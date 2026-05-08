Castelló se queda sin rincones vacíos: la Nit de l’Art arranca entre Lorca susurrado, danza y aves de fuego

Castelló ya late a ritmo de arte contemporáneo. La Nit de l’Art ha abierto este viernes su 18ª edición transformando la ciudad en un gran escenario expandido, con danza, performances, poesía, circo, exposiciones, talleres, música y propuestas participativas repartidas por calles, plazas, museos, estudios de artista, comercios, centros educativos y espacios inesperados.

La cita arranca con una ambición clara: no dejar ni un rincón vacío de creación. Durante todo el fin de semana, la programación reunirá más de 130 propuestas en 80 espacios urbanos, en una edición que vuelve a apostar por una cultura abierta, descentralizada y conectada con la ciudadanía.

Danza, poesía al oído y arte en movimiento para abrir la Nit de l’Art

Los primeros compases de la jornada han llegado desde el Grau, donde el alumnado de Espai Escènic ha activado el Edificio Moruno con Colores, una performance de danza construida a partir del movimiento, los cuerpos y los paisajes cromáticos.

Después, la programación se ha desplazado hasta ECO Les Aules, donde las Cabinas Literarias han invitado al público a escuchar versos susurrados al oído de autores como Antonio Machado, Federico García Lorca o Gloria Fuertes. Una forma íntima y directa de abrir una edición que reivindica la cercanía entre creación y espectador.

En el arranque oficial han participado la directora de la Nit de l’Art, Yvonne Bacas; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; el diputado de Cultura, Alejandro Clausell; y el director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda.

Carrasco ha destacado que la Nit de l’Art es «una de esas citas que hacen ciudad» porque convierte calles, museos, estudios, comercios y espacios cotidianos en lugares de encuentro con la cultura. También ha puesto en valor una programación «amplia, diversa y descentralizada» que llega a todos los distritos y mantiene al Grau como parte activa del recorrido.

Open Estudios, performances y más de 50 exposiciones

La primera jornada ha activado también la ruta Púrpura de los Open Estudios, una de las cuatro previstas este año —frente a las tres de otras ediciones—. El recorrido ha permitido al público entrar en las bambalinas creativas de cinco espacios: Laliblue, Hospital Provincial de Castellón: experiencia artística en salud mental, El Taller de Eva, Taller d’Art i d’Artista Paqui Fuster y Estudi d’Art i Disseny Gràfic Jorge Ortiz.

Las performances han tenido un protagonismo especial en esta edición, que alcanza una cifra récord con 17 propuestas programadas. Entre las primeras piezas han destacado la investigación performativa de Ángeles Císcar y Edu Comelles en el Museu de Belles Arts, donde sonido, materia y gesto dialogan desde la interdependencia; Amas, del colectivo Hambrientas, en la Casa dels Caragols; la denuncia de Niños soldados en el Museu de Belles Arts; el homenaje a Van Gogh de La Nit Estrellada, del Colectivo InGenio, por las calles del centro; y Fil-i-sofia, de la Asociación Ciudad Feliz, que ha invitado al público a reinterpretar un gran mapamundi con una máquina de coser Singer en la plaza de la Paz.

La jornada ha servido además para poner en marcha más de 50 exposiciones de cerámica, pintura, tradición marinera, dibujo, cómic o fotografía, entre las que destacan las de Mónica Toledo, Agustín Serisuelo y Alfredo Burguera, y Lucía Moya y Carlos Asensio; cinco instalaciones; nueve talleres; pasacalles musicales; desfiles de moda; recitales poéticos y flamencos; y conciertos.

El fuego cerrará la primera noche en la plaza de las Aulas

La primera gran jornada de la Nit de l’Art alcanzará su punto más visual con Ave de Fuego, el espectáculo de circo contemporáneo de Baraka Circ. La propuesta combinará llamas, telas aéreas y danza para convertir la plaza de las Aulas en un escenario suspendido entre la poesía, el vértigo y la imagen hipnótica del fuego.

Será el cierre simbólico de unas primeras 24 horas marcadas por la mezcla de lenguajes y por esa «conjunción de artes» que, según la directora Yvonne Bacas, define una cita construida desde la suma de artistas, colectivos, espacios culturales, asociaciones, centros educativos y ciudadanía.

Cambios en la programación del sábado por la previsión de lluvia

La organización ha decidido reubicar algunas actividades previstas para este sábado, 9 de mayo, y aplazar otras al domingo, ante la previsión de lluvia.

El espectáculo infantil de títeres, clown y música en directo La Manzana Roja, de Elisa M. Matallín, se mantiene a las 11.30 horas, pero pasa del patio de ECO Les Aules a la capilla del mismo espacio. También se trasladará a la capilla, en caso de lluvia, el taller Eclosión colectiva. Transformar noticias efímeras en arte permanente, de Tania Ansio, previsto de 17.30 a 20.30 horas.

La performance de danza y circo Suspensió, de la Compañía Circar, prevista a las 12.30 horas en la plaza de las Aulas, se celebrará finalmente en el Museu de Belles Arts.

También cambia de ubicación la Mostra de Dansa del Conservatori Professional de Dansa de Castelló y del Centre Municipal de Les Arts Rafel Martí de Viciana, junto a la posterior gala del CPMD Calasancio. Ambas propuestas, previstas inicialmente en la plaza Huertos Sogueros a las 18.30 y 19.15 horas, se trasladan al Centro Profesional de Música y Danza Calasancio, en la plaza Escuelas Pías.

Además, dos actividades pasan al domingo, 10 de mayo. El taller Dansa Natura, de Miguel Mata, mantiene horario y ubicación —a las 12.00 horas en el Templete del Parque Ribalta—, mientras que la visita guiada Un passeig per la història del Grau se celebrará ese mismo día a las 17.30 horas.

Una ciudad convertida en mapa artístico

Con esta 18ª edición, la Nit de l’Art refuerza su papel como una de las citas culturales más singulares de Castelló. Un evento que no solo exhibe obras, sino que activa espacios, provoca recorridos y convierte la ciudad en un mapa vivo de creación contemporánea.

Durante este fin de semana, Castelló mira, escucha, camina, participa y se deja sorprender. Entre versos al oído, cuerpos en movimiento y aves de fuego, la Nit de l’Art vuelve a recordar que el arte también puede suceder en cualquier esquina.