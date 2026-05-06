El videoanálisis de Eric Gras | Castelló, una gran galería de arte abierta

La Nit de l’Art de Castelló llega este 2026 a su mayoría de edad. La expresión, en este caso, va más allá de la metáfora: sus 18 ediciones confirman la consolidación de un proyecto que ha sabido crecer hasta convertirse en una de las grandes citas culturales del calendario local.

Durante los días 8 y 9 de mayo, Castelló volverá a transformarse en un escenario abierto con más de 130 propuestas repartidas en alrededor de 80 espacios. Exposiciones, música, danza, teatro, talleres, poesía, performances y actividades participativas darán forma a una programación que busca acercar el arte a públicos diversos y activar la ciudad desde múltiples lenguajes.

Pero el verdadero valor de la Nit de l’Art no está solo en sus cifras, sino en su capacidad para desplazar la cultura fuera de sus lugares habituales. Durante dos jornadas, el arte saldrá al encuentro de la ciudadanía en calles, barrios, espacios públicos y rincones cotidianos que, por unas horas, invitarán a ser mirados de otra manera.

Propuestas para todos los públicos

Esa es una de las claves de su continuidad: romper la distancia que a menudo separa al público del arte contemporáneo. Frente a la idea de que la creación actual puede resultar lejana, difícil o reservada a unos pocos, la Nit de l’Art propone muchas puertas de entrada y convierte la experiencia artística en algo compartido, accesible y cercano.

En su 18ª edición, la cita demuestra que la cultura no es un complemento de la vida urbana, sino una forma de construir ciudad. Durante 48 horas, Castelló no solo programará arte: se pensará a sí misma a través de él, generando espacios de encuentro, imaginación y conversación en torno a aquello que también define una ciudad viva.

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