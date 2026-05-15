John Németh y Sean ‘Mack’ McDonald encabezan el cartel internacional del Benicàssim Blues Festival

Benicàssim volverá a llenarse de guitarras eléctricas, armónicas y sonidos del Mississippi del 29 al 31 de mayo con una nueva edición del Benicàssim Blues Festival, que reunirá durante tres días a destacados artistas nacionales e internacionales en distintos escenarios al aire libre del municipio.

El acento internacional más potente del cartel llegará de la mano de los estadounidenses John Németh, Sean ‘Mack’ McDonald y Les Greene, tres nombres de referencia que refuerzan la conexión del festival con la escena blues norteamericana y sitúan la XIV edición entre las citas destacadas del calendario musical.

La programación combinará blues clásico, soul, rhythm and blues y rockabilly con conciertos gratuitos en la plaza de Los Dolores, el Parking Bulevar, la plaza Constitución y la playa Torre de Sant Vicent, donde la música volverá a integrarse en el entorno urbano y litoral.

Transformar el territorio

La alcaldesa, Susana Marqués, destacó durante la presentación que el festival «es un ejemplo de cómo la cultura puede transformar el territorio, generar identidad y proyectar Benicàssim más allá de nuestras fronteras». Marqués subrayó además que el certamen «no solo representa una propuesta musical de primer nivel, sino también una herramienta clave para la dinamización económica, la proyección turística y la vertebración cultural de la ciudad».

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués; la concejala de Turismo, Elena Llobell, y representantes de la organización, durante la presentación del Benicàssim Blues Festival 2026. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, la concejala de Turismo, Elena Llobell, señaló que «el Benicàssim Blues Festival forma parte de una estrategia global de impulso a la cultura como motor de desarrollo sostenible, contribuyendo a la desestacionalización turística y a la generación de oportunidades».

Blues frente al mar

El cartel suma también propuestas como Jessie Lee & The Alchemists, Elise Frank, Sweet Marta & The Blues Shakers, Paul Val, Lust’n’Found junto a Joan Pau Cumellas y SirJo Cocchi & Balta Bordoy, que lograron el tercer puesto en el European Blues Challenge 2025 y refuerzan la presencia del talento nacional y europeo dentro del circuito internacional del blues.

La programación arrancará el viernes 29 de mayo en la plaza de Los Dolores con Lust’n’Found junto a Joan Pau Cumellas y SirJo Cocchi & Balta Bordoy. La noche continuará en el Parking Bulevar con Paul Val y John Németh & Sean ‘Mack’ McDonald.

El Espai de la Música Mestre Vila acogerá el sábado 30 de mayo una masterclass de armónica impartida por Joan Pau Cumellas, una de las grandes referencias europeas del instrumento, dirigida tanto a personas que se inician como a músicos con conocimientos básicos.

La jornada incluirá también una actividad infantil con DJ Paco Dolor en la plaza de Los Dolores, antes de los conciertos de Elise Frank y Sweet Marta & The Blues Shakers. Por la noche, el Parking Bulevar recibirá a Jessie Lee & The Alchemists y Les Greene & The Pickin’ Boppers.

El cierre llegará el domingo 31 de mayo con la sesión Vermut & Blues en la plaza Constitución y el concierto de clausura Elvis Plays The Blues en la playa Torre de Sant Vicent, una propuesta especial que revisará la influencia del blues en la obra de Elvis Presley junto al Mediterráneo.

Con este formato abierto, gratuito y repartido por diferentes enclaves del municipio, el Benicàssim Blues Festival volverá a acercar el blues a públicos de todas las edades y a reforzar el papel de la cultura como uno de los grandes atractivos del inicio de la temporada estival.