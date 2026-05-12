Lisboa y Castellón se sientan a la misma mesa del arte contemporáneo

La cultura también se construye alrededor de una mesa. En Lisboa, esa imagen ha adquirido estos días una dimensión artística, institucional y simbólica gracias a la estancia de trabajo realizada por una delegación de la Fundació Caixa Castelló, que ha viajado a la capital portuguesa para fortalecer vínculos con la escena cultural lusa y explorar nuevas formas de cooperación entre el Mediterráneo levantino y el Atlántico.

El encuentro se enmarca en la línea de trabajo de la entidad castellonense orientada a la vertebración territorial de la cultura y a la creación de redes entre escenas artísticas alejadas de las grandes capitales europeas, pero conectadas con los debates más vivos del arte contemporáneo.

Una alianza cultural entre Castellón y Lisboa

La visita contó con la participación de Luis Prados Covarrubias, consejero cultural de la Embajada de España en Portugal; Leopoldo Monfort y Alfredo Llopico, en representación de la Fundació Caixa Castelló; la galerista y curadora Mercedes Cerón; y Rute Reimão, curadora de la Galeria Santa Maria Maior de Lisboa.

'Nada' (2025), obra de João Campolargo Teixeira. / MEDITERRÁNEO

La estancia permitió abrir una conversación estratégica entre dos territorios con fuertes afinidades culturales: la fachada mediterránea valenciana y la Lisboa atlántica. Ambos contextos comparten una posición periférica respecto a los grandes centros artísticos europeos, pero también una creciente capacidad para generar modelos propios de producción, innovación y colaboración.

En ese cruce de geografías, la Fundació Caixa Castelló plantea una forma de diplomacia cultural basada no solo en la representación institucional, sino en la creación de vínculos reales entre artistas, espacios independientes, comisarios e instituciones.

O Banquete (1): una exposición como espacio de encuentro

El eje central del viaje fue la visita a la exposición colectiva O Banquete (1), presentada en la Galería Nave de Lisboa. El proyecto, comisariado por Mercedes Cerón, funciona al mismo tiempo como exposición, plataforma de pensamiento y espacio de relación entre agentes culturales.

La muestra reúne obras de los artistas portugueses João Campolargo Teixeira, Beatriz Capitulé, Sebastião Castelo Lopes, André Filipe Rodrigues, Maria Inês Gomes, João Marques, Maria Máximo, Beatriz Neto, Francisco Pinto de Almeida, Leonardo Quintaneiro y André Vaz, seleccionados entre 96 propuestas recibidas a través de una convocatoria abierta.

Leopoldo Monfort, Alfredo Llopico, Mercedes Cerón y Luis Prados Covarrubias. / MEDITERRÁNEO

El resultado es una radiografía de las prácticas emergentes portuguesas actuales, marcadas por lenguajes híbridos y procesos abiertos que dialogan con cuestiones como el cuerpo, la memoria, el territorio, la espiritualidad y la materialidad ecológica.

La mesa como metáfora de una comunidad artística

Uno de los elementos más singulares de O Banquete (1) es la presencia de una gran mesa corrida que articula todas las obras dentro de un mismo espacio. Más que un recurso expositivo, la mesa se convierte en una declaración curatorial: las piezas dejan de presentarse como entidades aisladas para convivir en un ecosistema común de resonancias, tensiones y afinidades.

La referencia al diálogo platónico El Banquete refuerza esta lectura. Como en el texto clásico, donde el conocimiento surge del intercambio entre voces distintas, la exposición entiende el arte como un territorio de coexistencia. El significado no aparece en soledad, sino en el contacto entre diferencias.

En este sentido, la muestra propone una imagen poderosa para pensar la cultura contemporánea: una mesa compartida en la que cada obra ocupa un lugar propio, pero ninguna existe completamente al margen de las demás.

Nuevas redes entre artistas valencianos y portugueses

La estancia en Lisboa ha servido también para activar futuras líneas de trabajo entre la escena artística valenciana y la portuguesa, especialmente en el ámbito de los intercambios curatoriales y las redes de producción contemporánea.

Estas colaboraciones comenzarán a materializarse en Castellón y Lisboa a partir del próximo diciembre, reforzando una relación cultural que aspira a ir más allá del encuentro puntual para convertirse en una red estable de cooperación.

'Useful Device #1', (2025), obra de Maria Máximo, presente en la exposición. / MEDITERRÁNEO

La curaduría de O Banquete (1) incorpora además un comité ampliado formado por artistas, comisarios y responsables institucionales de distintos contextos europeos, con perfiles vinculados a Lisboa, Berlín y Castellón. Esta dimensión transnacional resulta especialmente significativa en un momento en el que numerosas escenas periféricas europeas buscan construir modelos más horizontales, flexibles y colaborativos.

Del Mediterráneo al Atlántico: nuevas formas de diplomacia cultural

La iniciativa impulsada por la Fundació Caixa Castelló confirma la importancia de generar puentes entre territorios que, pese a situarse fuera de las grandes centralidades artísticas, poseen una intensa capacidad de creación y pensamiento.

Lisboa y Castellón aparecen así como dos puntos de una misma conversación: ciudades conectadas por su voluntad de producir cultura desde los márgenes, de activar comunidades artísticas y de imaginar nuevas formas de relación institucional.

La exposición O Banquete (1), que podrá visitarse en Lisboa hasta el 26 de junio, funciona como imagen elocuente de ese ecosistema en construcción: diverso, experimental y sostenido por la capacidad de crear vínculos entre prácticas, instituciones y comunidades.

Una mesa compartida que no clausura una conversación, sino que parece inaugurarla.