Tres bandas ya tienen billete para el Rototom 2026: estos son los ganadores de 'Rumbo a Rototom'

El Rototom Sunsplash 2026 ya empieza a sonar. Y lo hace con tres nuevas propuestas que acaban de ganarse un hueco en una de las citas más esperadas del verano: la Welcome Party del festival. El concurso ‘Rumbo a Rototom’ ya tiene ganadores y los nombres elegidos son Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes, Sotabosc y Mountain Tops, tres proyectos que se incorporan al cartel de la fiesta de bienvenida de la 31ª edición del festival internacional reggae de Benicàssim.

La cita será el 16 de agosto en el recinto de conciertos de Benicàssim, un día antes de que arranque oficialmente el Rototom Sunsplash 2026, que se celebrará del 17 al 22 de agosto bajo el lema The Place to Be.

El Rototom abre camino a nuevas voces del reggae estatal

La segunda edición de Rumbo a Rototom ha vuelto a funcionar como escaparate para el talento emergente vinculado al reggae, el dancehall, el ska, el dub y sus fusiones contemporáneas. El certamen está impulsado por la Fundación Exodus, en colaboración con el Rototom Sunsplash y la Sociedad General de Autores y Editores —SGAE—.

Mountain Tops es una banda cántabra formada por nueve músicos. / MEDITERRÁNEO

La elección de las bandas ganadoras ha combinado el criterio de un jurado profesional, formado por promotores musicales, periodistas y perfiles de referencia del sector, con la participación del público. La valoración del jurado ha supuesto el 80% de la puntuación final, mientras que las votaciones populares abiertas en la plataforma del concurso han aportado el 20% restante.

El resultado: tres propuestas con personalidad propia que llevarán sus sonidos hasta el escenario de la Welcome Party.

Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes: roots reggae desde Canarias

El primer nombre del palmarés es Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes, proyecto musical liderado por el artista gallego Pablo Cameselle desde Puerto del Rosario, en Canarias.

Su propuesta mira directamente a la esencia más clásica del reggae, con una puesta en escena marcada por el roots reggae y por una forma de entender el género desde sus raíces. Una incorporación que conecta con la identidad histórica del Rototom y con el público que busca sonidos cálidos, conscientes y profundamente jamaicanos.

Sotabosc: reggae, dub y conciencia mediterránea desde Barcelona

Desde Barcelona llegará Sotabosc, proyecto impulsado por Víctor Aiza. Su música construye un territorio propio en el que confluyen reggae, dub y raíces mediterráneas, con letras atravesadas por la conciencia crítica y una mirada conectada con la realidad social y política.

Tras debutar con Hàbitat, Sotabosc publicó en 2025 Àrid, su último trabajo. Ahora, el proyecto aterrizará en Benicàssim para sumar su universo sonoro a la fiesta de bienvenida del Rototom.

Mountain Tops: nueve músicos, roots jamaicano y mensaje social

El tercer proyecto ganador es Mountain Tops, banda cántabra formada por nueve músicos. Su sonido bebe del roots jamaicano y del reggae británico, con una propuesta que reivindica la naturaleza, la conciencia social y el espíritu colectivo.

En 2025 publicaron Global Warning, su primer álbum en formato showcase, producido por Roberto Sánchez. Con esa carta de presentación, Mountain Tops se suma ahora al cartel de la Welcome Party del Rototom 2026.

Una Welcome Party con más de ocho horas de música

Las tres bandas actuarán el 16 de agosto en la Welcome Party del Rototom Sunsplash 2026, una jornada especial que servirá como antesala de la 31ª edición del festival. La fiesta reunirá más de ocho horas de música en directo y abrirá oficialmente el ambiente festivalero en Benicàssim.

El acceso será libre para quienes tengan cualquier modalidad de entrada del Rototom 2026. Además, el público sin ticket del festival también podrá asistir por un precio de 15 euros.

Cartel con las bandas ganadores del concurso 'Rumbo a Rototom 2026'. / MEDITERRÁNEO

La Welcome Party se convierte así en el primer gran punto de encuentro de una edición que volverá a combinar música, diálogo, conciencia social y ambiental, bienestar, gastronomía y diversión para todos los públicos.

Rototom 2026: The Place to Be

El Rototom Sunsplash celebrará su 31ª edición del 17 al 22 de agosto en Benicàssim. Bajo el lema The Place to Be, el festival volverá a desplegar una programación que va mucho más allá de los conciertos y que mantiene su apuesta por la cultura reggae, la convivencia, la sostenibilidad y la participación.

Con Rumbo a Rototom, la Fundación Exodus refuerza una plataforma pensada para abrir puertas a nuevas voces de la escena estatal. Un concurso que no solo premia a tres bandas, sino que confirma la voluntad del festival de seguir ampliando su mapa sonoro y dando espacio a propuestas emergentes con mensaje, raíz y futuro.