Javier Perianes convierte Castelló en una 'maratón Beethoven': cinco conciertos para piano en dos noches

Cinco conciertos, dos tardes y un reto reservado a muy pocos intérpretes: tocar y dirigir desde el piano la integral beethoveniana. Más que un ciclo, es toda una declaración artística por parte de uno de los grandes pianistas de nuestro tiempo: Javier Perianes.

La integral de los conciertos para piano de Beethoven que el intérprete de Nerva, junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana, llevará este fin de semana al Auditori i Palau de Congressos de Castelló es una cita histórica para melómanos y no melómanos. Los días 16 y 17 de mayo, a las 19.30 horas, el pianista y la formación titular de les Arts abordarán los cinco conciertos para piano del compositor alemán en dos sesiones consecutivas, con una particularidad decisiva: Perianes no actuará solo como solista, sino también como director desde el teclado. El primer programa incluye los conciertos n.º 2, 3 y 4; el segundo reúne el n.º 1 y el célebre n.º 5, “Emperador”.

Javier Perianes interpreta y dirige a la OCV en el Auditori de Castelló en dos sesiones para interpretar la integral pianística de Beethoven. / Marco Borggreve

Una autobiografía artística

La imagen tiene algo de regreso al origen. Antes de convertirse en el Beethoven titánico de la posteridad, el músico de Bonn fue un pianista capaz de impresionar a la Viena de finales del siglo XVIII. Sus conciertos para piano son, en ese sentido, una autobiografía artística en cinco capítulos: del joven virtuoso que todavía dialoga con Mozart y Haydn al creador que agranda el género hasta rozar la dimensión sinfónica. El propio recorrido de las obras permite escuchar cómo el clasicismo se abre, poco a poco, hacia una nueva intensidad expresiva. Beethoven, nacido en Bonn y establecido después en Viena, fue una figura central en la transición entre el clasicismo y el romanticismo, y ensanchó la forma del concierto, la sonata, la sinfonía y el cuarteto.

El atractivo del ciclo crece porque Perianes lo asume sin la mediación de un podio. El pianista onubense «concierta» desde el piano: mira, respira, entra y sale del tejido orquestal mientras toca. Esa práctica, hoy asociada a grandes nombres como Daniel Barenboim o Leif Ove Andsnes, exige algo más que solvencia técnica. Obliga a memorizar no solo la parte solista, sino el pulso completo de la orquesta. En los días previos, Perianes ha grabado la integral con la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el Palau de les Arts para el sello Harmonia Mundi, dentro de un proyecto vinculado al próximo bicentenario de la muerte de Beethoven.

Un Beethoven en dos velocidades

Castelló escuchará el sábado una primera sesión especialmente reveladora. El Concierto n.º 2 en si bemol mayor, Op. 19, aunque publicado como segundo, fue en realidad el primero en orden de composición y conserva el brillo del Beethoven joven, todavía instalado en una elegancia de raíz clásica. El n.º 3 en do menor, Op. 37 abre una zona más dramática, con una tensión que anticipa el Beethoven de las grandes luchas interiores. Y el n.º 4 en sol mayor, Op. 58 introduce una de las entradas más poéticas del repertorio: no comienza la orquesta, sino el piano, solo, con una frase introspectiva que cambia la respiración del género.

Retrato del compositor alemán Ludwig van Beethoven, principal figura de la música clásica. / Joseph Karl Stieler

El domingo llegará el cierre con dos rostros muy distintos del compositor. El Concierto n.º 1 en do mayor, Op. 15 mantiene el fulgor del Beethoven pianista que quiere conquistar al público con energía, claridad y músculo clásico. Frente a él, el Concierto n.º 5 en mi bemol mayor, Op. 73, “Emperador”, despliega una arquitectura heroica, expansiva y de gran aliento. La obra se estrenó en Leipzig en 1811 y es considerada la más conocida y frecuentada de sus cinco conciertos para piano; Beethoven la terminó en un contexto especialmente difícil, con Viena bajo la presión de las tropas napoleónicas y con su sordera avanzando hasta impedirle tocarla públicamente.

La Orquestra de la Comunitat, de nuevo en Castelló

La presencia de la Orquestra de la Comunitat Valenciana añade peso a la cita. Fundada en 2006 por Lorin Maazel como formación titular del Palau de les Arts, la OCV se ha consolidado como uno de los conjuntos españoles de mayor proyección, con una trayectoria marcada por directores como Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Valery Gergiev, Gianandrea Noseda o James Gaffigan, y actualmente bajo la dirección musical de Sir Mark Elder. Su vínculo con Castelló es estable: Les Arts subraya que la formación mantiene una relación estrecha con el Auditori, donde cada temporada ofrece varios conciertos.

Perianes, ante un reto de madurez artística

Perianes, por su parte, llega a este Beethoven en un momento de madurez interpretativa. Premio Nacional de Música y Artista del Año en los International Classical Music Awards, graba en exclusiva para Harmonia Mundi y mantiene una intensa agenda internacional. Su regreso esta temporada con la Orquestra de la Comunitat Valenciana para interpretar y dirigir desde el teclado los cinco conciertos de Beethoven, no es una simple sucesión de páginas maestras, sino una escucha panorámica del maestro de Bonn a través de su instrumento más íntimo.

Lo que Perianes se propone en Castelló, por tanto, es que el público pueda recorrer casi dos décadas de evolución creativa: del compositor que todavía se mide con los modelos heredados al artista que convierte el piano en motor dramático de la orquesta. Entre ambos extremos aparece una pregunta que sigue vigente dos siglos después: hasta dónde puede llegar el diálogo entre un solista y una comunidad de músicos cuando nadie se limita a acompañar.

Los conciertos forman parte del abono de primavera del Auditori de Castelló y las entradas tienen precios entre 10 y 20 euros, que pueden adquirirse en taquilla o en la web del Institut Valencià de Cultura (IVC).