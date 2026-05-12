Psicodelia, folk mediterráneo y taquilla inversa: así será el nuevo ciclo acústico de l’Alcora

El Casal Popular de l’Alcora, conocido como CSA La Col, suma una nueva actividad cultural a la agenda local con la puesta en marcha de su primer ciclo de conciertos acústicos. La iniciativa reunirá en junio a dos propuestas vinculadas a la escena musical castellonense: Sanspok, que actuará el 5 de junio, y Chiva Flor, que lo hará el 12 de junio.

Los conciertos se celebrarán a partir de las 20.00 horas en la sede del Casal Popular, situada en la calle San Agustín, número 7, cerca del CEIP Francisco Grangel Mascarós. La entrada será gratuita, aunque se aplicará el sistema de taquilla inversa, una fórmula en la que el público decide al final de la actuación si quiere realizar una aportación económica en función de su valoración del concierto.

Sanspok: psicodelia, rock y narración expandida

El ciclo arrancará el 5 de junio con Sanspok, proyecto artístico encabezado por Sophia Bodí Fernández. La propuesta se mueve entre el rock, la psicodelia, el pop experimental y una forma de narración escénica marcada por el imaginario visual y el desborde creativo.

En sus últimos trabajos, Sanspok ha reforzado una identidad difícil de encasillar, con canciones que cruzan lo melancólico, lo eléctrico y lo performativo. El proyecto ha ganado presencia en la escena valenciana y ha llevado a diferentes escenarios su particular reinterpretación de Alicia en el País de las Maravillas, convertida en una experiencia musical en directo.

Chiva Flor presenta en casa Queremos decir tanto

El segundo concierto llegará el 12 de junio con Chiva Flor, banda liderada por el alcorino Dani Chiva, voz y guitarra del proyecto. La formación se completa con Adrián del Barrio, Juan Ferragud, Vicente Varella y David Albero.

Chiva Flor se encuentra presentando su primer disco, Queremos decir tanto, un trabajo de canciones cálidas, introspectivas y de raíz mediterránea en el que confluyen el folk, el pop y ciertos ecos psicodélicos. El álbum incluye temas como “El olivo”, “Miedo” o “Teresa”, y confirma el paso de Dani Chiva desde una escritura más íntima hacia un formato de banda.

El proyecto nació después de una etapa vital marcada por los viajes de Dani Chiva por Australia y la India, experiencias que terminaron filtrándose en unas canciones que miran hacia fuera, pero conservan un pulso cercano y local. Su actuación en el Casal Popular tendrá además un valor especial: será su primera vez en formato acústico con banda en l’Alcora.

Cultura de proximidad y música en directo en l’Alcora

Con este primer ciclo de acústicos, el Casal Popular de l’Alcora refuerza su papel como espacio de encuentro cultural y de programación alternativa en la capital de l’Alcalatén. La apuesta por la música en directo, el formato cercano y la taquilla inversa conecta con una forma de entender la cultura desde la participación, la proximidad y el apoyo directo a los artistas.

Cartel del ciclo de música acústica que organiza el Casal Popular de l’Alcora. / MEDITERRÁNEO

Sanspok y Chiva Flor abrirán así una nueva línea de actividad en CSA La Col, con dos conciertos que combinan experimentación, canción de autor, psicodelia y sensibilidad mediterránea. Una doble cita para descubrir, en formato íntimo, dos maneras muy distintas de entender la música emergente hecha desde Castellón.