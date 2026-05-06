¿Puede un festival de artes escénicas unir a cuatro pueblos del interior de Castellón?

La comarca del Alt Maestrat volverá a xalar esta primavera. El Festival Xalar a l’Alt Maestrat celebra este 2026 su cuarta edición con una propuesta que confirma el crecimiento de una cita cultural nacida en 2023 y convertida ya en un espacio de referencia para la mediación de las artes escénicas contemporáneas en el interior de Castellón.

Durante tres días, del 8 al 10 de mayo, los municipios de Benassal, La Serratella, Albocàsser y Vilar de Canes acogerán espectáculos que dialogan con la ruralidad desde lenguajes actuales: danza contemporánea, comedia, cabaret, teatro participativo, humor crítico y piezas de creación comunitaria. La programación completa reúne siete propuestas escénicas y participativas distribuidas por cuatro localidades del Alt Maestrat.

Un festival pensado desde la juventud y para el territorio

Uno de los rasgos que distingue al Festival Xalar es su modelo de participación. La programación no se diseña únicamente desde una lógica profesional o institucional, sino que está seleccionada por un grupo de jóvenes de la comarca a partir de una convocatoria abierta anual. Este proceso convierte a la juventud en agente cultural activo y sitúa sus intereses, preguntas y sensibilidades en el centro de la programación.

La comarca del Alt Maestrat vuelve a transformarse para erigirse como un centro cultural de primer nivel. / MEDITERRÁNEO

La iniciativa va más allá de la exhibición de espectáculos. Xalar se concibe como una fiesta comunitaria capaz de reforzar los vínculos entre pueblos, generar espacios de encuentro y activar el tejido social del territorio. En esta edición colaboran más de una veintena de entidades, lo que refuerza la dimensión colectiva del festival y su voluntad de arraigo en el Alt Maestrat.

En un contexto marcado por los retos demográficos del interior castellonense, el festival plantea una idea poderosa: la cultura contemporánea no solo puede llegar a los pueblos, sino también generarse desde ellos. Xalar convierte plazas, calles y espacios comunitarios en escenarios donde el arte sirve para encontrarse, reconocerse y pensar el presente desde la creatividad.

Humor, identidad y contemporaneidad

La cuarta edición apuesta por una programación atravesada por el humor y por preguntas muy conectadas con el presente: la identidad, la diversidad, la migración, las redes sociales, los discursos generacionales, el cuerpo, la comunidad y el papel de las nuevas generaciones en el mundo rural.

La programación arrancará el viernes en Benassal con Collage-Acción, de Macarena Recuerda Shepherd, una pieza-taller intergeneracional en la que los participantes construyen una obra colectiva a partir del juego, los cuerpos y los objetos. Ese mismo día, la compañía Marroch presentará Trópico, una propuesta de danza contemporánea premiada como mejor espectáculo de artes de calle en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2023 y candidata a los Premios Max. La jornada se cerrará con Quería ser maricón pero nací sudaca, de Mazorra, un cabaret autoficcional que cruza humor, música, identidad queer y experiencia migrante.

El sábado, La Serratella acogerá Paco Panjabi. Profesor de yoga, de Suso Imbernón, una comedia con circo y magia que ironiza sobre la expansión de las clases de yoga en la comarca. Por la tarde, Albocàsser recibirá dos propuestas: Las Preciosas Ridículas, una actualización del clásico de Molière a cargo de Arroz con Costra Producciones y Marcos Altuve Producciones, y Paloma de Parque, de Clara Ingold, un monólogo cómico y musical sobre la autodestrucción, los problemas generacionales y el humor como herramienta de denuncia.

El domingo, el festival culminará en Vilar de Canes con Domini Públic, de Roger Bernat / FFF, una pieza participativa de reconocimiento internacional que convierte al público en protagonista mediante auriculares, desplazamientos por el espacio y decisiones colectivas. La obra, estrenada hace casi dos décadas y presentada en festivales de distintos países, llegará ahora a uno de los municipios más pequeños donde se ha representado.

Programación completa del Festival Xalar 2026

Viernes 8 de mayo — Benassal

Collage-Acción — Macarena Recuerda Shepherd

Taller-espectáculo participativo e intergeneracional. La pieza combina juego de mesa y juego escénico para crear una obra colectiva con cuerpos y objetos. Está dirigida a público familiar a partir de 6 años, tiene una duración de 80 minutos, aforo reducido, inscripción previa y un máximo de 30 participantes.

Trópico — Cía. Marroch

Danza contemporánea sobre lo cíclico, las vueltas, los patrones y los movimientos que atraviesan la vida, la naturaleza y la sociedad. La pieza cuenta con idea original, dirección artística y coreografía de Melodía García.

Quería ser maricón pero nací sudaca — Mazorra

Cabaret contemporáneo y monólogo autoficcional. Mazorra, artista mexicano residente en Barcelona, plantea un viaje íntimo y provocador sobre sexualidad, identidad migrante, discriminación y nuevas formas de exclusión, con humor, música y denuncia.

Sábado 9 de mayo — La Serratella

Paco Panjabi. Profesor de yoga — Cía. Suso Imbernón

Comedia con circo y magia para todos los públicos. Un profesor de yoga charlatán y holgazán intenta resolver una clase llena de problemas mediante ejercicios absurdos, acrobacias inesperadas y situaciones cómicas.

Sábado 9 de mayo — Albocàsser

Las Preciosas Ridículas — Arroz con Costra Producciones y Marcos Altuve Producciones

Versión contemporánea de la obra de Molière. La propuesta imagina qué ocurriría si en el siglo XVII hubieran existido las redes sociales, trasladando la sátira sobre la apariencia, el estatus y la validación social a la era digital.

Paloma de Parque — Clara Ingold

Segundo espectáculo en solitario de Clara Ingold. A través del monólogo, la música, el humor absurdo, la ironía y la autoparodia, la artista reflexiona sobre el autoboicot, las relaciones, el canon estético, la condición de mujer y los problemas de una generación.

Domingo 10 de mayo — Vilar de Canes

Domini Públic — Roger Bernat / FFF

Juego escénico participativo en el que el público se convierte en protagonista. Las personas participantes, guiadas por auriculares, se desplazan por una plaza y forman pequeñas comunidades que revelan patrones sociales. La propuesta tiene un aforo limitado a 200 personas.

Cultura para imaginar futuro desde los pueblos

El Festival Xalar 2026 llega en un momento en el que muchas comarcas de interior buscan nuevas formas de generar actividad, pertenencia y futuro. En ese contexto, las artes escénicas se presentan como algo más que una programación cultural: son una herramienta de mediación, cohesión y transformación.

Xalar propone mirar el Alt Maestrat no como periferia cultural, sino como territorio de creación, experimentación y comunidad. Una comarca que no solo recibe cultura, sino que la produce, la debate, la celebra y la comparte.

El festival cuenta con el apoyo de la Diputación de Castellón, la Fundación Daniel y Nina Carasso y los ayuntamientos de Benassal, Albocàsser, La Serratella y Vilar de Canes.