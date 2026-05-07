'Las ovejas detectives' y 'Yo no moriré de amor', entre los estrenos destacados de cine.

'Las ovejas detectives', una ingeniosa película de misterio protagonizada por Hugh Jackman y Emma Thompson, y 'Yo no moriré de amor', ópera prima sobre el dramático impacto de la demencia que ganó el Festival de Málaga, son dos estrenos destacados de una semana en la que también llega a los cines 'Mortal Kombat II'.

'Las ovejas detectives', los animales toman la palabra

En esta ingeniosa película británica de misterio basada en una novela de Leonie Swann y dirigida por Kyle Balda ('Los Minions'), Hugh Jackman ('X-Men'), Emma Thompson ('Sentido y sensibilidad') protagonizan una trama en la que los animales toman la palabra para resolver un crimen.

Cristina Castaño (Lily), Marta Hazas (Nube) y Ernesto Alterio (Sebastián) ponen voz a las ovejas protagonistas en la versión en castellano.

'Yo no moriré de amor', el impacto de la demencia en la familia

La ópera prima de la directora Marta Matute sobre el dramático impacto en los familiares de las personas enfermas de demencia consiguió la Biznaga de Oro al mejor largometraje español en el Festival de Málaga, que también premió a su joven protagonista, la catalana Júlia Mascort, y al actor Tomás del Estal ('Julieta').

Esta dramática y naturalista película de la directora madrileña, basada en su propia experiencia con su madre, cuenta también en su reparto con Sonia Almarcha ('El buen patrón') en el papel de una mujer cuya enfermedad obliga a redefinir los roles en una familia que lleva tiempo desconectada.

'Mortal Kombat II', nueva entrega de la brutal saga

El director Simon McQuoid vuelve para dirigir la secuela de su explosiva aventura cinematográfica del 2021, basada en un videojuego sobre mortales peleas y combates.

En esta ocasión, los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage (Karl Urban), se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen que amenaza la existencia del Reino de la Tierra.

'Couture (Alta costura)', una historia para Angelina Jolie

El glamour de Angelina Jolie revolucionó el último Festival de San Sebastián cuando la estrella estadounidense acudió para presentar esta película de la directora Alice Winocour ('Próxima').

La cinta, coprotagonizada por Louis Garrel ('El inocente'), se desarrolla en plena vorágine de la Semana de la Moda de París, cuando se entrecruzan los caminos de tres mujeres: Maxime (Jolie), una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que diagnostican un cáncer; una joven modelo de Sudán del Sur, y una maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles y sueña con ser escritora.

'Los mejores años de nuestra vida' con los Hombres G

La película (un original de Movistar Plus+) repasa la trayectoria de Hombres G a través de una mirada contemporánea que combina material inédito, grabaciones de la banda durante una gira internacional y testimonios de artistas de referencia en el ámbito musical hispano, como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carin León o Carlos Rivera, entre otros.

'Hit me hard and soft', la gira de Billie Eilish

Grabado durante la gira mundial de Billie Eilish, 'Hit me hard and soft: The Tour en 3D' y dirigido por James Cameron ('Avatar'), el largometraje ofrece la experiencia de ver los conciertos de una de las artistas más celebradas y exitosas de su generación en la gran pantalla.

'Bajo tus pies', terror protagonizado por Maribel Verdú

Un thriller de terror y suspense protagonizado por Maribel Verdú (ganadora de dos premios Goya) junto a Sofía Otero ('20.000 especies de abejas'), Urko Olazabal ('Soy Nevenka'), Zorion Eguileor ('Maspalomas') e Ibai Atanes ('La coleccionista').

Cristian Bernard ('Ecos de un crimen') propone una película de atmósfera opresiva y gran carga psicológica, en la que el espacio doméstico se transforma en territorio de amenaza.

'Recreación de un asesinato', juicio ficticio de un caso real

El hecho real en el que se basa esta película del irlandés Jim Sheridan ('Mi pie izquierdo') es el asesinato en 1996 en su casa de Irlanda de la cineasta francesa Sophie Toscan du Plantier, un crimen por el que el ya fallecido periodista inglés Ian Bailey fue sospechoso principal, aunque nunca llegó a probarse su autoría del brutal crimen.

En la película, protagonizada por Vicky Krieps ('El hilo invisible'), doce miembros de un jurado deben decidir si el periodista es culpable. Reconstruye, a través de las discusiones entre estas personas, un caso que invita al espectador a sacar sus propias conclusiones.

'Hangar rojo', represión pinochetista contra los militares

El premio a la mejor interpretación masculina del pasado Festival de Málaga fue para el chileno Nicolás Zárate por 'Hangar rojo', película del también chileno Juan Pablo Sallato sobre la represión contra los militares que no se doblegaron tras el golpe de Pinochet.

'La casa en el árbol', debut en el cine de la Mala Rodríguez

Película de terror dirigida por Luis Calderón en la que debuta en el cine la Mala Rodríguez, junto a Sandra Escacena ('El corazón del imperio'), Claudio Portalo y Kandido Uranga ('Maspalomas'), además de la actriz porno Apolonia Lapiedra.

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