Rodrigo Cortés en Castellón: «El cine es el oficio de construir una mentira»

El director y cineasta Rodrigo Cortés ha participado este 6 de mayo en la Universitat Jaume I de Castelló para inaugurar el Congreso Internacional ‘Galatea Despierta’, un encuentro centrado en la representación de los cuerpos femeninos artificiales en el cine.

Durante su intervención, el autor de títulos como Buried o Luces rojas abordó diversas cuestiones que transitaron desde su experiencia profesional en la industria cinematográfica hasta reflexiones sobre las adaptaciones literarias contemporáneas.

Adaptar no es copiar: traducir emociones al lenguaje audiovisual

La conversación, moderada por la docente e investigadora Teresa Sorolla, arrancó con el análisis de las adaptaciones cinematográficas. Entre los ejemplos citados destacó Cumbres Borrascosas, recientemente llevada a la gran pantalla por Emerald Fennell.

Cortés ha defendido que adaptar una obra literaria no implica replicar su contenido, sino trasladar las sensaciones que experimenta el lector mediante herramientas propias del cine. Esta diferencia marca, según el director, la frontera entre ambos lenguajes creativos. «Si en un guion está completamente todo, deberías sospechar», señaló el cineasta, subrayando la importancia de dejar espacio a la interpretación y a la construcción visual.

Retos cinematográficos: el estilo por encima de la técnica

Otro de los ejes de la charla ha girado en torno a los desafíos del rodaje, especialmente en películas como Buried. El director insistió en la necesidad de priorizar las fortalezas narrativas y estilísticas antes que las limitaciones técnicas. En su opinión, las dificultades deben entenderse como oportunidades creativas que contribuyen a definir el resultado final.

Influencias y referentes en la construcción de un estilo propio

Cortés también ha repasado algunas de sus principales influencias cinematográficas. Entre ellas, ha mencionado a Martin Scorsese y su película El color del dinero, así como a cineastas como David Fincher y Alfred Hitchcock.

En relación con la temática del congreso, destacó especialmente La mosca, de David Cronenberg, como una obra relevante en la exploración de los límites del cuerpo y la transformación.

El cine como artificio: «construir una mentira»

Uno de los momentos más significativos de la charla ha llegado con una reflexión que sintetiza su visión del medio. «El cine es el oficio de construir una mentira». Con esta afirmación, Cortés puso en valor la capacidad del cine para convencer al espectador de una realidad ficticia mediante recursos narrativos y técnicos que simulan lo verosímil.

La sesión inaugural del congreso organizado por la UJI —y que seguirá desarrollándose este 7 de mayo— ha concluido con una ronda de preguntas en la que los asistentes abordaron temas como recomendaciones cinematográficas y las dificultades de acceso de los jóvenes al sector audiovisual.