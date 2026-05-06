Hombres G por partida doble en Castellón: concierto y película documental

Tienen más de cuarenta años de carrera a sus espaldas, pero no piensan en la retirada. Uno de los grupos más conocidos de los 80, Hombres G, vuelve a las carreteras para una tanda de conciertos muy especial y que tiene a Castelló entre sus primeras paradas. Será el 23 de mayo, en el recinto de ferias y mercados. El cantante, David Summers, y el batería, Javier Molina, detallan a Mediterráneo las claves de este evento.

Tan solo unos días antes de su actuación en la capital de la Plana, el 8 de mayo, se estrena Los mejores años de nuestra vida, un documental que repasa su trayectoria "de una manera muy especial", detalla David. "Hemos contado nuestra historia, que es la de la amistad de cuatro tíos que empezaron siendo niños unidos por la música". De ahí, a hacer canciones "y a viajar por todo el mundo; nos hemos pasado una vida absolutamente increíble, llena de experiencias y de anécdotas". Con todo ese bagaje "creemos que nuestros fans van a flipar, porque hay momentos de risas y lágrimas". Como broche de este proyecto, "vamos a editar un disco nuevo este año y salimos de gira con nuestras canciones y el tema principal de la película", por lo que creen que el espectáculo que se verá en Castelló "será muy chulo".

Gira, documental y regreso a Castelló

En todo este tiempo ha cambiado la forma de concebir las actuaciones por España. "En 1986 hicimos 138 conciertos, que es algo inaudito; en este 2026 hacemos 40 y ya son muchos", detalla Summers. "Además son actuaciones más largas e intensas, de dos horas y cuarto de duración". Javier Molina apunta que con la juventud "haces todos los bolos que te ofrecen, y hoy podemos hacer cosas potentes, bien hechas y con una gran producción".

¿Qué recuerdos guardan de su paso por Castellón? David señala que el público de la provincia es muy agradecido, aunque también sufrieron "el calor más grande de nuestra vida". Y no solo por la entrega de los fans. "Era una noche de una ola de altas temperaturas bestial, con una humedad impresionante". Ahora esperan que en el show de mayo puedan disfrutar de unas temperaturas más agradables. "Creemos que este concierto será cojonudo, porque en toda esta zona hemos notado un cariño especial hacia el grupo", afirma Javier, quien añade una anécdota. "Pillé una borrachera tremenda en Castellón; no me acuerdo del nombre de la discoteca en la que estaba, pero esa noche no se me olvidará en la vida, por lo bien que me lo pasé". Y avisa: "Ya éramos cincuentones" cuando ocurrió este momento.

Nostalgia, pero menos

Hombres G no están al margen de la nostalgia, como los festivales dedicados a la ruta del bakalao o a la movida. Eso sí, defienden que sus seguidores tienen una base mucho más amplia. David recalca que su abanico de seguidores "es mucho más amplio, porque vienen desde abuelos hasta sus nietos, unos chavalines que están como locos con los Hombres G, y esto nos da la vida". Por eso, "todos los días alguien me pide que le mande un selfie o un vídeo para seguidores de 12 y 13 años". Además, apunta que ellos se sienten "un grupo del año 2026, con disco nuevo a punto de salir, con película y proyectos varios, así que tenemos un pasado glorioso, pero un presente extraordinario". Lo podrá comprobar su público de siempre, así como aquellos que los han descubierto hace poco.

Parada previa en los cines

Como aperitivo de este concierto, los seguidores de Castellón pueden acercarse (desde el 30 de abril) a los cines para ver su trabajo documental, que posteriormente estará disponible en Movistar Plus+. David Summers asegura que los espectadores se van a sorprender. "Se ha hecho un trabajo de documentación bestial, y se ha buscado por todas partes, incluso en televisiones de México, Colombia, Perú... se ha pedido a los fans que mandaran vídeos nuestros, de modo que hay imágenes que nosotros no habíamos visto nunca".

Dirigido por dos de los grandes maestros en este tipo de trabajos, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que han biografiado a personalidades como Raphael, "se va a descubrir cómo somos, y no tanto cómo creen que somos", detallan. Anticipan que en realidad "somos un mal ejemplo para esos que quieren hacer documentales en los que la vida es muy sórdida y horrible".

Un documental para descubrir al grupo

No es la primera vez que los seguidores de Hombres G pasan por taquilla del cine para verlos. En los 80 protagonizaron dos cintas dirigidas por el padre de David, Manolo Summers. "Son historias que reflejan la España de esa época, con aquella forma de ser y expresarse, aunque a ojos de hoy pueda parecer una barbaridad". Aunque el vocalista defiende que Sufre, mamón "no es una película de Cine de Barrio, la ves actual, como nuestra música".