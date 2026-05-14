Del Ballet Nacional de España al Centre Municipal de les Arts: Burriana acoge un fin de semana de danza de alto nivel

Burriana volverá a situarse este fin de semana en el mapa de la danza nacional. El Centre Municipal de les Arts de Burriana reúne los días 16 y 17 de mayo a tres nombres de referencia en la formación y la interpretación coreográfica: Javier Latorre, Premio Nacional de Danza; Maribel Gallardo, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y maestra repetidora del Ballet Nacional de España; y Eva López-Crevillén, directora del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid.

Que un Premio Nacional de Danza imparta una master class en Burriana no es un detalle menor. La presencia de Javier Latorre, junto a dos profesionales con trayectorias vinculadas a instituciones de máximo prestigio, convierte estas jornadas en una oportunidad formativa singular para el alumnado y en un gesto significativo dentro de la apuesta cultural del municipio.

El ciclo de clases magistrales se celebra con motivo de la XXIX Convocatoria Nacional de Danza 'Premis Ciutat de Castelló' y del Premio a la Interpretación Fundación Dávalos-Fletcher, certamen organizado por la Asociación Cultural Terpsícore. Aprovechando la presencia de estos profesionales en la provincia, el centro burrianense ha impulsado una programación específica dirigida al alumnado de danza, abierta también a personas externas al centro previa inscripción en info@cmeviciana.es.

Experiencias enriquecedoras

El concejal de Cultura de Burriana, Alejandro Clausell, destaca la relevancia de acercar al alumnado experiencias artísticas de este nivel. «Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por acercar al alumnado experiencias enriquecedoras junto a grandes profesionales de la danza, porque este tipo de iniciativas elevan la formación artística y motivan enormemente a nuestros estudiantes», señala.

Maribel Gallardo, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. / MEDITERRÁNEO

En la misma línea, la directora del Centre Municipal de les Arts, Ana Llopis, agradece la implicación de los tres maestros y maestras invitados, subrayando «su generosidad a la hora de compartir experiencia y conocimientos con el alumnado, acercándoles trayectorias profesionales de primer nivel dentro de la danza nacional e internacional».

Flamenco, danza estilizada, clásica y repertorio de Nacho Duato

La programación arrancará el sábado 16 de mayo con Javier Latorre, bailaor y coreógrafo, que impartirá una clase de flamenco para alumnado avanzado de 10.30 a 12.00 horas. A continuación, de 12.00 a 13.30 horas, trabajará con estudiantes de iniciación en una sesión adaptada a su nivel.

De forma paralela, Maribel Gallardo ofrecerá una clase de danza estilizada para nivel medio, también de 12.00 a 13.30 horas. La sesión estará centrada en la técnica y en el montaje de un fragmento del repertorio del Ballet Nacional de España, compañía de la que Gallardo forma parte desde 1981 y en la que ha interpretado algunos de los papeles más destacados de sus producciones.

La segunda jornada, el domingo 17 de mayo, estará protagonizada por Eva López-Crevillén, que impartirá una clase magistral de danza clásica de 10.30 a 12.00 horas. Después, de 12.00 a 13.30 horas, dirigirá un taller coreográfico basado en repertorio del prestigioso creador Nacho Duato. López-Crevillén cuenta con una amplia trayectoria como asistente coreográfica de Duato y ha interpretado durante más de dos décadas roles principales del repertorio clásico, neoclásico y contemporáneo.

Con esta propuesta, el Centre Municipal de les Arts de Burriana refuerza su papel como espacio de formación artística y como punto de encuentro para jóvenes bailarines y bailarinas. Durante dos jornadas, la ciudad será escenario de una experiencia intensiva en la que la técnica, el repertorio y la transmisión directa de oficio se pondrán al servicio del aprendizaje.