MARTE 2026 convierte Castellón en escaparate del arte contemporáneo nacional e internacional

Castellón volverá a situarse en el mapa del arte contemporáneo con la celebración de MARTE 2026, la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, que tendrá lugar del 22 al 24 de mayo en el Auditori i Palau de Congressos. El certamen alcanza su decimotercera edición consolidado como una de las citas culturales más relevantes de la Comunitat Valenciana y como punto de encuentro para galeristas, coleccionistas, artistas, instituciones y público general.

Presentada oficialmente en el Patio de Las Aulas, la nueva edición de MARTE reunirá, como ya avanzó Mediterráneo, más de veinte galerías nacionales e internacionales y mantendrá su apuesta por una programación abierta, diversa y accesible. La entrada será gratuita tanto para la feria como para las actividades paralelas.

Una feria única en la Comunitat Valenciana

MARTE se ha consolidado como la única feria de arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana, un rasgo que refuerza su singularidad dentro del calendario cultural. La edición de 2026 reunirá propuestas procedentes de ciudades como Madrid, València, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Mallorca, Granada, Lisboa, Milán y Turín, ampliando su proyección nacional e internacional.

El Espai Cultural Obert Les Aules ha acogido la presentación oficial de la 13ª edición de MARTE. / MEDITERRÁNEO

El certamen combina disciplinas como la pintura, la escultura, el arte digital, la instalación y otros lenguajes contemporáneos, con el objetivo de acercar la creación actual a nuevos públicos y favorecer el diálogo entre el sector profesional y la ciudadanía.

Castellón como punto de encuentro cultural

Durante la presentación, el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, destacó que MARTE es «una cita imprescindible dentro de la agenda cultural de la provincia de Castellón» y un espacio que permite «acercar el arte contemporáneo y proyectar Castellón como referente cultural».

Clausell también puso en valor el papel de la feria como herramienta de dinamización cultural, turística y económica, así como la colaboración entre administraciones para impulsar una cultura «de calidad y más accesible para toda la ciudadanía».

Joan Feliu, uno de los co-directores de MARTE, durante la presentación de la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón en ECO Les Aules. / MEDITERRÁNEO

En la misma línea, los codirectores de MARTE, Joan Feliu e Ignacio Tomás, defienden la feria como un canal de comunicación en el que el arte permite expresar realidades sociales, culturales y políticas. Para la dirección del certamen, MARTE no solo funciona como escaparate artístico, sino también como espacio de diálogo, pensamiento crítico e inclusión.

El respaldo de las instituciones

La feria cuenta con el apoyo de la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Castellón, la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, entre otras instituciones.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, subraya que MARTE ha logrado «crearse un nombre y un prestigio dentro del circuito del arte tanto nacional como internacional». Además, recordó que el certamen supone un impulso para el sector artístico valenciano, al abrir nuevas oportunidades para creadoras y creadores.

El Consorci de Museus estará presente en la feria con la exhibición de una obra de grandes dimensiones de la artista castellonense Cristina Babiloni, cuya primera muestra monográfica en su ciudad natal se presentará próximamente en el Museu de Belles Arts de Castellón.

MARTE SOCIAL: arte, tecnología e inteligencia artificial

La edición de 2026 volverá a contar con MARTE SOCIAL, una sección orientada a la reflexión y al debate en torno a los retos del arte contemporáneo. Entre sus actividades destaca la mesa redonda Los límites de la IA en la creación artística, patrocinada por la plataforma Safe Creative.

El encuentro abordará el impacto de la inteligencia artificial en los procesos creativos, los nuevos modelos de autoría y los desafíos éticos y profesionales que plantea la tecnología en el ámbito artístico.

Con esta propuesta, MARTE refuerza su atención a los lenguajes digitales y a las transformaciones que están redefiniendo la creación contemporánea.

MARTE ORBITAL: la feria se expande por la provincia

Más allá del Auditori i Palau de Congressos, MARTE ORBITAL ampliará la presencia de la feria a otros espacios culturales de Castellón. En esta edición, el programa viajará al MACVAC de Vilafamés para visitar la exposición Fashion Art de Manu Fernández, y a El Convent Espai d’Art de Vila-real, donde se podrá disfrutar de una exposición de colecciones.

Esta dimensión expandida refuerza la conexión de MARTE con el territorio y con la red de museos, centros de arte e instituciones culturales de la provincia.

Residencias artísticas, cerámica y nuevos procesos de creación

Las residencias artísticas volverán a ocupar un lugar destacado dentro de la feria. MARTE 2026 incorporará proyectos vinculados a la investigación, la producción artística y la experimentación contemporánea, consolidando esta línea como uno de los ejes diferenciales del certamen.

Entre las propuestas figura la residencia cerámica CeramicRes, impulsada desde l’Alcora, que permitirá mostrar obras vinculadas a la creación cerámica contemporánea. La presencia de este tipo de proyectos subraya el interés de MARTE por los procesos de trabajo, la innovación y la relación entre arte, territorio y comunidad.

Homenaje a Joaquín Michavila

La Diputación de Castellón participará en MARTE con un estand propio coordinado por el Servicio de Museos, responsable de la colección artística de la institución provincial.

En esta edición, la institución rendirá homenaje a Joaquín Michavila, figura imprescindible del arte contemporáneo valenciano, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. La propuesta reunirá una selección de piezas procedentes de fondos propios, de la Colección Ars Citerior y del apoyo de la familia Michavila, con el objetivo de recorrer la evolución de un creador considerado por la crítica como un «maestro de maestros».

El Auditori i Palau de Congressos volverá a ser el epicentro galerístico valenciano este mes de mayo. / MEDITERRÁNEO

Una feria abierta a todos los públicos

MARTE 2026 mantiene su vocación de accesibilidad con entrada libre y gratuita, tanto a la feria como a su programación paralela. Esta apertura forma parte de la identidad del certamen, que busca acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y favorecer nuevos públicos para la cultura visual actual.

La directora del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip, señala que MARTE sitúa a Castellón «en el epicentro de la vanguardia artística» y representa una oportunidad para aproximar la creación contemporánea a la ciudadanía.

Con más de veinte espacios expositivos, presencia internacional, proyectos institucionales, residencias, arte digital y programación expandida, MARTE 2026 consolida a Castellón como una de las ciudades clave para el arte contemporáneo en España.