Onda confirma otro bombazo musical de la Fira 2026: Álvaro de Luna actuará en el Recinto Multiusos

La Fira d’Onda 2026 suma un nuevo nombre potente a su cartel musical. El Ayuntamiento de Onda ha confirmado que Álvaro de Luna actuará el próximo 23 de octubre, a las 23.00 horas, en el Recinto Multiusos, en una de las citas que apunta a convertirse en uno de los grandes momentos de la programación festiva.

El artista sevillano, una de las voces más reconocibles del pop rock español actual, llegará a Onda en plena nueva etapa creativa y con una gira marcada por el lanzamiento de su próximo disco, Azulejos, previsto para después del verano.

Álvaro de Luna llega a Onda con nueva gira y nuevo sonido

El concierto de Álvaro de Luna en Onda servirá para acercar al público su nueva propuesta musical, más madura, directa y emocional. El cantante ya ha presentado el primer adelanto de este nuevo proyecto, Dime dónde estás, una canción que abre la puerta a una etapa más personal y definida.

El concejal de Fiestas y Tradiciones de Onda, Sergio Puig, destaca la incorporación de Álvaro de Luna en la Fira d'Onda 2026. / MEDITERRÁNEO

Con letras cargadas de emoción y un sonido influenciado por el pop rock anglosajón, Álvaro de Luna prepara un disco producido por Paco Salazar con el que busca reforzar una identidad artística más sólida. Una evolución que también se trasladará al directo y que podrá disfrutarse en la Fira d’Onda 2026.

Entradas para Álvaro de Luna en la Fira d’Onda 2026

Las entradas para el público general ya están disponibles a través de entradascastellon.com con un precio de 20 euros más gastos de gestión.

Además, los vecinos de Onda empadronados podrán acceder a una entrada a precio simbólico de 5 euros a partir del mes de septiembre, mediante el mismo sistema de venta online utilizado en la pasada edición.

Onda refuerza una programación musical «potente y actual»

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha destacado que la incorporación de Álvaro de Luna refuerza la apuesta municipal por una programación musical «actual, diversa y pensada para todos los públicos».

«Seguimos construyendo una programación potente y atractiva para que la Fira continúe siendo uno de los grandes referentes festivos y musicales de la provincia», ha señalado Puig. El edil también ha subrayado la voluntad del Ayuntamiento de que vecinos y visitantes disfruten de «conciertos de primer nivel» durante todos los días de Fira.

La Fira d’Onda 2026 sigue creciendo

El concierto tendrá lugar en el Recinto Multiusos, uno de los grandes escenarios de la Fira d’Onda y punto de encuentro de algunas de las actuaciones más multitudinarias de una celebración reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

La programación musical de la Fira d’Onda 2026 continúa ampliándose con propuestas para públicos de diferentes edades y estilos. Hasta ahora, el Ayuntamiento ya ha confirmado la actuación de La Pegatina, que abrirá los conciertos el 17 de octubre en el Recinto Multiusos con su único concierto en la provincia; el espectáculo ‘Los Rebeldes Sinfónico’, junto a la SAMVO y la participación especial de Dani Nel·lo, el 18 de octubre en el Teatro Mónaco; y el regreso de la Orquesta Panorama, el 20 de octubre en la plaza Miralpeix.

Cartel del concierto de Álvaro de Luna en la Fira d'Onda 2026. / MEDITERRÁNEO

Con la llegada de Álvaro de Luna, la Fira d’Onda 2026 suma otro reclamo musical de primer nivel y confirma que la ciudad volverá a vivir unas fiestas con mucho ritmo, grandes directos y una programación pensada para llenar calles, plazas y escenarios.

Para consultar más información sobre la programación, los interesados pueden visitar la web oficial fira.onda.es.