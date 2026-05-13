Eccleptic 2026 en Vinaròs: horarios, entradas, cartel y dónde aparcar para ver a Kiko Veneno y La Habitación Roja

Eccleptic vuelve a Vinaròs del 15 al 17 de mayo con una edición pensada para moverse entre conciertos, sesiones de DJ, arte urbano, vermut, exposiciones y planes de mediodía. La cita, que celebra su tercera edición, tendrá como escenario principal la plaza de toros, un recinto singular junto al Mediterráneo, considerada como el recinto taurino más cercano al mar de toda la península.

El cartel reúne a nombres consolidados como Kiko Veneno y La Habitación Roja, que actuarán el sábado 16, junto a propuestas como Suu, La Milagrosa, Palo Domado, Los Invaders, INNMIR, SDH, Maadraassoo, DJ Amable, Phanktom48, Rampaire, Clara Olóndriz, Too Young To Die o Laiaya, entre otros. La cita se ha convertido en apenas tres ediciones en un evento cultural independiente de primer orden que conecta música, arte y público en Vinaròs.

Entradas: cuánto cuesta asistir a Eccleptic 2026

Quienes quieran asistir a Eccleptic 2026 todavía pueden comprar abonos generales, entradas de día y abonos para menores de 16 años aquí.

Kiko Veneno será uno de los grandes atractivos del Eccleptic 2026 de Vinaròs. / MEDITERRÁNEO

El abono general cuesta actualmente 29,99 euros y permite acceder al festival. Para quienes prefieran acudir solo una jornada, la entrada del viernes 15 de mayo cuesta 23,99 euros, mientras que la entrada del sábado 16 de mayo tiene un precio de 25,99 euros.

El festival también ofrece un abono general para menores de 16 años por 8 euros. En todos los casos, los asistentes menores de 18 años deberán presentar el correspondiente permiso paterno para poder acceder al recinto.

Viernes 15: Suu, La Milagrosa, Palo Domado y DJ Amable

La primera gran jornada en la plaza de toros tendrá un perfil especialmente pop e indie, con Suu como uno de los nombres centrales de la noche. También actuarán La Milagrosa, Palo Domado, Phanktom48, Rampaire, Acid Maracas, Irene Clitorians & DJ Lobo y DJ Amable.

Horarios

Escenario Eccleptic

20.00 Apertura

20.30 La Milagrosa

21.30 Michel Senar

22.15 Suu

23.30 Michel Senar

00.15 Palo Domado

01.15 DJ Amable

03.30 Cierre

Escenario Estrella Damm

19.00 Pop&Tronic

19.45 Phanktom48

20.30 Los Pollos Hermanos

21.30 Rampaire

22.15 Acid Maracas

00.15 Irene Clitorians & DJ Lobo

02.30 Cierre

Sábado 16: Kiko Veneno y La Habitación Roja, los grandes reclamos

El sábado será la jornada más extensa y la de mayor tirón para el público adulto. La programación arranca al mediodía con Vermut Eccleptic, sesión de Sifo y concierto de Too Young To Die. La tarde incluye además un taller de grafiti impartido por Chile y la proyección gratuita del documental In the Middle of Norway, protagonizado por Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja, en la sala Frenesí a las 17.00 horas.

Ya en la plaza de toros, el tramo fuerte llegará con Clara Olóndriz a las 18.20, Kiko Veneno a las 19.15, SDH a las 20.45, La Habitación Roja a las 21.45, Los Invaders a las 00.20 e INNMIR a la 01.30.

La Habitación Roja vuelven a repetir presenta en el festival Eccleptic. / MEDITERRÁNEO

Horarios

Escenario Estrella Damm — mediodía

12.00 Sifo

13.30 Too Young To Die

14.30 Cierre

Escenario Eccleptic — tarde y noche

18.00 Apertura / Ipe

19.15 Kiko Veneno

20.30 Marc Barceló

21.45 La Habitación Roja

23.00 Maadraassoo

00.20 Los Invaders

01.30 INNMIR

03.30 Cierre

Escenario Estrella Damm — tarde y noche

18.00 Apertura

18.20 Clara Olóndriz

19.10 Kaenea

20.45 SDH

21.45 Bul & Abel de Retor

23.30 Matilda

01.00 Cierre

Domingo 17: cierre en La Lola con Laiaya

El cierre de la tercera edición se trasladará el domingo al Pub La Lola, con actuación de Laiaya y sesión de DJ Weis o No Weis. La información publicada por medios especializados sitúa esta última jornada en formato mediodía y con acceso libre.

Dónde se celebra

El escenario principal del certamen es, como ya hemos comentado, la plaza de toros de Vinaròs, ubicada en el entorno de Carrer de Raimon d’Alòs, 16 / Calle Varadero, junto a la fachada marítima de la ciudad.

Habrá servicio de restauración dentro del recinto, por lo que el público podrá cenar o tomar algo sin salir de la Plaza de Toros durante las jornadas principales.

Dónde aparcar para ir a Eccleptic

El consejo práctico es llegar con margen, especialmente el sábado, cuando coinciden el vermut, las actividades de tarde y los conciertos principales. El recinto está en una zona céntrica y próxima al mar, así que conviene aparcar en bolsas cercanas y completar el trayecto a pie.

Una de las referencias más útiles es el parking público situado en el cruce de la calle Sant Francesc con Raimon d’Alòs, con 120 plazas. Como alternativa, el Ayuntamiento ha habilitado recientemente 67 nuevas plazas en la avenida Febrer de la Torre, 55 para turismos y 12 para motocicletas, con el objetivo de facilitar el estacionamiento gratuito en una zona de alta demanda.

Turismo de Vinaròs también referencia otros parkings urbanos, como Paseo Colón, La Mera, en la plaza Sant Antoni, y Tres Reyes, en la plaza Tres Reis.

Ubicación de la Plaza de Toros en Vinarós.

Claves para el público

El viernes conviene entrar pronto si se quiere ver el arranque completo del cartel: Pop&Tronic comienza a las 19.00 y la apertura del escenario principal está prevista a las 20.00. El sábado, el festival se divide en dos ritmos: vermut al mediodía y conciertos fuertes desde las 18.00. Para ver a Kiko Veneno y La Habitación Roja, la franja clave va de 19.15 a 22.45, aunque la programación continuará hasta las 03.30 con Los Invaders e INNMIR.

Eccleptic no funciona solo como un festival de cabezas de cartel. Su identidad está precisamente en la mezcla: veteranos de la música popular española, indie valenciano, electrónica, grupos del territorio, arte urbano y actividades culturales repartidas por distintos espacios de Vinaròs. Ese carácter híbrido es el que explica su nombre y también su crecimiento como cita cultural de primavera en el Baix Maestrat.