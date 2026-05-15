Quién es quién en la Convocatoria Nacional de Danza de Castelló: 24 nombres para seguir de cerca

Castelló vuelve a mirar a la danza. Y esta vez lo hace poniendo el foco donde más importa: en los cuerpos, los nombres y las trayectorias que empiezan a escribirse sobre el escenario. La XXIX Convocatoria Nacional de Danza Premios 'Ciutat de Castelló' y el Premio a la Interpretación Fundación Dávalos-Fletcher celebran este fin de semana una nueva edición en el Teatre Principal, con semifinal el sábado 16 de mayo a las 19:30 horas y final el domingo 17 de mayo a la misma hora.

La cita llega con una selección de 24 semifinalistas, elegidos entre las 62 solicitudes recibidas, y confirma el peso de Castelló como punto de encuentro para el talento emergente del país. Jóvenes de entre 16 y 21 años se medirán en las especialidades de danza clásica, contemporánea, española y flamenca, en una convocatoria que no solo reparte premios económicos, sino también visibilidad, experiencia escénica y oportunidades profesionales.

Una generación que ya baila en presente

Más allá de la competición, la Convocatoria Nacional de Danza de Castelló funciona como un mapa generacional. En él conviven intérpretes que defienden grandes variaciones del repertorio clásico, jóvenes creadores que firman sus propias coreografías y bailarines que dialogan con la danza española, el flamenco o los lenguajes contemporáneos.

Cartel de la presente Convocatoria Nacional de Danza de Castelló 2026. / MEDITERRÁNEO

En la semifinal, cada participante presentará dos variaciones. Ese doble registro permite ver algo más que técnica: revela personalidad, criterio artístico y capacidad de adaptación. Es ahí donde aparece el verdadero «quién es quién» de esta edición.

Rita Ríos , de 17 años, llega con doble apuesta por Don Quijote, con coreografía de Marius Petipa y música de Ludwig Minkus. Su presencia conecta directamente con la tradición clásica más reconocible del certamen.

, de 17 años, llega con doble apuesta por Don Quijote, con coreografía de Marius Petipa y música de Ludwig Minkus. Su presencia conecta directamente con la tradición clásica más reconocible del certamen. Hugo García , también de 17 años, combina Don Quijote con Adoro, en una segunda variación coreografiada por Ricardo Flores sobre música de Armando Manzanero. Una elección que cruza virtuosismo clásico y sensibilidad escénica.

, también de 17 años, combina Don Quijote con Adoro, en una segunda variación coreografiada por Ricardo Flores sobre música de Armando Manzanero. Una elección que cruza virtuosismo clásico y sensibilidad escénica. Carlota Franquès , de 18 años, firma sus dos propuestas: Eighteen closed doors y Lento. Con música de Gun N’ Roses y Erik Satie, su participación apunta a una intérprete-creadora con universo propio.

, de 18 años, firma sus dos propuestas: Eighteen closed doors y Lento. Con música de Gun N’ Roses y Erik Satie, su participación apunta a una intérprete-creadora con universo propio. Pablo de Paz , el más joven de la convocatoria junto a Anna Adán, tiene 16 años y presenta Wind, de creación propia, y Acércate más, con coreografía de Sonia González. Su programa combina autoría personal y trabajo interpretativo.

, el más joven de la convocatoria junto a Anna Adán, tiene 16 años y presenta Wind, de creación propia, y Acércate más, con coreografía de Sonia González. Su programa combina autoría personal y trabajo interpretativo. Daniela Martín , de 17 años, defenderá Soledad, con coreografía de Antonio Pérez, y Danza de la Molinera, sobre música de Manuel de Falla. Su propuesta se mueve entre el pulso escénico y el imaginario de la danza española.

, de 17 años, defenderá Soledad, con coreografía de Antonio Pérez, y Danza de la Molinera, sobre música de Manuel de Falla. Su propuesta se mueve entre el pulso escénico y el imaginario de la danza española. David Carasa , de 17 años, llega con Mudéjar y Aluzza, dos títulos que dialogan con una estética de raíz y con la música de Begoña Olavide y David Peña Dorantes. Una candidatura con acento español y contemporáneo.

, de 17 años, llega con Mudéjar y Aluzza, dos títulos que dialogan con una estética de raíz y con la música de Begoña Olavide y David Peña Dorantes. Una candidatura con acento español y contemporáneo. Clàudia Hernández , de 17 años, apuesta por dos clásicos: La Bayadère y Paquita, ambos con coreografía de Marius Petipa y música de Ludwig Minkus. Su perfil se sitúa en el repertorio académico más exigente.

, de 17 años, apuesta por dos clásicos: La Bayadère y Paquita, ambos con coreografía de Marius Petipa y música de Ludwig Minkus. Su perfil se sitúa en el repertorio académico más exigente. Ramón Fernández , de 20 años, presenta La Sylphide, de August Bournonville, y Noche y Tormenta, coreografiada por Lucía Bernardo. Del romanticismo clásico a Beethoven, su programa propone contraste y amplitud.

, de 20 años, presenta La Sylphide, de August Bournonville, y Noche y Tormenta, coreografiada por Lucía Bernardo. Del romanticismo clásico a Beethoven, su programa propone contraste y amplitud. Lucía Aylón , de 18 años, participa con Wild Swans y Azul umbral, esta última con coreografía de Estrella Martín. Sus elecciones abren un territorio más poético y contemporáneo.

, de 18 años, participa con Wild Swans y Azul umbral, esta última con coreografía de Estrella Martín. Sus elecciones abren un territorio más poético y contemporáneo. Saúl Muñoz , de 18 años, firma W Sercu y se presenta también con Wing Wing, de Claudi Bombardó. Con músicas de Henryk Mikołaj Górecki y James Blake, su propuesta mira claramente hacia la escena actual.

, de 18 años, firma W Sercu y se presenta también con Wing Wing, de Claudi Bombardó. Con músicas de Henryk Mikołaj Górecki y James Blake, su propuesta mira claramente hacia la escena actual. Ainhoa Abellán , de 18 años, interpreta Attacca y Pulsos, ambas con coreografía de Antonio Pérez. Dos piezas que sugieren energía, precisión y una línea de trabajo muy definida.

, de 18 años, interpreta Attacca y Pulsos, ambas con coreografía de Antonio Pérez. Dos piezas que sugieren energía, precisión y una línea de trabajo muy definida. Claudia Pérez , de 18 años, lleva a escena Fandango del Candil y Nocturna. Enrique Granados y Joaquín Turina marcan el paisaje musical de una participante vinculada a la danza española.

, de 18 años, lleva a escena Fandango del Candil y Nocturna. Enrique Granados y Joaquín Turina marcan el paisaje musical de una participante vinculada a la danza española. Hugo Gordo , de 18 años, se mueve entre dos pilares del repertorio clásico: El Lago de los Cisnes y La Bayadère. Tchaikovsky y Minkus sostienen una propuesta de alta exigencia técnica.

, de 18 años, se mueve entre dos pilares del repertorio clásico: El Lago de los Cisnes y La Bayadère. Tchaikovsky y Minkus sostienen una propuesta de alta exigencia técnica. Anna Adán , de 16 años, presenta Paquita y Awakening of Flora, ambas con coreografía de Marius Petipa. Es una de las participantes más jóvenes y una de las que más claramente se sitúa en la tradición clásica.

, de 16 años, presenta Paquita y Awakening of Flora, ambas con coreografía de Marius Petipa. Es una de las participantes más jóvenes y una de las que más claramente se sitúa en la tradición clásica. Javier Vázquez , de 18 años, firma sus dos piezas: Silence y Fuga. Su doble autoría lo coloca entre los perfiles con mayor peso creativo dentro de la semifinal.

, de 18 años, firma sus dos piezas: Silence y Fuga. Su doble autoría lo coloca entre los perfiles con mayor peso creativo dentro de la semifinal. Sofía Albadalejo , de 19 años, presenta Con la luna de fondo, de creación propia, y Pandora, con coreografía de Asun Noales. Su programa une mirada personal y conexión con la creación valenciana contemporánea.

, de 19 años, presenta Con la luna de fondo, de creación propia, y Pandora, con coreografía de Asun Noales. Su programa une mirada personal y conexión con la creación valenciana contemporánea. Úrsula Mazuelos , de 18 años, participa con Que por mí… y La Tana. Entre Tino Van der Sman y Mayte Martín, su selección respira flamenco y una fuerte dimensión expresiva.

, de 18 años, participa con Que por mí… y La Tana. Entre Tino Van der Sman y Mayte Martín, su selección respira flamenco y una fuerte dimensión expresiva. Guillem Calderón , de 18 años, llega con Flamenco Clásico y Soleaya. Con coreografías de Daniel Doña y Nacho Blanco, su candidatura se asienta en la fuerza del flamenco escénico.

, de 18 años, llega con Flamenco Clásico y Soleaya. Con coreografías de Daniel Doña y Nacho Blanco, su candidatura se asienta en la fuerza del flamenco escénico. Marc Vicario , de 21 años, uno de los participantes de mayor edad de la convocatoria, defenderá Marco Spada y La Fille mal gardée. Su perfil se instala en el repertorio clásico narrativo, con coreografías de Pierre Lacotte y Frederick Ashton.

, de 21 años, uno de los participantes de mayor edad de la convocatoria, defenderá Marco Spada y La Fille mal gardée. Su perfil se instala en el repertorio clásico narrativo, con coreografías de Pierre Lacotte y Frederick Ashton. María Tomiyama , de 18 años, combina Don Quijote con una creación propia, Whispers of the Moon, sobre música de Franz Schubert. Su programa alterna tradición y sensibilidad autoral.

, de 18 años, combina Don Quijote con una creación propia, Whispers of the Moon, sobre música de Franz Schubert. Su programa alterna tradición y sensibilidad autoral. Joanes Amezaga , de 21 años, firma Rojo y Jannah Jannah. Su doble creación propia lo presenta como uno de los perfiles más personales de esta edición.

, de 21 años, firma Rojo y Jannah Jannah. Su doble creación propia lo presenta como uno de los perfiles más personales de esta edición. Ana María Valentín , de 20 años, llega con From the Center y Wallflower, con coreografías de Anabel Pomar y Yolanda Molina. Su propuesta se mueve en un registro contemporáneo y musicalmente delicado.

, de 20 años, llega con From the Center y Wallflower, con coreografías de Anabel Pomar y Yolanda Molina. Su propuesta se mueve en un registro contemporáneo y musicalmente delicado. Fernando Pérez , de 18 años, presenta Something y Amor Brujo. Manuel de Falla aparece en una segunda variación que conecta con la intensidad dramática de la danza española.

, de 18 años, presenta Something y Amor Brujo. Manuel de Falla aparece en una segunda variación que conecta con la intensidad dramática de la danza española. Catalina Antúnez, de 19 años, cerrará su participación con Raza y Tus ojos verdes, con música de Fernando Terremoto y La Paquera de Jerez. Su candidatura se sitúa en un territorio flamenco de raíz y carácter.

Castelló, escenario para el talento joven

La edición de este año confirma la vocación de la convocatoria: servir de puente entre la formación y la vida profesional. El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ya subrayó durante la presentación que el Ayuntamiento seguirá apostando «por la danza y por el talento de nuestros jóvenes bailarines». Esa apuesta toma forma este fin de semana en el Teatre Principal, un espacio que se convierte en plataforma para quienes empiezan a ocupar un lugar propio en la escena.

La semifinal del sábado permitirá conocer a los finalistas, mientras que la jornada del domingo reunirá la final de los premios y la gala del Día Internacional de la Danza. En el programa figuran también compañías y artistas invitados como CDC/Centre de Dansa de Catalunya, Compañía Jove C-Dansa de Valencia, Joven Ballet Impulsa, CaraBdanza, LaMov Ballet y bailarines cedidos por el Ballet Nacional de España, entre otros.

Pero antes de los premios, las estancias, las becas y los reconocimientos, habrá algo más esencial: 24 jóvenes sobre el escenario, dos variaciones por delante y una oportunidad para ser vistos. Castelló no solo celebra la danza. Este fin de semana, la nombra una por una.