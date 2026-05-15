Escándalo literario: Un escritor de Castellón denuncia el "ninguneo" de una plataforma fundada por Pérez-Reverte tras ganar un premio

Fernando Claudín di Fidio, escritor residente en Torreblanca, ha denunciado que no ha recibido el pago del accésit obtenido por su relato Nena de brétema en el concurso literario #inteligencianatural, convocado por Zenda, la plataforma impulsada por Arturo Pérez-Reverte.

El fallo del certamen se publicó el pasado 30 de abril en la web de Zenda, donde todavía hoy aparecen los tres relatos premiados. Según ha explicado el autor castellonense, su texto figuraba como uno de los dos accésits del concurso, dotados, según las bases, con 500 euros. Sin embargo, afirma que nadie se puso en contacto con él para comunicarle oficialmente el resultado ni para gestionar el pago del premio.

“Me he presentado a varios premios y nunca me había pasado. Es raro porque ni siquiera me notificaron el fallo, lo vi de casualidad”, relata Claudín. El escritor asegura que descubrió el resultado por su cuenta, al consultar la página en la que se publicaron la ganadora y los finalistas del certamen.

Desde entonces, sostiene que ha escrito en tres ocasiones al correo oficial de la organización para reclamar el abono del premio, sin obtener contestación. “No entiendo qué ha podido pasar, pero me parece surrealista. Parece un poco una tomadura de pelo”, afirma.

El caso le resulta especialmente llamativo por la relevancia de la plataforma convocante y por el perfil del jurado. El concurso #inteligencianatural contaba, según la información difundida por Zenda, con un jurado formado por Juan Gómez-Jurado, Espido Freire, Paula Izquierdo y Leandro Pérez. “En principio Zenda creía que era una plataforma potente. Desde luego el jurado está compuesto por gente muy reconocida y prestigiosa”, señala el escritor.

Claudín también recuerda que Zenda es una plataforma literaria impulsada por Arturo Pérez-Reverte junto a otros autores, aunque matiza que desconoce “hasta qué extremo sigue vinculado en la actualidad”. “Sí que sé que está entre los fundadores”, apunta.

El autor asegura que ha revisado su correo electrónico y también la carpeta de correo no deseado, sin encontrar ninguna comunicación relacionada con el premio. “No tiene ni pies ni cabeza”, lamenta. En un primer momento, explica, prefirió pensar que podía tratarse de una incidencia puntual: “Al principio pensé que la persona encargada de avisar a los ganadores y entregar los premios estaría de baja porque prefiero no pensar mal, pero me parece un ninguneo surrealista”.

Fernando Claudín di Fidio afirma que ha consultado sus opciones y que tendría vías legales para reclamar el importe, aunque por ahora su intención principal es hacer público el caso. “Quiero dar a conocer la situación para saber si ha habido alguna confusión o problema y pueden enterarse”, explica. El escritor añade que, después de más de dos semanas desde la concesión del premio, no considera razonable tener que seguir escribiendo a diario para obtener una respuesta.

El autor castellonense subraya que no ha encontrado otros casos similares relacionados con Zenda, una web que convoca periódicamente premios literarios de distintos géneros. “Me extraña porque he buscado si había otros afectados y no he visto nada”, señala.

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Claudín cuenta con experiencia en certámenes literarios y ha publicado especialmente novela juvenil e infantil en editoriales como Anaya. Ahora pide que los organizadores del concurso cumplan con lo prometido y actúen con transparencia en la gestión de sus premios literarios.