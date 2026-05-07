Prague Philarmonia en Castelló: un viaje de la clemencia de Mozart a la heroicidad de Beethoven
La orquesta checa, bajo la batuta de Jiří Habart, presenta este 7 de mayo una lectura contemporánea del repertorio clásico en el Auditori
El Auditori i Palau de Congressos de Castelló recibe este 7 de mayo, a las 19.30 horas, a la Prague Philarmonia en una cita que reúne tres formas muy distintas de mirar al ser humano: la nobleza, la pérdida y la transformación. No es solo un concierto de repertorio clásico; es, en realidad, una narración musical construida en tres tiempos.
De la elegancia clásica al estremecimiento contemporáneo
La velada se abrirá con la Obertura de la ópera La clemenza di Tito, K. 621, de Wolfgang Amadeus Mozart, una página breve —de unos seis minutos— marcada por la elegancia ceremonial y el brillo teatral. Es una puerta de entrada luminosa, casi arquitectónica, al universo de la razón ilustrada: orden, equilibrio y nobleza moral.
El contraste llegará con Metamorphosen, TrV 290, de Richard Strauss, una obra de unos 25 minutos que el propio programa presenta como una intensa meditación sonora atravesada por la melancolía y la memoria tras la devastación de la guerra. Ahí se encuentra uno de los puntos más sugerentes para el oyente: después de Mozart, la música ya no celebra el ideal humano, sino que parece preguntarse qué queda de él cuando la historia lo ha herido.
Beethoven y la invención del héroe moderno
Tras el descanso, el concierto culminará con la Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, Op. 55, “Heroica”, de Ludwig van Beethoven, una partitura de alrededor de 50 minutos que cambió para siempre el lenguaje sinfónico. Sus cuatro movimientos —Allegro con brio, Marcia funebre. Adagio assai, Scherzo. Allegro vivace y Finale. Allegro molto – Poco andante – Presto— convierten la sinfonía en una experiencia de amplitud épica, tensión dramática y profundidad emocional.
Tres siglos, una misma pregunta
Lo más curioso del programa es su arco narrativo. La noche empieza con una ópera sobre la clemencia, se adentra en una obra marcada por la devastación bélica y concluye con una sinfonía que convirtió la figura del héroe en materia musical. Tres compositores, tres siglos y una misma pregunta de fondo: cómo se transforma el ideal humano cuando atraviesa la belleza, la pérdida y la lucha.
Una lectura actual desde el podio
Bajo la dirección de Jiří Habart, cuya imagen protagoniza la portada del programa del concierto, la Prague Philarmonia abordará así una cita de fuerte carga simbólica. La presencia visual del director en el material del Auditori refuerza además el carácter central de la interpretación: no se trata únicamente de escuchar grandes obras, sino de asistir a una lectura contemporánea de un repertorio que sigue interrogando al presente.
Una cita dentro de la agenda internacional del Auditori
El programa aparece identificado como el concierto número 1.466, un dato discreto pero revelador: esta actuación se inscribe dentro de una trayectoria continuada de programación musical en Castelló, donde el Auditori mantiene una agenda internacional que, en los días posteriores, incluye también a Julia Leshneva con Luca Pianca, la English Chamber Orchestra y la Orquestra de la Comunitat Valenciana.
Con Mozart, Strauss y Beethoven, la Prague Philarmonia propone en Castelló algo más que una sucesión de obras maestras. Propone un itinerario: del gesto noble al recuerdo de la destrucción, y de ahí a la energía transformadora de la “Heroica”. Una noche para escuchar cómo la música clásica sigue hablando, con una claridad sorprendente, de las preguntas más actuales.
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