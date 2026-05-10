Onda celebrará su Fira del Llibre con cinco días de actividades literarias: conoce todos los detalles

Onda volverá a convertir la literatura en protagonista con la celebración de la 41ª Fira del Llibre de Onda, una cita cultural que se desarrollará del 20 al 24 de mayo en el exterior del pabellón Víctor Cabedo y que contará con una amplia programación dirigida a públicos de todas las edades.

El evento, organizado por el Ayuntamiento, apuesta un año más por acercar la lectura, la literatura y la cultura a vecinos y visitantes mediante actividades participativas, encuentros con autores, talleres infantiles, presentaciones literarias y propuestas culturales vinculadas también a la música y la divulgación educativa.

Cinco días para fomentar la lectura

La programación arrancará el miércoles 20 de mayo con la inauguración oficial de la feria y varias actividades pensadas para atraer a las familias y al público joven. Entre las propuestas destacan un cuentacuentos familiar, un podcast literario en directo y diferentes iniciativas musicales relacionadas con el universo de los libros.

El concejal de Cultura de Onda, Daniel Álvaro, fue el encargado de presentar la programación de la 41ª Fira del Llibre. / MEDITERRÁNEO

Además, desde el inicio de la feria se impulsará una creación colectiva abierta a la ciudadanía con el desarrollo del cuento oficial de esta edición, una actividad que se extenderá durante los cinco días del certamen.

El concejal de Cultura, Daniel Álvaro, ha señalado que «la Fira del Llibre es una oportunidad para acercar la literatura a los ondenses desde una perspectiva abierta y dinámica, creando espacios de encuentro entre autores, lectores y familias».

En este sentido, el edil ha subrayado que el Ayuntamiento “continúa apostando por una programación cultural de calidad que fomente el hábito lector y refuerce la vida cultural del municipio”.

Autores reconocidos y talento local

La feria contará con la presencia de escritores destacados del panorama nacional como Nativel Preciado, ganadora del Premio Azorín, y Jorge Molist, Premio de Novela Fernando Lara.

Junto a ellos también participarán autores vinculados a Onda como Paul Pen y María Frisa, quienes presentarán sus últimas publicaciones y compartirán encuentros con los lectores.

La agenda incluirá igualmente actividades de ilustración, talleres creativos y presentaciones de libros, configurando una programación variada que busca consolidar la Feria del Libro de Onda como una de las grandes citas culturales del calendario local.

Apoyo al comercio local y a las librerías

Durante toda la feria, las casetas de librerías y editoriales participantes ofrecerán descuentos especiales para incentivar la compra de libros y facilitar el acceso a la cultura.

Entre los establecimientos presentes figuran Amics, Batidora Ediciones, Colorins, Ediciones Hades, Editorial Sargantana, La Copiona, País del Mar, Porxes-Mariner y Unaria Ediciones.

Desde el Ayuntamiento han puesto en valor el papel que desempeñan estos negocios en la dinamización cultural y económica del municipio, destacando que la feria también sirve para apoyar el comercio local y generar actividad en la ciudad.

Actividades educativas y divulgativas

La programación se completará con iniciativas educativas como la entrega de premios del Concurso Escolar de Puntos de Lectura, la actividad ‘La Biblioteca et dona la benvinguda’ y una conferencia divulgativa dirigida a familias y jóvenes sobre hábitos saludables en el uso de las pantallas.

Las personas interesadas pueden consultar toda la programación a través de la web municipal de Onda y en las redes sociales oficiales de la Feria del Libro.