¿Quieres disfrutar con el mejor teatro en Castellón? No te quedes sin tu entrada para el estreno de 'El corazón del incauto'

La compañía teatral BASE Producciones presenta El corazón del incauto, una obra escrita por las dramaturgas argentinas Sandra Franzen y Patricia Suárez, con adaptación y dirección de Sergio Villanueva. La función tendrá lugar el próximo domingo 24 de mayo, a las 19.00 horas, en el teatro Francisco Tárrega de Benicàssim.

El montaje está interpretado por Manuel Maestro, Paula Serrano y Javi Nadal, y propone una historia que refleja algunas de las amenazas de la sociedad actual sobre quienes se sienten y se expresan de manera diferente. Desde el lenguaje del drama rural, la obra aborda temas universales como la soledad, las distintas formas de entender una relación dentro de la intimidad del hogar y el peso de la mirada social.

Manuel Maestro, Paula Serrano y Javi Nadal protagonizarán una tarde inolvidable de teatro en Benicàssim. / Mediterráneo

El corazón del incauto también se aproxima al problema de la infertilidad, una cuestión presente en estos tiempos, y contrapone el instinto a la represión. Pero, sobre todo, la obra habla del miedo: el miedo a lo que los demás puedan pensar, a la censura y a la autocensura. En definitiva, el miedo a ser verdaderamente libres.

La identidad, la sexualidad y el deseo insatisfecho atraviesan asimismo una pieza que sitúa a sus personajes frente a sus propias contradicciones y frente a una sociedad que condiciona aquello que puede decirse, sentirse o vivirse.

Noticias relacionadas

Mapa del Teatro Municipal Francesc Tárrega.

La obra fue estrenada en España en Espai Inestable, en julio. Después pudo verse en el Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia, en noviembre, y en La Rambleta, en enero. En total, el montaje ha sumado ya siete funciones: tres en Espai Inestable, dos en La Nau y dos en La Rambleta.