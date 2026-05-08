Concerts del Pinar 2026: Descubre cuándo y quién va a reventar Castelló este verano
El festival de punk-rock desvela el cartel por días de su sexta edición
Narco será uno de los grandes reclamos del viernes 19 de junio en una noche de máxima intensidad, mientras que Non Servium encabezará la programación del sábado 20 de junio con su punk auténtico y rebelde
La organización pone ya a disposición del público las entradas de día a un precio de 15 euros, gastos de gestión no incluidos
A poco más de un mes de su celebración, Concerts del Pinar ha hecho público el reparto por días de los artistas y grupos que actuarán en la sexta edición del festival. La cita tendrá lugar del 18 al 20 de junio en el recinto del Pinar del Grao de Castelló, y continúa consolidándose como uno de los eventos de referencia del punk-rock en la Comunitat Valenciana.
La jornada inaugural del jueves 18 de junio contará con las actuaciones de los grupos locales Bandits, Lady Mambo, Annacrusa y Sintron Prospecto y Lavativa, en una apertura de acceso gratuito que pondrá en valor el talento de Castellón. El viernes 19 llegará una de las noches más potentes del festival con Narco, inmersos en su gira 30 aniversario, acompañados por O’Funk’illo, The Casualties y Niña Coyote eta Chico Tornado, en una velada marcada por la energía y la contundencia sonora. El sábado 20 será el turno de Non Servium, que liderará una jornada de cierre en la que también actuarán Bala, Parquesvr y Deaf Devils, reuniendo a algunos de los nombres más destacados y representativos del cartel de esta edición.
Las entradas de día ya están disponibles a través de las plataformas Notikumi y entradascastellon.com, por 15 €, gastos de gestión no incluidos. Asimismo, la organización mantiene el precio del abono para las tres jornadas del festival en 25 €, gastos de gestión no incluidos. Próximamente se darán a conocer más detalles sobre la venta de abonos y promociones especiales (consigue aquí las entradas para Concerts del Pinar).
En esta propuesta artística, ya completa, Concerts del Pinar reafirma su apuesta por ampliar públicos sin perder la esencia punk-rock que ha definido al festival desde sus inicios. Concerts del Pinar está organizado por la promotora castellonense Planafest SL y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana con Mediterranew Musix de la Consellería de Turismo, Política Lingüística y del Institut Valencià de Cultura de la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación.
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