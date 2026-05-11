Iván Ferreiro: "Al escribir pienso en mí y en que me guste la canción, no en el algoritmo"

Iván Ferreiro tiene 55 años y lleva 35 encima de los escenarios, en una carrera que empezó con Los Piratas y que siguió en solitario, pero siempre con éxito gracias a su manera de crear música, que no ha cambiado a pesar de las plataformas: "Cuando escribo pienso en mí y en que me guste la canción, no en el algoritmo", explica.

La gira 'Hoy X Ayer' de Iván Ferreiro (Nigrán, Pontevedra, 1970) acaba de empezar y lo llevará, a lo largo de 25 fechas hasta noviembre por toda España, junto con dos conciertos en México.

"Estoy con muchas ganas, la verdad es que estaba deseando que empezase ya de una vez -asegura tras los conciertos de Bilbao y A Coruña-. Tenía unas ganas terribles porque ya estaba todo listo, todo ensayado, todo preparado y ya estaba deseando echarme a la carretera", detalla en una entrevista con EFE antes de su cita en Barcelona, el 14 de mayo.

Para esta gira ha tratado "de hacer un repertorio que englobe un poco lo que ha pasado a lo largo de estos 35 años", tanto de su etapa en Los Piratas como luego en solitario.

"He cogido las canciones que más me gustaban, las que más me apetecía cantar y he preparado el repertorio con eso. No sé, espero que sean unos conciertos emocionantes, que estén dedicados a las emociones y que la gente disfrute de la selección de canciones que he hecho", resume.

Confiesa, no obstante, que ha dejado fuera algunos temas con los que hoy ya no está cómodo, fruto de su evolución como músico, que han hecho que algunas melodías queden en el pasado.

"Hay un montón de canciones que hacía cuando era joven y cuando crecía y que ahora no disfruto mucho tocándolas. También tiene que ver mucho con que hacer canciones tiene mucho aprendizaje. Realmente con cada canción que haces aprendes algo. Hay un montón de temas que hice con 20, con 25, con 30 que me gustaban y aprendí mucho de ellos en su momento, pero que ahora no me gusta el texto o la melodía o cómo está tocada", continúa.

Por eso ha hecho "una selección con todo lo que sí que quería conservar" en la que incluye todo lo que le parece que "todavía sigue teniendo un punto actual".

Hoy en día es crucial estar bien posicionado en las plataformas de música, pues son una pieza clave en la industria musical para llegar al público, aunque Iván Ferreiro se centra en su trabajo habitual, que vuelve a situarlo arriba.

"Realmente cuando escribo pienso en mí y en que me guste la canción básicamente. Creo que es la forma de que la canción sea lo mejor posible. Tampoco sabría pensar en el algoritmo ni cómo hacer que el algoritmo... no tengo ni idea de cómo funciona el algoritmo porque jamás me he preocupado de saber cómo funciona. Entonces, la verdad es que tampoco sabría cómo hacerlo", confiesa.

Las artes, una herramienta clave para la salud mental

A lo largo de su carrera, el músico ha visibilizado la importancia de la salud mental al compartir sus episodios de depresión y ansiedad, una materia en la que la música puede jugar un papel crucial.

"Creo que la música es una herramienta al igual que también el deporte es una herramienta, el ejercicio y un montón de cosas. Pienso que cuando hay ciertos problemas de depresión, ansiedad, etc, hay muchas herramientas que nos ayudan: salir a pasear, hacer un poco de ejercicio, escuchar música. Creo que las artes nos ayudan mucho también en general a mitigar ciertas sensaciones", argumenta.

Otra cuestión presente en la industria musical son las colaboraciones, aunque Ferreiro las hace "según van surgiendo de forma natural": "Me subo ahí a ellas cuando aparecen, pero no hago muchos planes al respecto", prosigue.

Y sobre su futuro, todavía no tiene planes mientras queda toda una gira por delante en la que espera que aparezcan inspiraciones.

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"Ahora mismo estoy centrado en esta gira y no he pensado mucho más allá. Supongo que a medida que haga la gira empezarán a surgir ideas, empezarán a pasar cosas en mi cabeza y empezaré a saber hacia dónde voy", concluye.