado una mañana intensa donde la música será la protagonista. Los actos se desarrollarán de la siguiente manera:
- 10.00 h - 10.15 h: Recepción de las bandas de música participantes en la calle Serra d'Espadà.
- 10.30 h: Recepción oficial de las autoridades en la misma ubicación.
- 11.00 h: Inicio de la Trobada desfilando hasta llegar a la plaza del Mestre Arnau.
El broche de oro de las actuaciones llegará una vez se hayan entregado los corbatines de las banderas y las autoridades hayan hablado. Justo después, todas las bandas se unirán e interpretarán conjuntamente el Himno Regional de la Comunidad Valenciana, obra del maestro José Serrano, bajo la batuta de Fernando Serra Torres, director de la Unió Musical Eslidense. Para finalizar la jornada, se ofrecerá un aperitivo para todos los músicos y autoridades.
Las 17 protagonistas del día
Las sociedades musicales que llenarán de vida y música las calles de Eslida son:
- Unió Musical d'Alfondeguilla.
- Associació Musical Santa Cecilia, d'Almenara.
- Unió Musical Alqueriense.
- Unió Musical Artanenca.
- Unió Musical de Betxí.
- Agrupació Filharmònica Borrianenca.
- Unió Musical Sant Felip Neri, de la Llosa.
- Societat Musical Santa Cecilia, de Moncofa.
- Associació Musical Artística Nulense.
- Societat Artístic Musical Vila d'Onda.
- Unió Musical Santa Cecilia, de Sueras.
- Centre Instructiu d'Art i Cultura, de la Vall d'Uixó.
- Ateneu Musical Schola Cantorum, de la Vall d'Uixó.
- Unió Musical Vallduxense, de la Vall d'Uixó.
- Unió Musical La Lira, de Vila-Real.
- Unió Musical Santa Cecilia, de Xilxes.
- Unió Musical Eslidense, d'Eslida.
Mucho más que partituras
Las autoridades han querido destacar el valor cultural y social de este día. La alcaldesa de Eslida, Lucía Doñate, ha remarcado que la música es:
El hilo invisible que une generaciones, que vertebra nuestros pueblos y que nos define como sociedad.
Al mismo tiempo, Cirilo José Sanchis, presidente de la banda anfitriona, ha recordado que la música es sinónimo de "unión, tradición, esfuerzo y reflejo de la cultura de nuestros pueblos".
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