Una provincia de cine: Apunta cuándo se estrenan estas 3 series y películas rodadas en Castellón

Castellón continúa consolidándose como un escenario cada vez más atractivo para el cine y las series. Aunque muchas veces pasa desapercibida dentro de los grandes circuitos audiovisuales, la provincia ha servido de plató para numerosas producciones nacionales e internacionales gracias a la diversidad de sus paisajes y localizaciones.

Este 2026 traerá el estreno de tres proyectos rodados en territorio castellonense, dos de ellos previstos para este mismo mes. Desde dramas rurales hasta thrillers y grandes producciones de Netflix, Castellón volverá a aparecer en la pequeña y gran pantalla.

‘Cowgirl’, un drama rural rodado en el interior de Castellón

El próximo 22 de mayo llegará a los cines 'Cowgirl', la nueva película de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, protagonizada por Isabel Rocatti.

La producción convirtió algunos de los rincones más montañosos de Castellón en un gran set de rodaje. Comarcas como Els Ports y el Maestrat, además de municipios como Castell de Cabres, Fredes, El Boixar o Canet lo Roig, sirven de escenario para esta historia ambientada en el mundo rural.

La película sigue la vida de Empar, una granjera de 60 años obsesionada con lograr que su vaca, Tona, quede preñada para poder salvar su granja. Sin embargo, todo cambia cuando el veterinario le advierte de que el embarazo es de alto riesgo, desencadenando una inesperada situación en el pueblo.

Junto a Rocatti, el reparto cuenta con nombres como Carlos Cuevas, Pep Munné y Joaquín Climent. Según sus directores, la cinta busca retratar las relaciones humanas y la vida en los pueblos de montaña.

Cartel de la película 'Cowgirl' rodada en el interior de la provincia de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Peñíscola vuelve a Netflix con la segunda temporada de ‘Berlín’

Los seguidores de 'La casa de papel' tienen una nueva cita este 15 de mayo con el estreno en Netflix de la segunda temporada de 'Berlín', el exitoso spin-off protagonizado por Pedro Alonso.

Una vez más, Peñíscola se ha convertido en uno de los grandes escenarios de una producción internacional. Durante cuatro días de rodaje, el equipo de Vancouver Media grabó distintas secuencias en el casco antiguo, el icónico castillo del Papa Luna y varios puntos emblemáticos del municipio.

Uno de los espacios protagonistas fue El Nudo, el conocido beach club situado entre la playa Sur y el puerto de Peñíscola.

El rodaje movilizó a más de un centenar de figurantes y contó con la presencia del propio Pedro Alonso, confirmando el creciente atractivo de Peñíscola para las grandes producciones audiovisuales. La localidad ya había acogido anteriormente rodajes tan mediáticos como 'Juego de Tronos'.

Inma Cuesta y Pedro Alonso, en 'Berlín y la dama del armiño' / FELIPE HERNÁNDEZ / NETFLIX

‘En el círculo del asesino’, el true crime sobre Joaquín Ferrándiz

Netflix también prepara el estreno de En el círculo del asesino, una serie inspirada en los crímenes cometidos por Joaquín Ferrándiz Ventura en la provincia de Castellón durante los años noventa.

La ficción, protagonizada por Belén Rueda, se rodó en distintos puntos de Benicàssim. Entre las localizaciones destacan la bolera, varias discotecas del municipio y la avenida del Ferrocarril, junto al Hotel Orange, el lugar donde fue vista por última vez Sonia Rubio, una de las víctimas reales del caso.

Belén Rueda interpreta a una veterana periodista que siguió el caso durante aquella década. El reparto también incluye a Gabriela Andrada, Catalina Sopelana y Francesc Orella, entre otros actores.

Aunque Netflix todavía no ha confirmado una fecha oficial de estreno, se espera que la serie llegue a la plataforma a lo largo de este año.