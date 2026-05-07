Castellón prepara su desembarco musical en Europa: las bandas locales que van a dar que hablar

Castellón ya no solo suena en casa. Ahora también empieza a sonar fuerte en Europa. La música de la provincia da un nuevo salto internacional de la mano de Pro Weekend Fest, la plataforma que está conectando el talento local con algunos de los escaparates más potentes de la industria musical europea.

Bajo el paraguas de CS TALENT, la marca que proyecta a artistas castellonenses ante programadores internacionales, varias bandas y proyectos de la provincia han sido seleccionados para actuar en festivales de referencia fuera de España. El resultado es una auténtica ofensiva musical con paradas en Gales, Brighton, Glasgow, Alemania, Norwich e Italia, además de conexiones previas con escenarios de Norteamérica y Europa del Este.

Kawak abre el camino en Focus Wales

La primera gran cita llega este jueves 7 de mayo, cuando el artista castellonense Kawak actúe en Focus Wales, en Wrexham, Gales. No se trata de cualquier festival: Focus Wales ha sido reconocido como el mejor festival para talentos emergentes en los UK Festival Awards, lo que convierte esta actuación en una oportunidad clave para ganar visibilidad internacional.

Kawak iniciará su participación en el prestigioso Focus Wales en Wrexham (Gales). / MEDITERRÁNEO

Para Kawak, este salto no llega por casualidad. El artista reconoce que su paso por Pro Weekend y por Pro Weekend Campus ha sido determinante: «Se han abierto muchas puertas que han ampliado nuestros horizontes a nivel internacional».

Y la agenda no se queda ahí. Kawak también estará presente en Nuremberg Pop, en Alemania, consolidando una trayectoria exterior que ya incluye actuaciones en Pitch Scotland y en Mastering the Music Business, en Rumanía.

Loretta’s, Hummer Lema y Falsonueve también cruzan fronteras

La expansión de la escena castellonense no se limita a un solo nombre. Loretta’s actuará en The Great Escape, uno de los grandes escaparates europeos para nuevos talentos, celebrado en Brighton, Reino Unido. La banda define esta oportunidad como la parte visible de «tres años sin bajar la marcha» y destaca el papel decisivo de Pro Weekend en su evolución profesional.

También formará parte de esta ola internacional Hummer Lema, que viajará a Glasgow para participar en Pitch Scotland, un festival especialmente relevante dentro de la escena urbana británica. El artista subraya que esta oportunidad llega gracias a la apuesta de Pro Weekend por su proyecto.

Falsonueve viajará hasta Italia para presentar en directo su propuesta musical underground. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, Falsonueve llevará la escena underground de Castellón hasta Parti Mosso, en Apulia, Italia. La banda lo interpreta como un reconocimiento a la cultura alternativa local: «El hecho de contar con nosotros para el festival Parti Mosso es un reconocimiento a la cultura underground de Castelló».

Pro Weekend Fest: de Castellón al mapa internacional

Lo que está ocurriendo no es un caso aislado. Pro Weekend Fest lleva años trabajando para convertir Castellón en una ciudad conectada con la industria musical internacional. Su labor no se limita a programar conciertos: también genera espacios de formación, profesionalización y contacto directo entre artistas, agencias, festivales y programadores.

Uno de los pilares de esta estrategia es Pro Weekend Campus – Get Ready to Export, un programa diseñado para preparar a los proyectos musicales para salir al mercado internacional. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de la Unión Europea a través de LiveMX, reforzando el carácter profesional y exportador del proyecto.

La plataforma ya había cosechado hitos importantes en años anteriores, como la selección de Nadia Sheikh para el festival NXNE de Toronto, en Canadá, y su actuación en el mítico Klub Stodola de Varsovia, uno de los escenarios más emblemáticos de Europa del Este.

Castellón exporta talento, identidad y escena propia

El movimiento que impulsa Pro Weekend va más allá de nombres concretos. Lo que está en juego es la construcción de una escena musical castellonense con identidad propia y capacidad real de competir en circuitos internacionales.

La presencia de artistas locales en festivales como Focus Wales, The Great Escape, Pitch Scotland, Nuremberg Pop, Wild Paths o Parti Mosso demuestra que Castellón tiene algo que decir en la conversación musical europea. Y, sobre todo, que el talento local puede crecer cuando encuentra estructuras profesionales que lo acompañan.

Este impulso cuenta con el respaldo del Ajuntament de Castelló, la Diputación de Castellón, el Institut Valencià de Cultura, Port Castelló, Acción Cultural Española y el Ministerio de Cultura.

Mientras tanto, Pro Weekend Fest ya mira hacia su próxima gran cita: la 12ª edición del festival, que regresará a Castellón del 14 al 17 de octubre de 2026. Una fecha marcada en rojo para una escena que ya no se conforma con mirar a Europa desde lejos: ahora quiere tocar allí.