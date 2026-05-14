Fernando Piquer, director de la San Diego Comic-Con Málaga: "Vamos a traer tres veces más talents que el año pasado"

-El año del debut de la San Diego Comic-Con Málaga estuvo marcado por las quejas y las malas experiencias de muchos asistentes: número muy limitado de talents, colas kilométricas para todo, oferta gastronómica de baja calidad, prohibición de entrada al Fycma con botellines de agua... ¿Entiende que bastantes quedaran decepcionados con la experiencia?

-Al cien por cien. De hecho, yo estuve en la convención el año pasado no como parte del equipo de dirección sino como fan. Gran parte del trabajo que estamos haciendo para esta edición se basa en mejorar aspectos que no salieron como se esperaba o que no salieron bien directamente, para que logremos que la experiencia del asistente sea buena.

-¿En qué puntos se va a incidir más?

-Sobre todo en que haya suficiente contenido, variado y en diferentes espacios, para que los visitantes tengan siempre algo que hacer o que ver; también, naturalmente, que el flujo del público sea más dinámico, que no se centre en un solo punto como podía ocurrir a veces el año pasado. Estamos trabajando para que haya una mayor oferta de caras conocidas y celebridades, no sólo del mundo del cine, sino también de la animación, el cómic y el videojuego; que haya más horas de firmas, fotos y encuentros con los fans. De hecho, este año la mayoría de los invitados vienen un mínimo de dos días, con alguna excepción por temas de agenda, para poder tener más tiempo de contacto con sus seguidores. También estamos trabajando el Artists Alley, que para mí es uno de los corazones de esta convención, para que funcione de una manera independiente. Y, por último, pero no menos importante, mejorar el tema de la comida y la bebida: que sea más asequible y de mejor calidad, dejaremos pasar las botellas de agua y estamos viendo cómo reforzar los puntos de hidratación.

-Lo cual supone una inversión en infraestructuras: se va a crear mucho más espacio para albergar esa mayor cantidad de oferta y contenidos.

-Efectivamente. Vamos a habilitar fuera del Fycma estructuras cerradas y climatizadas para acoger muchos de los contenidos; así, no sólo vamos a tener esa estructura independiente para el Artists Alley, en la zona exterior, sino que también se habilitará una estructura temporal, seguramente en forma de carpa, de casi nueve mil metros cuadrados, prácticamente el doble del que se dispuso el año pasado, para los exhibidores; y también la Gaming Plaza pasa a tener un espacio propio, de los 400 metros cuadrados del año pasado a los 2.000 de la próxima edición.

El director de la San Diego Comic-Con Málaga, Fernando Piquer / Álex Zea

-Las colas, eso sí, van a tener difícil solución. Cualquiera que haya ido a una convención masiva, de grandes números, como ésta, las habrá sufrido como inevitables. ¿Toca hacer algo de pedagogía?

-Hay que diferenciar una cola para que te firme un artista o para poder entrar a un panel de alguien que te interesa de una cola que te impide disfrutar del evento. Está claro que el concepto de una convención implica en sí mismo momentos de espera... Por ejemplo, John Romita Jr., uno de los invitados de este año: muchísimos de los asistentes van a querer que les firme cómics, que les haga un dibujo... Y eso supondrá colas, tiempos de espera, que ojalá sean los menores posibles. Lo que no tiene sentido es estar en una cola si ya estás fuera de aforo, si ya se ha ocupado la totalidad del espacio al que se quiere acceder: este año habrá una persona del staff para instalar una señal y comunicar cuando eso ocurra, cuando no haya garantía de que a partir de ahí se pueda poder entrar en, por ejemplo, un panel.

[Sobre las colas] El concepto de una convención en sí mismo implica a veces tiempos de espera

-¿Cómo es la colaboración con la gente de San Diego? ¿Son muy estrictos con la marca?

-Son muy cuidadosos con su marca, y los entiendo. La colaboración es bastante buena, la verdad: tengo una reunión a la semana con ellos donde compartimos información y objetivos y, sobre todo, yo les pregunto cómo hacen muchas cosas para aprender de su experiencia, porque llevan ya más de 50 años en esto.

-¿Quedaron satisfechos con la primera edición?

-Sí. Para ellos fue un hito porque nunca había salido la San Diego Comic-Con de California. Ellos tienen un concepto que a mí me encanta, el de trabajar para una comunidad, en este caso para los fandoms. Así que su objetivo al expandirse a través de Málaga no es sólo por la marca en sí misma sino también para ampliar, unir y reunir a esa comunidad en un espacio único durante cuatro días. Pero, por supuesto, también son conscientes de las cosas mejorables y las que no salieron bien el año pasado.

-Me imagino que uno de los hándicaps a la hora de programar una cita como ésta es la distancia: no es lo mismo levantar una Comic-Con como la de San Diego, en California, donde vive una buena parte de los talents de Hollywood que hacerlo desde Málaga.

-En San Diego llevan más de cincuenta años de convención, nosotros sólo dos, así que nosotros, además, tenemos que hacernos ver, brillar, que el talento y las grandes caras nos conozcan y que formemos parte de ese mapa global de grandes convenciones en el mundo. Parte de la consolidación de la San Diego Comic-Con Málaga pasa por que hagamos una convención memorable no sólo para los fans sino también para el talento que viene, que se lo pase bien, que tenga una buena experiencia y que se lo comente a otros compañeros para que vengan ellos también. Y ahí necesitamos mucho a la ciudad de Málaga. En estos momentos, hacemos un esfuerzo económico muy grande para atraerlos, desde luego, pero estoy seguro de que con el tiempo, trabajándolo, todo irá resultando más fácil.

-El precio de las entradas de la primera convocatoria (50 euros) fue una promoción; este año ha subido considerablemente, hasta los 84. Debe de ser un hándicap a la hora de atraer visitantes...

-Un evento como éste al precio del año pasado no se puede mantener en el tiempo; especialmente esta edición, donde vamos a traer tres veces más talento, vamos a organizar más de 200 paneles... A los fans les digo cuando tengo contacto con ellos: «Me gustaría que percibiérais que el precio merece la pena». Dicho esto, entiendo que la nuestra es una experiencia de prácticamente doce horas por jornada, así que comparativamente con otras citas similares en España, el precio de la entrada está lo suficientemente ajustado como para plantearse venir.

Mi objetivo principal es que, poco a poco, la nuestra se parezca lo más posible a una convención americana y que el fan salga diciendo: «Quiero volver el próximo año»

-¿Quiere dejar una impronta personal en la San Diego Comic-Con Málaga o es usted más bien un jugador de equipo?

-Jugador de equipo total. Mi objetivo principal es que, poco a poco, la nuestra se parezca lo más posible a una convención americana y que el fan salga diciendo: «Quiero volver el próximo año». Pero, por supuesto, tengo en mi cabeza mi parte fan, pienso en talentos a quiénes me molaría encontrarme en la convención de Málaga... Que venga Kevin Smith es una petición personal, eso sí, porque me parece una cara muy Comic-Con.

-Habrá que hacerse una foto con él, ¿no?

-[Risas] Pero voy a ir como un fan más, no me voy a colar o usar mi posición.

-Faltan muchos nombres atractivos por anunciar. Se ha cambiado la política en este sentido: el año pasado se esperó casi hasta el último momento para dar a conocer a los invitados especiales, lo cual fue muy criticado por bastantes fans, que deciden gastar el dinero en una entrada en función de los protagonistas que acudan.

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-Sí, este año hemos decidido anunciarlos conforme se va cerrando su participación. Esto implica varias cosas: que estamos lejos todavía de octubre y quizás haya invitados que quizás finalmente no puedan venir, que esperemos que no, y, por ejemplo, que todavía no hayamos anunciado a ninguna mujer, cuando tenemos un montón de talento femenino a punto. Pero es que hay mucho todavía por anunciar.